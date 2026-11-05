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Free Brisket And Pulled Pork Dinner For Area Veterans At Conrad Moose Lodge On Veterans Day

By Jerry Puffer,

4 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=2nse6N_1GnWZ2hB00

Area veterans and their families are invited to the Conrad Moose, for a FREE brisket/pulled pork dinner! The Conrad Moose Veteran’s Day FREE Dinner, will be served up next Wednesday afternoon/evening, Veteran’s Day, at 5 o’clock, at the Conrad Moose Lodge, as a way of thanking our area veterans for all they have done. Good work men and women veterans!

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