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⚠️ Victoria Town Office & DMV Select closed Nov. 11
8 days ago
⚠️ Victoria Town Office & DMV Select closed for Veterans Day
The Victoria Town Office/DMV Select will be closed on Wednesday, November 11 in observance of Veterans Day.
The office will reopen on Thursday, November 12 during its regular operating hours.
If you need to take care of town business or DMV Select services, please plan your visit for before November 11 or on/after November 12.
The Town also extends thanks to all the brave men and women who have served our country. Happy Veterans Day!
More Info: Recent News | Town of Victoria
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