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PHOTOS: Trick or treat on Central Avenue
2 days ago
The Haymonds on Central Avenue on Halloween. (Kelsey Evans/Whitefish Pilot) The Vaughan family trick or treats on Central Avenue on Saturday. (Kelsey Evans/Whitefish Pilot) The Rothman family on Central Avenue on Halloween. (Kelsey Evans/Whitefish Pilot) Stumptown Art Studio's haunted house on Halloween. (Kelsey Evans/Whitefish Pilot) Luciana and Julietta on Central Avenue on Halloween. (Kelsey Evans/Whitefish Pilot) Penny farthings cruise quickly down Central Avenue on Halloween. (Kelsey Evans/Whitefish Pilot) Ryan Siron on Central Avenue on Halloween Saturday. (Kelsey Evans/Whitefish Pilot) The Braithwaite pirate family on Central Avenue on Halloween. (Kelsey Evans/Whitefish Pilot)