undefined
Posts
undefined
Followers
WIC Announces All Conference Volleyball Team Plus All Academic Teams in VB & XC
By Chris Varney,5 days ago
Western Iowa All-Conference Volleyball Team for 2026
First Team
Keely Jones (Red Oak)
Sydney Somers (Riverside)
Tess Casey (Tri-Center)
Khloee Stoops (Missouri Valley)
Rylee Hemmingsen (Treynor)
Vivian Gross (Riverside)
Lilli Reed (Riverside)
Dilynn Myler (Missouri Valley)
Second Team
Ashley Kelley (Riverside)
Lindsey Kastner (Logan-Magnolia)
Lyndie Green (Shenandoah)
Sophia Fenner (Riverside)
Jozie Payne (Tri-Center)
Mariel Ramirez (Red Oak)
Shaylee Smith (Treynor)
Morgan Van Iten (Logan-Magnolia)
Honorable Mention
Zohie Payne (Tri-Center)
Addison Carroll (AHSTW)
Teri Leaders (Tri-Center)
Stella Wiech (Underwood)
Ellie O’Neal (Red Oak)
Kayley Ambrose (Underwood)
Bella Klutts (Logan-Magnolia)
Lila Eitmann (Treynor)
Hadley Fetter (Logan-Magnolia)
Delanie Clausen (Underwood)
Maria Kiger (Logan-Magnolia
Western Iowa Conference Fall All Academic Athletes
AHSTW
Volleyball
Addison Carroll
Macey Goshorn
Kendra Hansen Maya Todd (manager)
Rosemary Harper
Madison Holst
Bella Lamp
Brooke Lee
Maeleigh Rold
Jersey Sievers (manager)
Rebecka Sterns (manager)
Cross Country
Yana Lander
Tayli Lawler
Maya Todd (manager)
Logan-Magnolia
Volleyball
Avery Hinkel
Hadley Fetter
Maria Kiger
Lindsey Kastner
Valerie Springhower
Missouri Valley Missouri Valley Missouri Valley
Khloee Stoops Kamdyn Cihacek Matt Cliffe
Izzy Vogel Lynai Shada
Cross Country
Mykah Robbins
Brodie Davis
Red Oak
Volleyball
Mariel Ramirez
Keely Jones
Sophie Snyder
Amber Rea
Natalie Johnson
Cross Country
Cate Horn
Gillian Heim
Pace Chaillie
Leya Walker
Osiel Pedersen
Emmanuel Grass
Riverside
Volleyball
Sophia Fenner
Lillian Reed
Sydney Somers
Cross Country
Azlyn Clark
Kayden Schnack
Kaycie Perkins
Owen Fenner
Jaxon Kadel
Austin Zimmerman
James McCready
Shenandoah
Volleyball
Mya Young
Zoe Young
Alisyn Hansen
Cross Country
Luke Daoust
Ryan Lawrence
Luke Mather
Conor O’Hara
Will Stevenson