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2026 WIAA state football playoffs, state semifinals scoreboard
By Jones,13 days ago
Wausau Pilot & Review
The 2026 WIAA state football playoffs continued with state semifinals in seven divisions on Friday, Nov. 13.
Winners qualify for the 2026 WIAA State Football Championships, which will be held Thursday, Nov. 19 (Divisions 4-7) and Friday, Nov. 20 (Divisions 1-3), at Camp Randall Stadium in Madison.
See the statewide scoreboard here:
2026 WIAA State Football Playoffs
State Semifinals, all games Friday, Nov. 13, 7 p.m.
Division 1
No. 1 West De Pere (13-0) 20, No. 2 Racine Case (11-2) 19
No. 1 Sussex Hamilton (13-0) 48, No. 1 Bay Port (11-2) 15
Division 2
No. 1 Monona Grove (12-1) 30, No. 1 New Richmond (12-1) 7
No. 1 Green Bay Notre Dame (13-0) 28, No. 1 Union Grove (12-1) 17
Division 3
No. 1 Pewaukee (13-0) 28, No. 5 Waukesha Catholic Memorial (7-6) 14
No. 1 Port Washington (13-0) 34, No. 1 La Crosse Logan (12-1) 27
Division 4
No. 1 Freedom (13-0) 35, No. 1 Little Chute (11-2) 6
No. 1 Lake Mills (12-1) 36, No. 2 West Salem (12-1) 7
Division 5
No. 1 New Glarus (12-1) 14, No. 2 Lake Country Lutheran (10-3) 0
No. 1 Darlington (13-0) 32, No. 1 Amherst (12-1) 21
Division 6
No. 1 Mondovi (12-1) 56, No. 2 Kenosha St. Joseph Catholic (10-3) 27
No. 2 Lomira (13-0) 30, No. 1 Bonduel (12-1) 13
Division 7
No. 2 River Ridge (12-1) 21, No. 1 Glenwood City (11-2) 15
No. 2 Iowa-Grant (11-2) 36, No. 3 Hilbert (9-4) 0