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Genesee Valley Central School Honor Roll students for 1st Quarter announced
By Wellsvillesun,8 days ago
Go Jags!! See who “made the grade” in 7-12
From Genesee Valley,
The administration of Genesee Valley Central School announces the following students, grades 7-12, have been named to the Honor Rolls for the 1st quarter of the 2026-27 school year. A student named to the Principal’s Honor Roll recognizes students who have an average of 93 and above. The High Honor Roll recognizes students whose average is 90-92 and the Honor Roll recognizes students whose average is 85-89.
PRINCIPAL’S HONOR ROLL
Grade 12: Addison Bradt, Caylin Brenna, Kylee Christensen, Alivia Crossley, Gabrielle Geoppner, Derick Grantier, Tanner Herdman, Trent Hutchison, Ollie Stevens, Maks Stocking, Kayla Wedge
Grade 11: Arianna Anticola, Victor Baxter, Leah Burrows, Ada Griffin, Alayna McCullen, Lena McNinch, Andra Shultz, Paizlee Tilton
Grade 10: Boone Fanton, Kylee Kear, Trent Lewandowski, Ella Schoonover
Grade 9: Amelia Edmund, Allison Geffers, Jackie Hudson, Tye Vargas-Frezza, Natalie White, Jaxson Wyre
Grade 8: Brockten Fanton, Bailey Garrey, Hadleigh Graham, Brayden Graves, Melody Johnson, Avery Jones, Evan Kermott, Zachariah Lyon, Madyson Mahoney, Fiona Marble, Olivia McCullen, Paul Mitchell, Lillian Mountain, Malia Scott, Blake Sheridan, Isabella Snapp, Attica Weinblatt
Grade 7: Emery Clark, Addison Hall, Tristan Kelley, Savannah Middaugh, Riley Miller, Randal Scholes, Coen Shaw, Max Vossler, Brynn White
HIGH HONOR ROLL
Grade 12: Damon Davis, Parker Davis, Bryan Kear, Elivia McIntyre, Addison Middaugh, Dominick Miller, Ruthlyn Patrick
Grade 11: Jaden Brown, Makenzie Cornish, Cierra Davenport, Ryley Frank, Morgan Grooms, Gabriel Marble, Spencer Rambaran, Rowan Vossler
Grade 10: Gracyn Graham, Elizabeth Grantier, Finn Hunter, Ainsley Marciano, Anthony Marra, Isabella Ogden, Braylie Sands, Madelynn Scott
Grade 9: Harper Bell, Alaina Cleveland, Corbin Norton, Braelyn Zwiefka
Grade 8: Alyx Allison, Grayson Burt, William Campbell, Kendra Harding, Zachary Irish, Karson Osterhout
Grade 7: Larryssa Burrows, Miranda Glover, Anna Joy, Carter LaFever, Kinleigh Morehouse, Luke Szalay, Cooper Winterhalter
HONOR ROLL
Grade 12: Ayden Allison, Riley Blarr, Landyn Burrows, Zackery Mapes, Ian Miller, Trenton Whitsell
Grade 11: William Clarke, Regina Dougherty, Ryan Jadwin, Stanley LaForge, Brett Lewandowski, Mackenzie Newman, Benjamin Snyder, Mackenzie Turybury, Aason White, Faith White, Lenix Witter
Grade 10: Allie Marsh, Corbin Pease, Destanee Pease, Liviya Rice, Addyson Sekoll, Isabelle Waters
Grade 9: Kinsley Babbitt, Sawyer Brown, Audrey Clark, Rylee Cobin, Avery Geoppner, Braelynn Jordan, Nadia McEvoy, Everett McNinch, Alexander Paddock, Rae Scholes, Killian Stocking
Grade 8: Amelia Aylor, Tara Cartwright, Steven Dougherty, Serenity Easton, Jasper Fanton, Nicholas Geffers, Amaya Jamison, Jathan Thomas
Grade 7: Stanley Bauer, Breeze Clute, Colt Morton, Adelyn Sands, Paul Smith, Jr., Hailey VanCuren, Lincoln Wesche, Aisling Wilkins
Honor Roll for students attending BOCES:
High Honor Roll:
12th Grade: Addison Bradt, Tanner Herdman, Trent Hutchison, Bryan Kear, Derick Grantier, Maks Stocking, Kayla Wedge
11th Grade: Arianna Anticola, Victor Baxter, Jaden Brown, Leah Burrows, Cierra Davenport, Dean Frawley, Stanley LaForge,
Paizlee Tilton
Honor Roll:
12th Grade: Riley Blarr, Landyn Burrows, Damon Davis, Parker Davis, Elivia McIntyre, Dominick Miller
11th Grade: William Clarke, Payton Cummings, Kylie DeLude, Ryley Frank, Ryan Jadwin, Brett Lewandowski, Gabriel Marble,
Mackenzie Newman, Benjamin Snyder, Lenix Witter
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