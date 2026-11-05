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Burien
Celebrate Día de los Muertos at Burien Community Center this Friday night, Nov. 6
By Editor,7 days ago
All are invited to an annual FREE Día de los Muertos celebration from 6 to 9 p.m. this Friday night, Nov. 6, 2026, at the Burien Community Center.
The free event is open to the entire community and celebrates the tradition of honoring and remembering ancestors and family members.
Activities will include:
- Altars & Offerings
- Arts & Crafts
- Traditional Music
- Dance & Food
- Stories & More!
Ven a celebrar la tradición de honrar a nuestros antepasados y familias.
- Altares y Ofrendas
- Artes y Artesanías
- Música Tradicional
- Danza y Comida
- Cuentos y Mucho Más!
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