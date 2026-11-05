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Free Brisket And Pulled Pork Dinner For Area Veterans At Conrad Moose Lodge On Veterans Day
By Jerry Puffer,4 days ago
Area veterans and their families are invited to the Conrad Moose, for a FREE brisket/pulled pork dinner! The Conrad Moose Veteran’s Day FREE Dinner, will be served up next Wednesday afternoon/evening, Veteran’s Day, at 5 o’clock, at the Conrad Moose Lodge, as a way of thanking our area veterans for all they have done. Good work men and women veterans!