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Williamson County

Retail Food Health Scores for Williamson County November 5, 2026

By Michael Carpenter,

6 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=1p9Mcy_1GnsLxpl00

These are the food safety retail health scores for Williamson County with their most recent inspection score as of November 5, 2026, according to the Tennessee Department of Agriculture’s latest available health score information. This includes grocery stores, Gas Stations, and more.

NameScoreDateAddressCityZip
FARMERS' STOREHOUSE - NASHVILLE COOPERATIVE144 Wilson Pike CircleBrentwood37027
JEWELL'S MARKET7007/15/20261421 West Main StreetFranklin37064
CIRCLE K #47039207306/01/20267108 Moores LaneBrentwood37027
FAST STOP MARKET #17410/22/20262100 Wall StreetSpring Hill37174
DUNKIN7710/06/20261425 Highway 96 NorthFairview37062
KROGER #5887708/19/20264726 Traders WayThompsons Station37179
BRENTWOOD MARKET8010/06/2026925 Franklin RdBrentwood37027
CIRCLE K #47039218007/22/20261301 Murfreesboro RoadFranklin37064
ONE STOP MARKET8009/11/20262350 Lewisburg PikeFranklin37064
KROGER #5928109/14/20261203 Murfreesboro RoadFranklin37064
PUBLIX #15298106/01/20265021 Hughes Crossing BoulevardFranklin37064
SERV N GO #88209/03/20261883 Lewisburg PikeThompsons Station37179
CIRCLE K #47039148305/08/20261501 New Highway 96 WestFranklin37064
KROGER #5268310/23/20262020 Mallory LaneFranklin37067
KROGER #5688308/07/2026411 Whitman RoadFranklin37064
COUNTRY MARKET & DELI8410/13/20268402 Horton HighwayCollege Grove37046
LEIPERS FORK MARKET8411/03/20264348 Old Hillsboro RoadFranklin37064
MAX'S CONVENIENCE SHOP8410/20/20261017 Riverside DriveFranklin37064
HERBAN MARKET8502/19/20263078 Maddux Way StreetFranklin37069
INDIA BAZAAR8610/23/2026330 Mayfield DriveFranklin37067
KROGER #5708608/25/20263054 Columbia AvenueFranklin37064
LOS PRIMOS8602/24/20261203 Murfreesboro RoadFranklin37064
PUBLIX #1428608/06/20268105 Moores LaneBrentwood37027
TIENDA LA VILLA8608/10/20262015 Wall StSpring Hill37174
CIRCLE K #47039078706/23/20261100 Hillsboro RoadFranklin37064
CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC.8706/15/202698 Seaboard LaneBrentwood37027
FOOD SAVER #78709/30/20262080 Fairview Boulevard WestFairview37062
KROGER #5968708/26/2026210 Franklin RoadBrentwood37027
RAPID PAK8708/06/20264810 Murfreesboro RoadArrington37014
SUDDEN SERVICE #61248711/04/20261410 Murfreesboro RoadFranklin37067
TWICE DAILY #61818703/04/20265060 Carothers ParkwayFranklin37067
TWICE DAILY #88398705/19/20265261 Main StSpring Hill37174
TWICE DAILY #88798708/17/20264800 Columbia PikeThompson Station37179
7-ELEVEN #41067H8807/23/2026449 Cool Springs BoulevardFranklin37064
BETHESDA DISCOUNT MKT8811/04/20264965 Bethesda Duplex RoadCollege Grove37046
LA VILLA8811/03/2026454 Downs BoulevardFranklin37064
SERVE-N-GO #78804/09/20264699 Columbia PikeThompsons Station37179
CIRCLE K #47039108906/26/20261501 Murfreesboro RoadFranklin37067
DENNY'S8910/05/20261420 Highway 96 NorthFairview37062
FLAVOUR LLC8903/05/20262231 Hillsboro RoadFranklin37069
SAM'S CLUB #62498905/22/20263070 Mallory LaneFranklin37067
T-MART8910/06/20261528 Highway 96 WFairview37062
TARGET #6958909/14/20261701 Galleria BlvdFranklin37067
TRADER JOE #7928908/21/2026545 Cool Springs BlvdFranklin37067
TWICE DAILY #66238903/05/20261316 Murfreesboro RoadFranklin37064
TWO WAY MARKET8906/29/20267207 Nolensville RoadNolensville37135
ALDI #529003/12/2026209 South Royal Oaks BoulevardFranklin37064
DOLLAR GENERAL STORE #304239006/13/20251203 Murfreesboro RoadFranklin37064
PUBLIX #1609007/22/20262020 Fieldstone ParkwayFranklin37064
SIMPLY LIVING LIFE9010/15/20266990 Moores LnBrentwood37027
TA FRANKLIN9009/22/20264400 Peytonsville RoadFranklin37064
AFC SUSHI @ PUBLIX #15299108/11/20265021 Hughes Crossing BoulevardFranklin37064
ALDI #039112/16/20251701 Mallory LaneBrentwood37027
ALDI #539103/20/20254917 Main StreetSpring Hill37174
CONCORD CORNER MARKET9110/15/20261101 Wilson PikeBrentwood37027
CVS PHARMACY #70999104/24/20259101 Carothers ParkwayFranklin37067
FAIRVIEW FUEL & FOOD MART9109/16/20262655 Fairview BoulevardFairview37062
FUJISAN SUSHI9103/19/20263070 Mallory LaneFranklin37067
HALF WAY MARKET9101/23/20261419 West Main StreetFranklin37064
MARKET MASTER9109/11/20261814 Columbia AveFranklin37064
OUMI SUSHI@SPROUTS#5809106/26/20261010 Murfreesboro RoadFranklin37064
SNOWFRUITS 5929107/14/20261203 Murfreesboro Rd. Ste. 100Franklin37067
YUMMI SUSHI @ KROGER #5689101/23/2026411 Whitman StreetFranklin37064
CIRCLE K #47039259209/30/20267002 City Center WayFairview37062
FRANKLIN BUTCHERY LLC9210/06/2026129 Second Avenue NorthFranklin37064
MAI SUSHI9206/16/20263600 Mallory LaneFranklin37067
MAPCO #33039203/11/2026501 Liberty PikeFranklin37064
MAPCO EXPRESS #34099207/23/2026158 Franklin RoadBrentwood37027
OH MY CHIVES NATURAL MARKET9204/22/20267332 Nolensville Rd - Suite #304Nolensville37135
PUBLIX #13609210/05/20267014 City Center WayFairview37062
SNOWFRUITS #5269206/23/20262020 Mallory LnFranklin37067
SUBWAY #606059204/30/20264959 Main StSpring Hill37174
TARGET #19639209/22/20263064 Columbia AveFranklin37064
TOTAL WINE SPIRITS BEER AND MORE9207/22/2026330 Franklin Rd., Ste. 306-CBrentwood37027
TWICE DAILY #66219210/23/2026501 Cool Springs BoulevardFranklin37067
AFC SUSHI @ PUBLIX #13609306/18/20267014 City Center WayFairview37062
ALDI #509304/22/20257117 Southpoint ParkwayBrentwood37027
COSTCO WHOLESALE #3869306/02/202698 Seaboard LaneBrentwood37027
DOLLAR GENERAL #203309309/02/20261391 North Highway 96Fairview37062
FUTUREBEAN COFFEE9310/06/20263600 Mallory LaneFranklin37067
GLENN'S GROCERY9308/13/20264778 Peytonsville RdFranklin37064
HATCHER FAMILY DAIRY STORE9308/14/20266545 Arno RoadCollege Grove37046
IAN'S MARKET #1709310/06/20261425 Highway 96 NorthFairview37062
LOS COMPADRES CARNICERIA INC9304/22/20261328 West Main StreetFranklin37064
PUBLIX #10479305/21/20264935 Columbia PikeSpring Hill37174
RICHARD & BETTY REED PRODUCE9304/29/2026342 4th Ave NFranklin37064
ROMA MARKET9305/05/20261116 W Main StFranklin37064
SONESTA ES SUITES NASHVILLE BRENTWOOD9305/27/2025206 Ward CirBrentwood37027
SPROUTS FARMERS MARKET #5809305/14/20261010 Murfreesboro RdFranklin37064
SUBWAY #178359309/30/20262209 Fairview BlvdFairview37062
SUBWAY #47039679310/15/20268009 Moores LaneBrentwood37027
THE FRESH MARKET #589309/01/2026235 Franklin RdBrentwood37027
TRIUNE MARKET & DELI9306/16/20268026 Horton HwyArrington37014
7-ELEVEN #41713H9410/30/20266970 Nolensville PikeBrentwood37027
CIRCLE K #47039089405/27/20268009 Moores LaneBrentwood37027
DOLLAR TREE #53709411/20/20251113 Murfreesboro RoadFranklin37064
FAIRVIEW SHELL MARKET9409/16/20261701 Fairview Boulevard SouthFairview37062
MAPCO EXPRESS #33269408/26/2026240 North Franklin RoadFranklin37064
NOLENSVILLE EXXON9408/03/20267136 Nolensville RoadNolensville37135
SNOWFRUIT 5889407/29/20264726 Traders WayThompson Station37179
SNOWFRUITS #5689406/09/2026411 Whitman RdFranklin37064
SUDDEN SERVICE #72099407/23/20262195 Hillsboro RoadFranklin37069
SUSHI WITH GUSTO9403/26/2026235 Franklin RdBrentwood
TWICE DAILY #61909403/19/20267001 Berry Farms CrossingFranklin37064
TWICE DAILY #88499403/12/2026229 South Royal Oaks BlvdFranklin37064
AFC SUSHI@PUBLIX#10219508/17/2026101 Creekside CrossingBrentwood37027
CIRCLE K #47036929505/13/20268003 Horton HighwayArrington37014
LONE STAR MARKET - McEwen Northside Bldg 1 Lobby9510/20/20264015 Aspen Grove DriveFranklin37067
PUBLIX #1769505/15/20261021 Riverside DriveFranklin37064
SNOWFRUITS# 5769508/05/2026595 Hillsboro RdFranklin37064
SUBWAY #592599509/30/20267100 Hopgood RdFairview37062
THE NEW YORK BUTCHER SHOPPE9508/21/2026330 Franklin RoadBrentwood37027
AFC SUSHI @ PUBLIX #1609607/24/20262020 Fieldstone ParkwayFranklin37064
AFC SUSHI@PUBLIX#1429604/20/20268105 Moores LaneBrentwood37027
AFC SUSHI@PUBLIX#1769610/28/20261021 Riverside DriveFranklin37064
CVS PHARMACY #64159611/20/20251154 Liberty PikeFranklin37067
DAVIS GENERAL 1928 LLC9602/05/20265600 Leipers Creek RoadFranklin37064
DOLLAR GENERAL #36949611/20/20257210 Nolensville RoadNolensville37135
DOUBLE BARREL ANGUS/DOUBLE BARREL MEATS9607/10/20268375 Horton HighwayCollege Grove37046
FAIRVIEW MARKET9602/04/20262209 Fairview BoulevardFairview37062
FAIRVIEW MARKET9609/16/20262021 Fairview BoulevardFairview37062
LITTLE BROS SHELL, INC.9606/01/2026141 Franklin RoadBrentwood37027
LOKALES JUICE9608/28/20269925 Sam Donald CourtNolensville37135
SNOWFRUITS 5709605/08/20263054 Columbia AveFranklin37064
TWICE DAILY #88159611/04/2026222 W New Highway 96Franklin37064
DOLLAR TREE #30659705/27/20251612 Galleria BoulevardBrentwood37027
FLYING J TRAVEL CENTER #7209710/05/20261420 Highway 96 NorthFairview37062
GRAPEVINE WINE & SPIRITS9712/04/20258109 Moores LaneBrentwood37027
PUBLIX #10219710/28/2026101 Creekside CrossingBrentwood37027
R G HUFF GROCERY9710/15/20265452 Carters Creek PikeThompson Station37179
THE BUTCHER BLOCK9705/27/20269100-A Carothers PkwyFranklin37067
WALGREENS #19899703/24/20254932 Columbia PikeSpring Hill37174
AFC SUSHI @ PUBLIX #20099807/06/20267344 Nolensville RoadNolensville37135
AFC SUSHI@PUBLIX#10319804/22/20261400 Liberty PikeFranklin37067
DOLLAR GENERAL STORE #32309810/06/20262391 Fairview Boulevard WestFairview37062
EARLY'S HONEY STAND9806/30/20265075 Main StreetSpring Hill37174
G.F.S. MARKETPLACE9806/15/202695-A Seaboard LaneBrentwood37027
SAM MARKET9803/09/20261535 Columbia AvenueFranklin37164
SCHAKOLAD CHOCOLATE FACTORY9802/10/20261735 Galleria BlvdFranklin37067
THE PANTRY9802/10/20261874 W Mcewen DrFranklin37067
WALGREEN'S #47109812/04/20251509 Murfreesboro RoadFranklin37067
WALGREEN'S #74949811/21/20251008 Center Point PlaceFranklin37064
CVS PHARMACY #3869904/25/20254805 Columbia PikeThompsons Station37179
HANA GROUP OPS LLC9911/02/20261566 West Mcewen DriveFranklin37067
NOBLE SPRINGS FARM9905/04/20263144 Blazer RoadFranklin37064
TWICE DAILY # 88599908/03/20261403 Lewisburg PikeFranklin37064
TWICE DAILY #72169905/14/2026910 Oldham DriveNolensville37135
65 SHELL TN-9610003/04/20261125 Murfreesboro RoadFranklin37064
AFC SUSHI @ PUBLIX #104710008/28/20264935 Columbia PikeSpringhill37174
BEAR CREEK FARM10011/05/20253515 Gray LnThompsons Station37179
BOATMAN'S FARM10006/10/20265721 Carters Creek PikeThompsons Station37179
BOATMAN'S FARM10006/10/20265721 Carters Creek PikeThompsons Station37179
BUY THE WAY10003/27/20266327 Arno RoadFranklin37064
CROWN WINERY LLC10004/17/20254165 Old Hillsboro RoadFranklin37064
CVS PHARMACY #639910008/04/2025101 Farrier LaneFranklin37064
DOLLAR TREE #0844510009/02/20262415 Fairview BoulevardFairview37062
FOX GROCERY10002/06/20265773 Bending Chestnut RoadFranklin37064
HICKORY FARMS #1732010011/03/20261800 Galleria BoulevardFranklin37064
LONE STAR MARKET - McEwen Northside ii Bldg 3 Mailroom10009/23/20254015 Aspen Grove DriveFranklin37067
RIVER ROCK FARMS LLC10003/11/20264268 Pate RdFranklin37064
SEMLER CATTLE COMPANY10003/11/20263350 Bailey RdFranklin37064
SNOWFRUITS# 59610010/15/2026210 Franklin Rd. #100Brentwood37027
SONESTA ES10007/09/2026206 Ward CircleBrentwood37027
SONG HAVEN FARM10005/09/20257156 Bahne RoadFairview37062
STILL HOLLOW FARM10002/23/20264464 Jackson Hollow RoadFranklin
SUDDEN SERVICE #881610006/17/20261500 Columbia AveFranklin37064
TEN THOUSAND FARMS10007/30/20252209 Raines CourtSpring Hill37174
THE FEED MILL10007/07/20267280 Nolensville RdNolensville37135
THE FLY FARM10002/21/20256840 Owen Hill RdCollege Grove37046

The information posted at the Tennessee Department of Agriculture about inspections and the score is valid only at the time the report was made. Conditions are subject to change.

This does not include reports and hazard ratings prior to May 1, 2016. Some food premises may not have reports since that date.

Updated information is posted as often as possible. The TDA State site may not reflect any changes made to correct the hazards identified or any new hazards that may occur subsequent to the time of the last assessment or inspection. In addition, there may be errors or omissions in the information.

Visitors are cautioned against interpreting the status of a particular facility based on only one report. While every effort is made to keep the information up-to-date and ensure that it is accurate, the Department is not responsible for discrepancies between information posted here and the actual inspection reports provided to the food establishment, pool, or water system and maintained on file at the department.

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