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Rosalía, Camila Cabello walk the red carpet at Latin Grammy Awards
Rosalía arrives for the Latin Grammy Awards at the MGM Garden Arena in Las Vegas on November 12, 2026. Rosalía won Album of the Year for "Lux (Complete Works).
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