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Volleyball

WIC Announces All Conference Volleyball Team Plus All Academic Teams in VB & XC

By Chris Varney,

5 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=2FXQ9X_1GnUWlfo00

Western Iowa All-Conference Volleyball Team for 2026

First Team

Keely Jones (Red Oak)

Sydney Somers (Riverside)

Tess Casey (Tri-Center)

Khloee Stoops (Missouri Valley)

Rylee Hemmingsen (Treynor)

Vivian Gross (Riverside)

Lilli Reed (Riverside)

Dilynn Myler (Missouri Valley)

Second Team

Ashley Kelley (Riverside)

Lindsey Kastner (Logan-Magnolia)

Lyndie Green (Shenandoah)

Sophia Fenner (Riverside)

Jozie Payne (Tri-Center)

Mariel Ramirez (Red Oak)

Shaylee Smith (Treynor)

Morgan Van Iten (Logan-Magnolia)

Honorable Mention

Zohie Payne (Tri-Center)

Addison Carroll (AHSTW)

Teri Leaders (Tri-Center)

Stella Wiech (Underwood)

Ellie O’Neal (Red Oak)

Kayley Ambrose (Underwood)

Bella Klutts (Logan-Magnolia)

Lila Eitmann (Treynor)

Hadley Fetter (Logan-Magnolia)

Delanie Clausen (Underwood)

Maria Kiger (Logan-Magnolia

Western Iowa Conference Fall All Academic Athletes

AHSTW

Volleyball

Addison Carroll

Macey Goshorn

Kendra Hansen Maya Todd (manager)

Rosemary Harper

Madison Holst

Bella Lamp

Brooke Lee

Maeleigh Rold

Jersey Sievers (manager)

Rebecka Sterns (manager)

Cross Country

Yana Lander

Tayli Lawler

Maya Todd (manager)

Logan-Magnolia

Volleyball

Avery Hinkel

Hadley Fetter

Maria Kiger

Lindsey Kastner

Valerie Springhower

Missouri Valley Missouri Valley Missouri Valley

Khloee Stoops Kamdyn Cihacek Matt Cliffe

Izzy Vogel Lynai Shada

Cross Country

Mykah Robbins

Brodie Davis

Red Oak

Volleyball

Mariel Ramirez

Keely Jones

Sophie Snyder

Amber Rea

Natalie Johnson

Cross Country

Cate Horn

Gillian Heim

Pace Chaillie

Leya Walker

Osiel Pedersen

Emmanuel Grass

Riverside

Volleyball

Sophia Fenner

Lillian Reed

Sydney Somers

Cross Country

Azlyn Clark

Kayden Schnack

Kaycie Perkins

Owen Fenner

Jaxon Kadel

Austin Zimmerman

James McCready

Shenandoah

Volleyball

Mya Young

Zoe Young

Alisyn Hansen

Cross Country

Luke Daoust

Ryan Lawrence

Luke Mather

Conor O’Hara

Will Stevenson

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