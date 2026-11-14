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Wellsville High School announces Honor Roll for 1st Marking Period of the 2026-27 school year
By Wellsvillesun,4 days ago
High honor roll is 95 and above, honor roll is 90 – 94, merit roll is 85 – 89
From Wellsville Central Schools,
High Honor Roll – Grade 9
Natalie Aftuck, Annabelle Bastian, Abigail Boisvert, Adeline Brubaker, Ryan Childs, Quinn Cicirello, Timothy Dahlgren, Megan Driscoll, Mason Edwards, Greyson Faulkner, Abigail Flynn, Norah Gamache, Koby Hadsell, Lukas Haxton, Harper Hollister, Abigail Ives, Isabel Klesa, Keegan McLaughlin, Landon McLaughlin, Addisyn Meigs, Elaina Moline, Cooper Orpet, Sloane Ostrander, Thomas Peavey, Harrison Reagan, Hendrick Scott, Emily Shutt, Camille Tremblay, Annie Wang
High Honor Roll – Grade 10
Olivia Bowen, Sapphire Browning, Shelby Cauthen, Amellia Colvin, Joshua Endza, Easton Faulkner, Lexi Griggs, Brayden Hallock, Benjamin Helveston, Hudson Hoffman, Isabella Houghtling, Easton Joyce, Ayla Long, Nicole Lynch, Leah Miller, Madigan Murphy, Charlie Peavey, Ayden Perry, Ashton Pratt, Addison Scheible, Emily Schneider, Raeleigh Sherwood, Josie Slingerland, Alexander Slocum, Matthew Stonemetz, Alexandria Sweezy, Christopher Thompson, Wes Urbano, Brooke Willson
High Honor Roll – Grade 11
Jacob Billings, Layla Bond, Wheeler Dahlgren, Michaela Hardy, Camdyn Hunt, Brielle Kemp, Piper Metro, Isabella Morris
High Honor Roll – Grade 12
Selah Ader, Lexi Aftuck, Bella Arias, Lottie Bawden-Delatore, Lydia Brockway, Daniel Brown, Justin Buchholz, Annabelle Budinger, Peyton Cawley, Lexis Coleman, Hailey Cowburn, Clara Dean, Jaiden Edwards, Ella Green, Lane Joyce, Zeddalyn Kalkbrenner, Adelaine McWeeney, Benjamin Merry, Aurora Moses, Amaya Outman, Tayler Palmatier, Kennedy Perry, Kylie Phelps, Haylee Richardson, Madison Schultz, Emily Stuck, Raegan Vogel, Abigail Willson, Maleah Yurcic
Honor Roll – Grade 9
Zoey Billings, Benjamin Bond, Ripken Cline, Skylar Davis, Isabel Dodson, John Ewert, Samuel Green, Esmae Harris, Madison Kear, Hunter Kellogg, Janelle Metlak, Max Moline, Zia Muska, Jozie Pensyl, Ryland Perry, Kathleen Reitnauer, Kinley Root, Maggie Viglietta, Emma Washer
Honor Roll – Grade 10
Charles Alloy, Reese Babbitt, Emma Burlingame, Vanessa Carr, Jaelynn Cornelius, Drew Cowburn, Jaleanah Denhoff, Luke Fuller, Kamden Fuller, Landyn Graham, Tanner Hall, Georgiana Hilfiker, Donald Kinnicutt, David Lamberson, Jonathan Mack, Owen Mangels, Cohlton Mattison, Genessa Milne-Dunne, Kelston Vossler, Chase White
Honor Roll – Grade 11
Michael Bidzerkowny, Parker Black, Wrigley Cline, Natalie Dickerson, AvaSimone Franklin, Kaylee Greishaw, Caydon Grimes, Gracilyn Guerin, Addison Hennessy, Amy Howell, Bryce Jackson, Jonathan Leda, Aiden Lewis, Gunnar Messing, Mavis Mills, Koda Moses, Esabella Pizarro, April Potter, Noah Salmonson, Ashton Sawyer, Casey Stevens
Honor Roll – Grade 12
Jonathan Brewsaugh, Alexandria Brownell, Susan Brownell, Nevaeh Caster, Trinity Clark, Tori Clemons, Allison Coleman, Connor Forcier, Sawyer Gaylord, Kaylin Hamed, Blake Mills, Jailyn Sturdevant, Kylie Viglietta
Merit Roll – Grade 9
Joseph Babbitt, Angaleena Button, Payton Charles, Adriene Clark, Sophia Cowan, Kylie Crabb, Jackson Dean, Jayden DeJonge, Hazel Freeman, Kayne Mattison, Valeria Messing, Jaclyn Miller, Sebastian Peralta, Alexis Perkins, Mason Richardson, Emmet Roulo, Morgan Russo, Nataila Seeger, Kadee White, Bentley Whitesell, Waylon Young
Merit Roll – Grade 10
Cordelia Adams, Jayden Brownell, Hunter Carmona, Bryson Clemons, Kniffen Cook, Mason Cook, Haley Elliott, Brayden Geffers, Caerulein Greene, Grace Lewis, McKenzie Mattison, Coriana McConnell, Mason McKinley, Bronx Morton, Trent Norton, Nathan Outman, Addysen Palmatier, Delanie Perry, Deanna Potter, Casyn Shay, Anthony Sparatta, Aspyn Torpey
Merit Roll – Grade 11
Hannah Bennett, Jacob Bohne, Conner Brooks, Ashten Cook, Giziyah D’Amico, Corbin Elias, Sonya Faulkner, Xander Faulkner, Nevaeh Halsey, Hunter Ives, Fletcher Kaye, Alexis Kear, Andrew Kristoffersen, Jordan Merkwa, Kylee Morton, Emma Palmiter, Ryan Sanford, Abby Stoneham, Owen Teague, Stella Whitwood, Landon Wulf, Kyra Young, Meaddoah Zeh
Merit Roll – Grade 12
Hailee Allen, Zander Babbitt, Lyrah Bakinowski, Jaxson Black, Anthony Button, Conner Carr, Garrett Griffiths, Makayla Hall, Brayden Ketchner, Cameron Mattison, Joseph McWeeney, Ashlyn Mosher, Jalysa Prentice, Tyler Rahr, Hannah Richardson, Felicity Thomas
Check out this amazing menu for an upcoming Wine Pairing Dinner at the Wellsville Country Club & Restaurant!! Buy tickets here, https://events.ticketleap.com/…/wine-pairing-dinner-nov26
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