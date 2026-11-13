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Brother of late Mexican cartel leader is sentenced to 22 years in prison for drug trafficking plot
By MICHAEL KUNZELMAN — Associated Press,8 days ago
WASHINGTON (AP) — A man whose brother led one of Mexico’s most violent drug cartels was sentenced Friday to more than 22 years in U.S. prison for his part in a sprawling drug trafficking conspiracy that brought cocaine and methamphetamine to American streets. Antonio Oseguera Cervantes, brother of...