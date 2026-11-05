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American Football

Greater Catholic League South Division announces 2026 football all-star teams

By Mike Dyer,

2 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=2Qph3t_1Gn34KoA00

The Greater Catholic League South Division announced its 2026 football all-star teams Thursday morning.

The teams feature several star players including Elder senior quarterback Kaden Estep (player of the year), Elder senior wide receiver Andrew Lyman (offensive player of the year) along with Moeller junior defensive lineman Julian Dwyer and St. Xavier junior linebacker Griffin Lyons (co-defensive players of the year).

Moeller coach Bert Bathiany, who led the Crusaders to the outright GCL South championship, won the GCL South Coach of the Year Award.

First- and second-team members of the team, along with winners of the categorical awards, were voted on by the league coaches at a special meeting in October.

FIRST TEAM OFFENSE
NAME, SCHOOL, POSITION, CLASS, HEIGHT, WEIGHT
Grayson Bedacht, La Salle, PK, Junior, 5-10, 160
Alex Bolar, Moeller, OL, Senior, 6-4, 310
Nick Cassaro, Elder, OL, Junior, 6-1, 300
Andrew Cramerding, St. Xavier, OL, Junior, 6-5, 290
Jayden Davis, Moeller, TE, Sophomore, 6-3, 215
Kaden Estep, Elder, QB, Junior, 6-0, 175
Juice Glover-Brown, Moeller, RB, Sophomore, 5-11, 205
Aiden Graham, St. Xavier, RB, Junior, 5-10, 190
Tuck Kleinfelder, St. Xavier, OL, Sophomore, 6-5, 260
Andrew Lyman, Elder, WR, Senior, 6-3, 195
Hunter McLaughlin, Moeller, QB, Sophomore, 6-3, 200
Jack McLaughlin, La Salle, ATH, Senior, 5-9, 160
Rahmiir Murphy, La Salle, OL, Senior, 6-3, 350
Aidan Newdigate, St. Xavier, ATH, Senior, 6-3, 225
Patrick O’Brien, Moeller, OL, Senior, 6-6, 305
Tyler Roby, La Salle, ATH, Senior, 6-3, 170
Logan Von Holle, St. Xavier, WR, Senior, 6-2, 205
Chase Walpole, Elder, WR, Senior, 6-1, 190
Reggie Watson, Moeller, WR, Senior, 5-6, 150

FIRST TEAM DEFENSE
NAME, SCHOOL, POSITION, CLASS, HEIGHT, WEIGHT
Caleb Curry, Elder, DB, Junior, 6-0, 160
Max Doogan, Elder, DL, Senior, 6-0, 225
Julian Dwyer, Moeller, DL, Junior, 6-5, 265
Pete Fortkamp, Elder, LB, Junior, 6-3, 215
Charlie Googins, St. Xavier, LB, Sophomore, 6-2, 200
Kaden Lawson, Moeller, DL, Junior, 6-0, 215
Griffin Lyons, St. Xavier, LB, Junior, 6-1, 225
Marino Middleton, Moeller, DB, Senior, 6-0, 180
Chad Perkins, St. Xavier, DB, Senior, 6-1, 195
John Smith, La Salle, DL, Junior, 6-1, 200
Andrew Stofko, Moeller, LB, Senior, 5-11, 200
Graham Uran, St. Xavier, DB, Junior, 6-1, 190
Tucker Wall, St. Xavier, P, Junior, 6-5, 290

SECOND TEAM OFFENSE
PLAYER, SCHOOL, POSITION, CLASS, HEIGHT, WEIGHT
Phil Bailey, Moeller, RB, Senior, 5-7, 160
Jake Bier, Elder, WR, Junior, 6-0, 185
David Boehm, Moeller, WR, Senior, 6-3, 170
Cory Bohan, Elder, OL, Senior, 6-0, 270
Ethan Cole, St. Xavier, TE, Senior, 6-5, 220
Garrett Fraley, La Salle, QB, Junior, 6-3, 205
Kal-El Johnson, Moeller, OL, Senior, 6-7, 325
Carter Lessing, St. Xavier, OL, Senior, 6-3, 280
Joshua McCarthy, Moeller, OL, Senior, 6-1, 260
Nicholas Muennich, Moeller, OL, Junior, 6-3, 250
Drew Wauligmann, Elder, WR, Senior, 5-10, 160

SECOND TEAM DEFENSE
PLAYER, SCHOOL, POSITION, CLASS, HEIGHT, WEIGHT
Makaio Butler, Moeller, DB, Sophomore, 6-1, 175
Andrew Griga, Moeller, LB, Senior, 6-1, 205
Brody Haag, Moeller, LB, Junior, 5-11, 200
Nikari Isaacs, La Salle, DB, Junior, 5-10, 170
Major Kittles, Elder, DL, Junior, 6-3, 235
Carter Matthews, Moeller, DL, Senior, 6-0, 260
Haden Neff, La Salle, LB, Sophomore, 6-0, 212
Caden Orr, Moeller, DL, Junior, 5-11, 305
Javion Presswood, La Salle, LB, Senior, 6-2, 217
Jake Schuckman, Moeller, DB, Senior, 5-11, 188
Brayden Tepe, Elder, LB, Junior, 6-2, 210

SPECIAL AWARDS
PLAYER OF THE YEAR
Kaden Estep, Elder

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Andrew Lyman, Elder

CO-DEFENSIVE PLAYERS OF THE YEAR
Julian Dwyer, Moeller
Griffin Lyons, St. Xavier

COACH OF THE YEAR
Bert Bathiany, Moeller

POSITION AWARDS

BACK OF THE YEAR
Juice Glover-Brown, Moeller

RECEIVER OF THE YEAR
Logan Von Holle, St. Xavier

TIGHT END OF THE YEAR
Jayden Davis, Moeller

OFFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR
Patrick O’Brien, Moeller

DEFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR
Kaden Lawson, Moeller

LINEBACKER OF THE YEAR
Pete Fortkamp, Elder

DEFENSIVE BACK OF THE YEAR
Graham Uran, St. Xavier

CO-ALL-PURPOSE PLAYERS OF THE YEAR
Jack McLaughlin, La Salle
Aidan Newdigate, St. Xavier

KICKER OF THE YEAR
Grayson Bedacht, La Salle

PUNTER OF THE YEAR
Tucker Wall, St. Xavier

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