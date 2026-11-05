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On 1st day since winning 3rd term as governor, Pritzker releases 200-point national agenda
By Ben Szalinski, Capitol News Illinois November 4, 2026,5 days ago
JB Pritzker released a 200-point policy plan on Wednesday he wants the new Democrat-controlled Congress to take up. The plan is aimed at reversing many Trump administration policies that Pritzker believes harms Illinois. The plan’s introduction comes as many political observers speculate Pritzker is considering running for president. He declined...