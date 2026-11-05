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Baseball
Former Baseball standout Rio Foster makes encouraging progress after traumatic brain injury in 2025 car crash
By Unheard Voices Staff,7 days ago
Los Angeles Angels prospect Rio Foster was enjoying a breakout baseball season when a devastating car crash nearly took his life.
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