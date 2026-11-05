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Franklin

Real Estate Property Transfers in Franklin for October 12, 2026

By Michael Carpenter,

3 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=1iZhuA_1Gmj8xxj00

Check out the latest Real Estate Property Transfers for Franklin in Williamson County for October 12-16, 2026, to see which homes and properties changed hands and what they sold for.

To learn more about buying or selling a home, contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$31,000,000Greenway Centre Pb 51 Pg 86302 Innovation Pvt DrFranklin37067
$540,000Hill Est Pb 4 Pg 11 Block I308 Ash DrFranklin37064
$1,475,108Poplar Farms Sec4 Pb 88 Pg 43113 Banff CtFranklin37067
$700,000Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112152 Calm Waters StFranklin37064
$835,000Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 1441403 Marrimans CtFranklin37067
$400,000Marshall Est Pb 7 Pg 64053 New Hwy 96 WFranklin37064
$269,000Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C078601 Boyd Mill Ave #M-8Franklin37064
$865,000Stream Valley Sec13 Pb 68 Pg 32217 Coffenbury CtFranklin37064
$670,000Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7250 Pennystone CirFranklin37067
$745,000Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39854 Thatcher WayFranklin37064
$1,394,855Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115208 Equine StFranklin37064
$106,0001914 Columbia AveFranklin37064
$5,010609 Ellington DrFranklin37064
$960,000Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 88502 Eden Park DrFranklin37067
$478,900Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121085 Sweetleaf DrFranklin37064
$450,000Rolling Meadows Pb 10 Pg 56 Block B1770 W Main StFranklin37064
$10,000,0003360 Sweeney Hollow RdFranklin37064
$1,532,000Cool Springs East Sec 11 Pb 24 Pg 120528 Hope AveFranklin37067
$31,400,000Mckeehan Property Pb 79 Pg 64209 Old Liberty PkFranklin37064
$498,570Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74743 Huffine Manor CirFranklin37067
$1,921,726Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 561012 Jasper AveFranklin37064
$824,610Poplar Farms Sec4 Pb 88 Pg 432066 Poplar Farms DrFranklin37067
$609,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128414 Herringbone CtFranklin37064
$2,799,900Bonterra Pb 79 Pg 1497128 Bonterra DrFranklin37064
$640,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36640 Springlake DrFranklin37064
$655,0003226 Boyd Mill AveFranklin37064
$797,920Poplar Farms Sec4 Pb 88 Pg 433006 Poplar Farms DrFranklin37067
$685,000Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 1441144 Frenchtown LnFranklin37067
$345,000185 Trinity RdFranklin37067
$350,000183 Trinity RdFranklin37067
$2,200,000Pewitt Teresa Diane And Margo K Zanotto Pb 55 Pg 585399 Waddell Hollow RdFranklin37064
$1,400,000Avalon Sec 2 Pb 43 Pg 43319 Hamlets End WayFranklin37067
$1,235,000Tharpe Jason Pb 70 Pg 612323 Henpeck LnFranklin37064
$1,167,900Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 82088 Riley Park DrFranklin37064
$475,000802 Liberty PkFranklin37067
$324,000Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98800 Vintage Green Ln 302Franklin37064
$846,170Poplar Farms Sec4 Pb 88 Pg 433012 Poplar Farms DrFranklin37067
$625,000Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 1511128 Hunters Chase DrFranklin37064

The post Real Estate Property Transfers in Franklin for October 12, 2026 appeared first on Williamson Source.

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