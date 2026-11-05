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Franklin
Real Estate Property Transfers in Franklin for October 12, 2026
By Michael Carpenter,3 days ago
Check out the latest Real Estate Property Transfers for Franklin in Williamson County for October 12-16, 2026, to see which homes and properties changed hands and what they sold for.
To learn more about buying or selling a home, contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$31,000,000
|Greenway Centre Pb 51 Pg 86
|302 Innovation Pvt Dr
|Franklin
|37067
|$540,000
|Hill Est Pb 4 Pg 11 Block I
|308 Ash Dr
|Franklin
|37064
|$1,475,108
|Poplar Farms Sec4 Pb 88 Pg 43
|113 Banff Ct
|Franklin
|37067
|$700,000
|Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112
|152 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$835,000
|Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 144
|1403 Marrimans Ct
|Franklin
|37067
|$400,000
|Marshall Est Pb 7 Pg 6
|4053 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$269,000
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C078
|601 Boyd Mill Ave #M-8
|Franklin
|37064
|$865,000
|Stream Valley Sec13 Pb 68 Pg 32
|217 Coffenbury Ct
|Franklin
|37064
|$670,000
|Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7
|250 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$745,000
|Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39
|854 Thatcher Way
|Franklin
|37064
|$1,394,855
|Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115
|208 Equine St
|Franklin
|37064
|$106,000
|1914 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$5,010
|609 Ellington Dr
|Franklin
|37064
|$960,000
|Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 88
|502 Eden Park Dr
|Franklin
|37067
|$478,900
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1085 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$450,000
|Rolling Meadows Pb 10 Pg 56 Block B
|1770 W Main St
|Franklin
|37064
|$10,000,000
|3360 Sweeney Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,532,000
|Cool Springs East Sec 11 Pb 24 Pg 120
|528 Hope Ave
|Franklin
|37067
|$31,400,000
|Mckeehan Property Pb 79 Pg 64
|209 Old Liberty Pk
|Franklin
|37064
|$498,570
|Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74
|743 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37067
|$1,921,726
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|1012 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$824,610
|Poplar Farms Sec4 Pb 88 Pg 43
|2066 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$609,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|414 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$2,799,900
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7128 Bonterra Dr
|Franklin
|37064
|$640,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36
|640 Springlake Dr
|Franklin
|37064
|$655,000
|3226 Boyd Mill Ave
|Franklin
|37064
|$797,920
|Poplar Farms Sec4 Pb 88 Pg 43
|3006 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$685,000
|Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 144
|1144 Frenchtown Ln
|Franklin
|37067
|$345,000
|185 Trinity Rd
|Franklin
|37067
|$350,000
|183 Trinity Rd
|Franklin
|37067
|$2,200,000
|Pewitt Teresa Diane And Margo K Zanotto Pb 55 Pg 58
|5399 Waddell Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Avalon Sec 2 Pb 43 Pg 43
|319 Hamlets End Way
|Franklin
|37067
|$1,235,000
|Tharpe Jason Pb 70 Pg 61
|2323 Henpeck Ln
|Franklin
|37064
|$1,167,900
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 8
|2088 Riley Park Dr
|Franklin
|37064
|$475,000
|802 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$324,000
|Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98
|800 Vintage Green Ln 302
|Franklin
|37064
|$846,170
|Poplar Farms Sec4 Pb 88 Pg 43
|3012 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$625,000
|Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151
|1128 Hunters Chase Dr
|Franklin
|37064
The post Real Estate Property Transfers in Franklin for October 12, 2026 appeared first on Williamson Source.
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