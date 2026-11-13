A man is dead after he suffered a medical emergency behind the wheel of a car in Niagara County on Thursday.

According to the Niagara County Sheriff's Office, a car was found off the side of Andrews Road. The 69-year-old driver, identified as William Fatta, died at the scene.

Authorities believe Fatta suffered a medical emergency before his car left the road.

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Driver dies after suffering medical emergency on Andrews Road