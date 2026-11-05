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Retail Food Health Scores for Williamson County November 5, 2026
By Michael Carpenter,6 days ago
These are the food safety retail health scores for Williamson County with their most recent inspection score as of November 5, 2026, according to the Tennessee Department of Agriculture’s latest available health score information. This includes grocery stores, Gas Stations, and more.
|Name
|Score
|Date
|Address
|City
|Zip
|FARMERS' STOREHOUSE - NASHVILLE COOPERATIVE
|144 Wilson Pike Circle
|Brentwood
|37027
|JEWELL'S MARKET
|70
|07/15/2026
|1421 West Main Street
|Franklin
|37064
|CIRCLE K #4703920
|73
|06/01/2026
|7108 Moores Lane
|Brentwood
|37027
|FAST STOP MARKET #1
|74
|10/22/2026
|2100 Wall Street
|Spring Hill
|37174
|DUNKIN
|77
|10/06/2026
|1425 Highway 96 North
|Fairview
|37062
|KROGER #588
|77
|08/19/2026
|4726 Traders Way
|Thompsons Station
|37179
|BRENTWOOD MARKET
|80
|10/06/2026
|925 Franklin Rd
|Brentwood
|37027
|CIRCLE K #4703921
|80
|07/22/2026
|1301 Murfreesboro Road
|Franklin
|37064
|ONE STOP MARKET
|80
|09/11/2026
|2350 Lewisburg Pike
|Franklin
|37064
|KROGER #592
|81
|09/14/2026
|1203 Murfreesboro Road
|Franklin
|37064
|PUBLIX #1529
|81
|06/01/2026
|5021 Hughes Crossing Boulevard
|Franklin
|37064
|SERV N GO #8
|82
|09/03/2026
|1883 Lewisburg Pike
|Thompsons Station
|37179
|CIRCLE K #4703914
|83
|05/08/2026
|1501 New Highway 96 West
|Franklin
|37064
|KROGER #526
|83
|10/23/2026
|2020 Mallory Lane
|Franklin
|37067
|KROGER #568
|83
|08/07/2026
|411 Whitman Road
|Franklin
|37064
|COUNTRY MARKET & DELI
|84
|10/13/2026
|8402 Horton Highway
|College Grove
|37046
|LEIPERS FORK MARKET
|84
|11/03/2026
|4348 Old Hillsboro Road
|Franklin
|37064
|MAX'S CONVENIENCE SHOP
|84
|10/20/2026
|1017 Riverside Drive
|Franklin
|37064
|HERBAN MARKET
|85
|02/19/2026
|3078 Maddux Way Street
|Franklin
|37069
|INDIA BAZAAR
|86
|10/23/2026
|330 Mayfield Drive
|Franklin
|37067
|KROGER #570
|86
|08/25/2026
|3054 Columbia Avenue
|Franklin
|37064
|LOS PRIMOS
|86
|02/24/2026
|1203 Murfreesboro Road
|Franklin
|37064
|PUBLIX #142
|86
|08/06/2026
|8105 Moores Lane
|Brentwood
|37027
|TIENDA LA VILLA
|86
|08/10/2026
|2015 Wall St
|Spring Hill
|37174
|CIRCLE K #4703907
|87
|06/23/2026
|1100 Hillsboro Road
|Franklin
|37064
|CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC.
|87
|06/15/2026
|98 Seaboard Lane
|Brentwood
|37027
|FOOD SAVER #7
|87
|09/30/2026
|2080 Fairview Boulevard West
|Fairview
|37062
|KROGER #596
|87
|08/26/2026
|210 Franklin Road
|Brentwood
|37027
|RAPID PAK
|87
|08/06/2026
|4810 Murfreesboro Road
|Arrington
|37014
|SUDDEN SERVICE #6124
|87
|11/04/2026
|1410 Murfreesboro Road
|Franklin
|37067
|TWICE DAILY #6181
|87
|03/04/2026
|5060 Carothers Parkway
|Franklin
|37067
|TWICE DAILY #8839
|87
|05/19/2026
|5261 Main St
|Spring Hill
|37174
|TWICE DAILY #8879
|87
|08/17/2026
|4800 Columbia Pike
|Thompson Station
|37179
|7-ELEVEN #41067H
|88
|07/23/2026
|449 Cool Springs Boulevard
|Franklin
|37064
|BETHESDA DISCOUNT MKT
|88
|11/04/2026
|4965 Bethesda Duplex Road
|College Grove
|37046
|LA VILLA
|88
|11/03/2026
|454 Downs Boulevard
|Franklin
|37064
|SERVE-N-GO #7
|88
|04/09/2026
|4699 Columbia Pike
|Thompsons Station
|37179
|CIRCLE K #4703910
|89
|06/26/2026
|1501 Murfreesboro Road
|Franklin
|37067
|DENNY'S
|89
|10/05/2026
|1420 Highway 96 North
|Fairview
|37062
|FLAVOUR LLC
|89
|03/05/2026
|2231 Hillsboro Road
|Franklin
|37069
|SAM'S CLUB #6249
|89
|05/22/2026
|3070 Mallory Lane
|Franklin
|37067
|T-MART
|89
|10/06/2026
|1528 Highway 96 W
|Fairview
|37062
|TARGET #695
|89
|09/14/2026
|1701 Galleria Blvd
|Franklin
|37067
|TRADER JOE #792
|89
|08/21/2026
|545 Cool Springs Blvd
|Franklin
|37067
|TWICE DAILY #6623
|89
|03/05/2026
|1316 Murfreesboro Road
|Franklin
|37064
|TWO WAY MARKET
|89
|06/29/2026
|7207 Nolensville Road
|Nolensville
|37135
|ALDI #52
|90
|03/12/2026
|209 South Royal Oaks Boulevard
|Franklin
|37064
|DOLLAR GENERAL STORE #30423
|90
|06/13/2025
|1203 Murfreesboro Road
|Franklin
|37064
|PUBLIX #160
|90
|07/22/2026
|2020 Fieldstone Parkway
|Franklin
|37064
|SIMPLY LIVING LIFE
|90
|10/15/2026
|6990 Moores Ln
|Brentwood
|37027
|TA FRANKLIN
|90
|09/22/2026
|4400 Peytonsville Road
|Franklin
|37064
|AFC SUSHI @ PUBLIX #1529
|91
|08/11/2026
|5021 Hughes Crossing Boulevard
|Franklin
|37064
|ALDI #03
|91
|12/16/2025
|1701 Mallory Lane
|Brentwood
|37027
|ALDI #53
|91
|03/20/2025
|4917 Main Street
|Spring Hill
|37174
|CONCORD CORNER MARKET
|91
|10/15/2026
|1101 Wilson Pike
|Brentwood
|37027
|CVS PHARMACY #7099
|91
|04/24/2025
|9101 Carothers Parkway
|Franklin
|37067
|FAIRVIEW FUEL & FOOD MART
|91
|09/16/2026
|2655 Fairview Boulevard
|Fairview
|37062
|FUJISAN SUSHI
|91
|03/19/2026
|3070 Mallory Lane
|Franklin
|37067
|HALF WAY MARKET
|91
|01/23/2026
|1419 West Main Street
|Franklin
|37064
|MARKET MASTER
|91
|09/11/2026
|1814 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|OUMI SUSHI@SPROUTS#580
|91
|06/26/2026
|1010 Murfreesboro Road
|Franklin
|37064
|SNOWFRUITS 592
|91
|07/14/2026
|1203 Murfreesboro Rd. Ste. 100
|Franklin
|37067
|YUMMI SUSHI @ KROGER #568
|91
|01/23/2026
|411 Whitman Street
|Franklin
|37064
|CIRCLE K #4703925
|92
|09/30/2026
|7002 City Center Way
|Fairview
|37062
|FRANKLIN BUTCHERY LLC
|92
|10/06/2026
|129 Second Avenue North
|Franklin
|37064
|MAI SUSHI
|92
|06/16/2026
|3600 Mallory Lane
|Franklin
|37067
|MAPCO #3303
|92
|03/11/2026
|501 Liberty Pike
|Franklin
|37064
|MAPCO EXPRESS #3409
|92
|07/23/2026
|158 Franklin Road
|Brentwood
|37027
|OH MY CHIVES NATURAL MARKET
|92
|04/22/2026
|7332 Nolensville Rd - Suite #304
|Nolensville
|37135
|PUBLIX #1360
|92
|10/05/2026
|7014 City Center Way
|Fairview
|37062
|SNOWFRUITS #526
|92
|06/23/2026
|2020 Mallory Ln
|Franklin
|37067
|SUBWAY #60605
|92
|04/30/2026
|4959 Main St
|Spring Hill
|37174
|TARGET #1963
|92
|09/22/2026
|3064 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|TOTAL WINE SPIRITS BEER AND MORE
|92
|07/22/2026
|330 Franklin Rd., Ste. 306-C
|Brentwood
|37027
|TWICE DAILY #6621
|92
|10/23/2026
|501 Cool Springs Boulevard
|Franklin
|37067
|AFC SUSHI @ PUBLIX #1360
|93
|06/18/2026
|7014 City Center Way
|Fairview
|37062
|ALDI #50
|93
|04/22/2025
|7117 Southpoint Parkway
|Brentwood
|37027
|COSTCO WHOLESALE #386
|93
|06/02/2026
|98 Seaboard Lane
|Brentwood
|37027
|DOLLAR GENERAL #20330
|93
|09/02/2026
|1391 North Highway 96
|Fairview
|37062
|FUTUREBEAN COFFEE
|93
|10/06/2026
|3600 Mallory Lane
|Franklin
|37067
|GLENN'S GROCERY
|93
|08/13/2026
|4778 Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|HATCHER FAMILY DAIRY STORE
|93
|08/14/2026
|6545 Arno Road
|College Grove
|37046
|IAN'S MARKET #170
|93
|10/06/2026
|1425 Highway 96 North
|Fairview
|37062
|LOS COMPADRES CARNICERIA INC
|93
|04/22/2026
|1328 West Main Street
|Franklin
|37064
|PUBLIX #1047
|93
|05/21/2026
|4935 Columbia Pike
|Spring Hill
|37174
|RICHARD & BETTY REED PRODUCE
|93
|04/29/2026
|342 4th Ave N
|Franklin
|37064
|ROMA MARKET
|93
|05/05/2026
|1116 W Main St
|Franklin
|37064
|SONESTA ES SUITES NASHVILLE BRENTWOOD
|93
|05/27/2025
|206 Ward Cir
|Brentwood
|37027
|SPROUTS FARMERS MARKET #580
|93
|05/14/2026
|1010 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37064
|SUBWAY #17835
|93
|09/30/2026
|2209 Fairview Blvd
|Fairview
|37062
|SUBWAY #4703967
|93
|10/15/2026
|8009 Moores Lane
|Brentwood
|37027
|THE FRESH MARKET #58
|93
|09/01/2026
|235 Franklin Rd
|Brentwood
|37027
|TRIUNE MARKET & DELI
|93
|06/16/2026
|8026 Horton Hwy
|Arrington
|37014
|7-ELEVEN #41713H
|94
|10/30/2026
|6970 Nolensville Pike
|Brentwood
|37027
|CIRCLE K #4703908
|94
|05/27/2026
|8009 Moores Lane
|Brentwood
|37027
|DOLLAR TREE #5370
|94
|11/20/2025
|1113 Murfreesboro Road
|Franklin
|37064
|FAIRVIEW SHELL MARKET
|94
|09/16/2026
|1701 Fairview Boulevard South
|Fairview
|37062
|MAPCO EXPRESS #3326
|94
|08/26/2026
|240 North Franklin Road
|Franklin
|37064
|NOLENSVILLE EXXON
|94
|08/03/2026
|7136 Nolensville Road
|Nolensville
|37135
|SNOWFRUIT 588
|94
|07/29/2026
|4726 Traders Way
|Thompson Station
|37179
|SNOWFRUITS #568
|94
|06/09/2026
|411 Whitman Rd
|Franklin
|37064
|SUDDEN SERVICE #7209
|94
|07/23/2026
|2195 Hillsboro Road
|Franklin
|37069
|SUSHI WITH GUSTO
|94
|03/26/2026
|235 Franklin Rd
|Brentwood
|TWICE DAILY #6190
|94
|03/19/2026
|7001 Berry Farms Crossing
|Franklin
|37064
|TWICE DAILY #8849
|94
|03/12/2026
|229 South Royal Oaks Blvd
|Franklin
|37064
|AFC SUSHI@PUBLIX#1021
|95
|08/17/2026
|101 Creekside Crossing
|Brentwood
|37027
|CIRCLE K #4703692
|95
|05/13/2026
|8003 Horton Highway
|Arrington
|37014
|LONE STAR MARKET - McEwen Northside Bldg 1 Lobby
|95
|10/20/2026
|4015 Aspen Grove Drive
|Franklin
|37067
|PUBLIX #176
|95
|05/15/2026
|1021 Riverside Drive
|Franklin
|37064
|SNOWFRUITS# 576
|95
|08/05/2026
|595 Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|SUBWAY #59259
|95
|09/30/2026
|7100 Hopgood Rd
|Fairview
|37062
|THE NEW YORK BUTCHER SHOPPE
|95
|08/21/2026
|330 Franklin Road
|Brentwood
|37027
|AFC SUSHI @ PUBLIX #160
|96
|07/24/2026
|2020 Fieldstone Parkway
|Franklin
|37064
|AFC SUSHI@PUBLIX#142
|96
|04/20/2026
|8105 Moores Lane
|Brentwood
|37027
|AFC SUSHI@PUBLIX#176
|96
|10/28/2026
|1021 Riverside Drive
|Franklin
|37064
|CVS PHARMACY #6415
|96
|11/20/2025
|1154 Liberty Pike
|Franklin
|37067
|DAVIS GENERAL 1928 LLC
|96
|02/05/2026
|5600 Leipers Creek Road
|Franklin
|37064
|DOLLAR GENERAL #3694
|96
|11/20/2025
|7210 Nolensville Road
|Nolensville
|37135
|DOUBLE BARREL ANGUS/DOUBLE BARREL MEATS
|96
|07/10/2026
|8375 Horton Highway
|College Grove
|37046
|FAIRVIEW MARKET
|96
|02/04/2026
|2209 Fairview Boulevard
|Fairview
|37062
|FAIRVIEW MARKET
|96
|09/16/2026
|2021 Fairview Boulevard
|Fairview
|37062
|LITTLE BROS SHELL, INC.
|96
|06/01/2026
|141 Franklin Road
|Brentwood
|37027
|LOKALES JUICE
|96
|08/28/2026
|9925 Sam Donald Court
|Nolensville
|37135
|SNOWFRUITS 570
|96
|05/08/2026
|3054 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|TWICE DAILY #8815
|96
|11/04/2026
|222 W New Highway 96
|Franklin
|37064
|DOLLAR TREE #3065
|97
|05/27/2025
|1612 Galleria Boulevard
|Brentwood
|37027
|FLYING J TRAVEL CENTER #720
|97
|10/05/2026
|1420 Highway 96 North
|Fairview
|37062
|GRAPEVINE WINE & SPIRITS
|97
|12/04/2025
|8109 Moores Lane
|Brentwood
|37027
|PUBLIX #1021
|97
|10/28/2026
|101 Creekside Crossing
|Brentwood
|37027
|R G HUFF GROCERY
|97
|10/15/2026
|5452 Carters Creek Pike
|Thompson Station
|37179
|THE BUTCHER BLOCK
|97
|05/27/2026
|9100-A Carothers Pkwy
|Franklin
|37067
|WALGREENS #1989
|97
|03/24/2025
|4932 Columbia Pike
|Spring Hill
|37174
|AFC SUSHI @ PUBLIX #2009
|98
|07/06/2026
|7344 Nolensville Road
|Nolensville
|37135
|AFC SUSHI@PUBLIX#1031
|98
|04/22/2026
|1400 Liberty Pike
|Franklin
|37067
|DOLLAR GENERAL STORE #3230
|98
|10/06/2026
|2391 Fairview Boulevard West
|Fairview
|37062
|EARLY'S HONEY STAND
|98
|06/30/2026
|5075 Main Street
|Spring Hill
|37174
|G.F.S. MARKETPLACE
|98
|06/15/2026
|95-A Seaboard Lane
|Brentwood
|37027
|SAM MARKET
|98
|03/09/2026
|1535 Columbia Avenue
|Franklin
|37164
|SCHAKOLAD CHOCOLATE FACTORY
|98
|02/10/2026
|1735 Galleria Blvd
|Franklin
|37067
|THE PANTRY
|98
|02/10/2026
|1874 W Mcewen Dr
|Franklin
|37067
|WALGREEN'S #4710
|98
|12/04/2025
|1509 Murfreesboro Road
|Franklin
|37067
|WALGREEN'S #7494
|98
|11/21/2025
|1008 Center Point Place
|Franklin
|37064
|CVS PHARMACY #386
|99
|04/25/2025
|4805 Columbia Pike
|Thompsons Station
|37179
|HANA GROUP OPS LLC
|99
|11/02/2026
|1566 West Mcewen Drive
|Franklin
|37067
|NOBLE SPRINGS FARM
|99
|05/04/2026
|3144 Blazer Road
|Franklin
|37064
|TWICE DAILY # 8859
|99
|08/03/2026
|1403 Lewisburg Pike
|Franklin
|37064
|TWICE DAILY #7216
|99
|05/14/2026
|910 Oldham Drive
|Nolensville
|37135
|65 SHELL TN-96
|100
|03/04/2026
|1125 Murfreesboro Road
|Franklin
|37064
|AFC SUSHI @ PUBLIX #1047
|100
|08/28/2026
|4935 Columbia Pike
|Springhill
|37174
|BEAR CREEK FARM
|100
|11/05/2025
|3515 Gray Ln
|Thompsons Station
|37179
|BOATMAN'S FARM
|100
|06/10/2026
|5721 Carters Creek Pike
|Thompsons Station
|37179
|BOATMAN'S FARM
|100
|06/10/2026
|5721 Carters Creek Pike
|Thompsons Station
|37179
|BUY THE WAY
|100
|03/27/2026
|6327 Arno Road
|Franklin
|37064
|CROWN WINERY LLC
|100
|04/17/2025
|4165 Old Hillsboro Road
|Franklin
|37064
|CVS PHARMACY #6399
|100
|08/04/2025
|101 Farrier Lane
|Franklin
|37064
|DOLLAR TREE #08445
|100
|09/02/2026
|2415 Fairview Boulevard
|Fairview
|37062
|FOX GROCERY
|100
|02/06/2026
|5773 Bending Chestnut Road
|Franklin
|37064
|HICKORY FARMS #17320
|100
|11/03/2026
|1800 Galleria Boulevard
|Franklin
|37064
|LONE STAR MARKET - McEwen Northside ii Bldg 3 Mailroom
|100
|09/23/2025
|4015 Aspen Grove Drive
|Franklin
|37067
|RIVER ROCK FARMS LLC
|100
|03/11/2026
|4268 Pate Rd
|Franklin
|37064
|SEMLER CATTLE COMPANY
|100
|03/11/2026
|3350 Bailey Rd
|Franklin
|37064
|SNOWFRUITS# 596
|100
|10/15/2026
|210 Franklin Rd. #100
|Brentwood
|37027
|SONESTA ES
|100
|07/09/2026
|206 Ward Circle
|Brentwood
|37027
|SONG HAVEN FARM
|100
|05/09/2025
|7156 Bahne Road
|Fairview
|37062
|STILL HOLLOW FARM
|100
|02/23/2026
|4464 Jackson Hollow Road
|Franklin
|SUDDEN SERVICE #8816
|100
|06/17/2026
|1500 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|TEN THOUSAND FARMS
|100
|07/30/2025
|2209 Raines Court
|Spring Hill
|37174
|THE FEED MILL
|100
|07/07/2026
|7280 Nolensville Rd
|Nolensville
|37135
|THE FLY FARM
|100
|02/21/2025
|6840 Owen Hill Rd
|College Grove
|37046
The information posted at the Tennessee Department of Agriculture about inspections and the score is valid only at the time the report was made. Conditions are subject to change.
This does not include reports and hazard ratings prior to May 1, 2016. Some food premises may not have reports since that date.
Updated information is posted as often as possible. The TDA State site may not reflect any changes made to correct the hazards identified or any new hazards that may occur subsequent to the time of the last assessment or inspection. In addition, there may be errors or omissions in the information.
Visitors are cautioned against interpreting the status of a particular facility based on only one report. While every effort is made to keep the information up-to-date and ensure that it is accurate, the Department is not responsible for discrepancies between information posted here and the actual inspection reports provided to the food establishment, pool, or water system and maintained on file at the department.
The post Retail Food Health Scores for Williamson County November 5, 2026 appeared first on Williamson Source.