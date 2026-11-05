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Baseball

Former Baseball standout Rio Foster makes encouraging progress after traumatic brain injury in 2025 car crash

By Unheard Voices Staff,

7 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=2lZ29q_1GoDMLhW00Los Angeles Angels prospect Rio Foster was enjoying a breakout baseball season when a devastating car crash nearly took his life.

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