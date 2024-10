Windthorst, Holliday claim regional cross country championships

It was an impressive two days for Wichita Falls area cross-country runners who participated in UIL regional meets. As usual, the area will be well-represented at the UIL State Meet scheduled for Nov. 1-2 at Old Settlers Park in Round Rock.

Here is the full list of local state qualifiers.

Class 3A State Qualifiers

Holliday boys team (Noah Strohman, Ryder Strohman, Connor Killian, RC Albert, Dylan Thompson, Kholson Delcambre, Scout Henry)

Isaac Renteria, Bowie

Holliday girls team (Kenli Atwood, Avy Mauldin, Sarah Spears, Sammi Kirkland, Lily Ferguson, Landri Beck, Emerson Watson)

Rylan Raschke, Iowa Park

Katherine Farnsworth, Henrietta

Class 2A State Qualifiers

Windthorst boys team (Nolan Schreiber, Kolton Rodgers, Braiden Messineo, Jackson Zicarelli, Luke Zicarelli, Carson Anderle, Harrison Humpert)

Bayler Smith, Nocona

Class A State Qualifiers

Munday boys team (Haiden Bowman, Kyson Shahan, Edgar Perez, Eder Perez, Casein Lee, AJ Diaz, Connor Willison)

Izaiah Trevino, Knox City

Addysun Villa, Crowell

Saint Jo boys team (Barrett Johnson, Jayden Curry, Elijah Young, Julian Luna, Ayden Giambruno, Dominic Luna, Trent Gaston)

Ty McComack, Bryson

Josh Stout, Prairie Valley

Newcastle girls team (Mattie Dollar, Allison Melton, Catherine Youngblood, Kenzie King, Sarah Northington, Raelyn Bennett)

Mattie Broussard, Bellevue

Joslyn Whitfill, Bryson

Savannah Hill, Saint Jo

Linzie Priddy, Prairie Valley

Here are the results for UIL regional cross country meets involving athletes from the Wichita Falls area. The top four teams and top 10 qualifiers not on those teams advance to the UIL State Meet. All individual qualifiers are listed in the results below.

Region I-5A Meet

at Mae Simmons Park, Lubbock

BOYS

Team standings – 1. Grapevine 83; 2. Colleyville Heritage 109; 3. Aledo 144; 4. El Paso Burges 153; 5. Arlington Heights 182; 6. Cleburne 223; 7. Burleson Centennial 295; 8. Lubbock Monterey 299; 9. Birdville 304; 10. Joshua 316; 11. Lubbock High 316; 12. El Paso Chapin 351; 13. Fort Worth Paschal 357; 14. Granbury 388; 15. El Paso Hanks 398; 16. Azle 408; 17. Abilene High 411; 18. El Paso Del Valle 416; 19. El Paso Americas 421; 20. Plainview 426; 21. El Paso High 485; 22. Abilene Cooper 492; 23. Memorial 576; 24. Fort Worth South Hills 616.

Top 10 medalists – 1. Diego Romero, EP Americas, 15:47.1; 2. Miles Westbrook, Floydada, 15:51.3; 3. Abdirisak Saidgurhan, Palo Duro, 15:52; 4. John Alcantar, Abilene, 15:55.6; 5. Tyler Connally, Aledo, 16:14.5; 6. Jack Fink, Aledo, 16:17.9; 7. Isaiah Cox, Birdville, 16:19.1; 8. Andrew Deyoung, Grapevine, 16:21.5; 9. Braulio Torres, EP Chapin, 16:22.2; 10. Eduardo Estrada, Mansfield Summit, 16:23.3.

Other individual qualifiers – 11. Arturo Rodriguez, Lubbock, 16:24.8; 13. Brayden Picchi, Joshua, 16:32.5; 15. Braydon Deskins, Cleburne, 16:39.7.

LOCAL RESULTS

Memorial – 42. Antonio Montoya, 17:26.1; 100. Joseph Hernandez, 18:38.8; 164. Carter Hoffman, 20:29.7; 169. Kevin Carpenter, 21:04.9; 170. Andrew Durrett, 21:20.6; 172. Aidan Elliott, 21:29.

Legacy – 165. Coltyn Hale, 20:32.4.

GIRLS

Team standings – 1. Aledo, 51; 2. Colleyville Heritage, 85; 3. Abilene High 101; 4. Grapevine 148; 5. Birdville 185; 6. Azle 196; 7. Burleson Centennial 218; 8. El Paso Americas 246; 9. Amarillo High 266; 10. El Paso Chapin 307; 11. Amarillo Tascosa 318; 12. El Paso Hanks 330; 13. Cleburne 353; 14. Burleson 362; 15. Fort Worth Paschal 391; 16. Abilene Cooper 392; 17. Plainview 406; 18. Granbury 432; 19. El Paso High 454; 20. El Paso El Dorado 462; 21; Arlington Heights 503; 22. El Paso Burges 566; 23. Fort Worth North Side 698.

Top 10 medalists – 1. Sofia Phillips, Birdville, 18:18.1; 2. Molly Garrison, Aledo, 18:22.4; 3. Ella Magallan, Centennial, 18:49.4; 4. Zoe Vann, Abilene, 18:53.2; 5. Nataqli Velasquez, Colleyville Heritage, 19:09.8; 6. Mason Murray, Abilene, 19:16.2; 7. Micah Neal, Aledo, 19:18.7; 8. Mykel Murry, Aledo, 19:19.8; 9. Sydney Smothers, Monterey, 19:26.9; 10. Lexee Salas, Americas, 19:28.3.

Other individual qualifiers – 11. Jessilyn Wurster, Cleburne, 19:41.9; 12. Kinley Davis, Amarillo High, 19:48.2; 13. Zanashia Harris, Lubbock Coronado, 19:52.7; 15. Rebecca Duran, Chapin, 19:57; 17. Charlotte Friudenburg, Centennial, 20:03.6; 18. Jocelynne Diaz Torres, Chapin, 20:03.6.

LOCAL RESULTS

Memorial – 51. Isabella Hernandez, 21:20.7; 149. Miravail Zapata, 25:10.4; 170. Emma Fitzsch, 27:45.4.

Region I-4A Meet

at Mae Simmons Park, Lubbock

BOYS

Team standings – 1. Canyon, 17; 2. Dumas 95; 3. Big Spring 110; 4. Canyon West Plains 156; 5. San Elizario 161; 6. EP Austin 199; 7. Andrews 232; 8. Mineral Wells 269; 9. Pecos 275; 10. Krum 299; 11. Brock 327; 12. Brownwood 372; 13. Burkburnett 410; 14. FW Diamond Hill-Jarvis 425; 15. Levelland 431; 16. Castleberry 454; 17. EP Harmony 473; 18. Midland Greenwood 475; 19. Snyder 484; 20. Benbrook 488; 21. FW Carter-Riverside, 525; 22. Fabens 559; 23. Clint 568; 24. EP Irvin 767.

Top 10 medalists – 1. Lathan Lewter, Canyon, 15:22.2; 2. Ryan Fernandez, Canyon, 15:48.6; 3. Noah Cooper, Canyon, 16:04.2; 4. Antonio Arreola, San Elizario, 16:15.1; 5. Aaryan Katwal-Shaver, Canyon, 16:24.2; 6. Jamison Kirton, Canyon, 16:25.1; 7. Dayson Smith, Canyon, 16:26.4; 8. Grady Simmons, Canyon, 16:31.1; 9. Gavin Ortiz, Andrews, 16:31.8; 10. Pedro Jimenez, EP Austin, 16:36.4.

Other individual qualifiers – 11. Dylan Strand, Brock, 16:37.2; 13. Eirik Arredondo, Austin, 16:44.6; 14. Jacoby Tooley, Stephenville, 16:45.7; 18. Mauricio Villescas, Pecos, 16:51.6; 19. Saul Hernandez, Levelland, 16:53.4; 21. Tate Clackler, Decatur, 16:54.2; 22. Noah Holland, West Plains, 16:55.1; 23. Aaron Jimenez, Andrews, 16:55.7.

LOCAL RESULTS

Burkburnett (410) – 45. Keaton Howard-Arnold, 17:40.6; 71. Damon Williams, 18:22.6; 77. James Hickman, 18:25.6; 119. Owen Ruiz, 19:29.2; 127. Ethan Dold, 19:47.9; 138. Byron Lemond, 20:01.6; 150. Quincey McLean, 20:51.2.

GIRLS

Team standings – 1. Canyon 40; 2. Canyon Randall 43; 3. Dumas 107; 4. Brownwood 130; 5. Decatur 159; 6. Stephenville 206; 7. Midland Greenwood 233; 8. Brock 236; 9. Springtown 250; 10. Andrews 257; 11. Bridgeport 282; 12. Seminole 352; 13. Fabens 379; 14. Levelland 382; 15. Big Spring 422; 16. EP Riverside 439; 17. San Elizario 447; 18. Benbrook 486; 19. San Angelo Lake View 559; 20. EP Harmony 569; 21. FW Diamond Hill-Jarvis 636; 22. EP Irvin 667; 23. FW Southwest 715; 24. EP Austin 728.

Top 10 medalists – 1. Addyson Bristow, Canyon, 11:08; 2. Nayomi Granados, Randall, 11:11.8; 3. Brooke French, Randall, 11;39.9; 4. Emily Gross, Dumas, 11:40.3; 5. Rebel Rea, Randall, 11:49.6; 6. Alexia Martinez, Fabens, 11:54.9; 7. Crickette Morris, Canyon, 11:57.1; 8. Avery Brown, Canyon, 12:02.3; 9. Michaela Sharber, Canyon, 12:02.3; 10. Mikylee Morrison, Andrews, 12:20.2.

Other individual qualifiers – 11. Elyse Santiago, Monahans, 12:24.8; 13. Kate Tindol, Brownwood, 12:27.6; 14. Sydney Windham, Brownwood, 12:30.4; 17. Mae Savage, Greenwood, 12:36.3; 18. Haylee Casey, Brock, 12:37.1; 19. Madelyn Walker, Springtown, 12:44.3; 21. Halle Rust, Stephenville, 12:46.2; 23. Giselle Martinez, Decatur, 12:47.9; 25. Ashley Espinoza, Andrews, 12:52.5; 26. Kylea Karnes, Brownwood, 12:54.5; 27. Reagan Nicks, Decatur, 12:54.9.

Region I-3A Meet

at Mae Simmons Park, Lubbock

BOYS

Team standings – 1. Holliday, 70; 2. Eastland, 146; 3. Jim Ned 150; 4. Lubbock Roosevelt 159; 5. Bowie 165; 6. Breckenridge, 167; 7. Crane 205; 8. Presidio 210; 9. Odessa Compass 233; 10. Canadian 243; 11. Wall 356; 12. Idalou 357; 13. Peaster 365; 14. Florence 368; 15. Dalhart 385; 16. Comfort 405; 17. Alpine 429; 18. Brownfield 477; 19. San Angelo TLCA 481; 20. Slaton 488; 21. Vernon 507; 22. Tornillo 564; 23. Brady 606; 24. Childress 678.

Top 10 medalists – 1. Noah Strohman, Holliday, 15:17.2; 2. Kenny Pritchard, Jim Ned, 16:02.7; 3. Cason Hatfield, Alpine, 16:09.5; 4. Ryder Strohman, Holliday, 16:13.6; 5. Jacob Mohesky, Odessa Compass, 16:16.7; 6. Andrew Hicks, Eastland, 16:41.9; 7. Isaac Renteria, Bowie, 16:53.5; 8. Chance Stewart, Breckenridge, 16:55.1; 9. Justice Jackson, Lubbock Roosevelt, 16:55.5; 10. Joseph Dominguez, Canadian, 16:58.3.

Other individual qualifiers – 11. Josh Morales, Crane, 17:06.8; 12. Kanyon Cantrell, Brownfield, 17:09.8; 13. Erick Ramirez, Florence, 17:13.4; 14. Bodee Cato, Peaster, 17:15.6; 18. Steven Lozano, Crane, 17:22.9.

OTHER LOCAL RESULTS

Holliday (70) – 16. Connor Killian, 17:16.1; 19. RC Albert, 17:26.2; 31. Dylan Thompson, 17:57.7; 63. Kholson Delcambre, 18:45.1; 91. Scout Henry, 19:19.

Bowie (165) – 23. Brayden Willett, 17:45.5; 38. Russell Anderson, 18:08.7; 41. Sebastian Martinez, 18:12.9; 64. Jackson Frie, 18:46.1; 68. Monte Mayfield, 18:51.6; 114. Hayden Sutton, 19:50.2.

Vernon (507) – 102. Jackson Ochoa, 19:31.7; 103. Kavian Montoya, 19:32.6; 111. Devin Arthur, 19:44; 120. Julian Sauceda, 19:57.5; 144. Chris Calvillo, 21:16.9.

City View – 79. Elexan Vialpando, 19:02.6.

Henrietta – 94. Kayden Shaw, 19:19.5.

GIRLS

Team standings – 1. Holliday, 31; 2. Dalhart 96; 3. Wall 169; 4. Canadian 179; 5. Lubbock Roosevelt, 216; 6. Henrietta 237; 7. Eastland 249; 8. Shallowater 277; 9. Odessa Compass 290; 10. Alpine 293; 11. Jim Ned 311; 12. Comanche 319; 13. Idalou 320; 14. Peaster 359; 15. Crane 380; 16. Ingram Moore 390; 17. Brownfield 401; 18. Blanco 407; 19. Iowa Park 446; 20. Merkel 451; 21. Comfort 452; 22. Bushland 556.

Top 10 medalists – 1. Kenli Atwood, Holliday, 11:36.8; 2. Konnar McClendon, Canadian, 11:52.4; 3. Kate Hesse, Brownfield, 12:14.3; 4. Avy Mauldin, Holliday, 12:15; 5. Sarah Spears, Holliday, 12:16.7; 6. Rylan Raschke, Iowa Park, 12:24.3; 7. Ella Thiele, Comfort, 12:31.9; 8. Circe Johnson, Dalhart, 12:34.2; 9. Sky Phariss, Clyde, 12:34.4; 10. Mckenzie Lopez, Wall, 12:35.9.

Other individual qualifiers – 13. Liv Delgado, Millsap, 12:49.3; 14. Hope Dominguez, Alpine, 12:51.6; 15. Lillian Rumbo, Ingram Moore, 12:53.2; 16. Hailey Von Willer, Jim Ned, 12:54.7; 21. Maliyah Ramirez, Merkel, 13:03.9; 22. Katherine Farnsworth, Henrietta, 13:06.7.

OTHER LOCAL RESULTS

Holliday (31) – 11. Sammi Kirkland, 12:42.3; 12. Lily Ferguson, 12:47; 20. Landri Beck, 13:02.4; 39. Emerson Watson, 13:37

Henrietta (237) – 47. Natalie Romines, 13:48.6; 52. Ruby Truette, 13:53.1; 74. Laney Johnson, 14:15.2; 85. Brynna Johnson, 14:30.3; 150. Sophia Chitwood, 15:51; 171. Madelynn Logan, 17:10.2.

Iowa Park (446) – 91. Jubilee Zentgraf, 14:36.8; 130. Auriela Lopez, 15:22.1; 141. Hannah Lane, 15:40.8; 157. Ava Bosley, 16:18.1; 164. Mckyla Sullivan, 16:37.2; 167. Haydince Cervantes, 16:57.1.

Region I-2A Meet

at Mae Simmons Park, Lubbock

BOYS

Team standings – 1. Plains, 37; 2. Eldorado 133; 3. Sonora 133; 4. Sunray 136; 5. Spearman 160; 6. Sundown 198; 7. Smyer 243; 8. Gruver 263; 9. Reagan County 268; 10. New Deal 321; 11. Quanah 330; 12. Floydada 338; 13. Fort Hancock, 340; 14. Olton 348; 15. Post 350; 16. Wink 365; 17. Van Horn 371; 18. Ballinger 413; 19. Bangs 428; 20. Coleman, 441; 21. Bovina 456; 22. Farwell 479.

Top 10 medalists – 1. Sawyer Hamilton, Plains, 16:51.2; 2. Jermiah Gonzales, Plains, 16:54.4; 3. Christian Sanchez, Plains, 17:01.2; 4. Micah Zapata, Smyer, 17:06.1; 5. Jordan Rodriguez, Reagan County, 17:12.8; 6. Armando Munoz, Fort Hancock, 17:21.7; 8. Austin Martinez, Smyer, 17:24.3; 9. Justin Bain, Sunray, 17:24.5; 10. Wyatt Killough, Sonora, 17:29.1.

Other individual qualifiers – 11. Gustavo Quintana, Gruver, 17:39.9; 13. Carter Gonzales, Hale Center, 17:47.6; 14. Grayson Broadus, New Deal, 17:49.9; 16. Noah Rigler, Abernathy, 17:55.1; 19. Jonathan Hernandez, Spearman, 17:59.1.

LOCAL RESULTS

Quanah (330) – 41. Lexston Reese, 18:55.7; 65. Parker Jackson, 19:52.6; 90. Xephenn Cortez, 20:36.1; 98. Joe Gonzales, 20:43.5; 103. Brayden Langford, 20:48; 104. Rhett Hamby, 20:49.4; 107. Lukas Whitmire, 20:59.9.

GIRLS

Team standings – 1. Gruver 76; 2. Farwell 79; 3. Sundown 134; 4. Christoval 147; 5. Clarendon 172; 6. Panhandle 213; 7. Wink 230; 8. Whiteface 239; 9. Ballinger 278; 10. Coleman 279; 11. New Deal 286; 12. Sudan, 322; 13. Sunray 323; 14. Sonora 347; 15. Bovina 380; 16. Abernathy 384; 17. McCamey 413; 18. Wellington 425; 19. Roscoe 466; 20. Eldorado 474; 21. Tahoka 514; 22. Van Horn 562; 23. Stratford 597; 24. Smyer 609.

Top 10 medalists – 1. Isabella Jaime, Farwell, 12:07.6; 2. Alexis Wade, Farwell, 12:18.6; 3. Victoria Guerrero, Coleman, 12:25.2; 4. Halle McLain, Gruver, 12:34.6; 5. Matilda Galvan, Ballinger, 12:39.2; 6. Logan Lang, Wink, 12:44.9; 7. Taytum Kane, Wellington, 12:45.5; 8. Presley Polk, Christoval, 12:48; 9. Brylee McKay, McCamey, 12:48.6; 10. Kenadee Millican, Christoval, 12:49.6.

Other individual qualifiers – 12. Avery Cathey, Panhandle, 13:03.5; 13. Kali Clausen, Wink, 13:07.9; 14. Kambry Schniers, Miles, 13:10.3; 16. Marlene Chavarria, Wink, 13:13; 17. Madi Benson, Clarendon, 13:13.5.

Region II-2A Meet

at Lynn Creek Park, Grand Prairie

BOYS (5,000 meters)

Team standings – 1. Windthorst, 83; 2. Waco Meyer, 120; 3. Collinsville 151; 4. Haskell 167; 5. Hawley 174; 6. Slidell 197; 7. Bosqueville 197; 8. Harts Bluff 204; 9. Whitewright 222; 10. Itasca 254; 11. Wolfe City 282; 12. Hamilton 283; 13. Poolville 309; 14. Merit Bland 352; 15. Nocona 358; 16. Chico 367; 17. Bogata Rivercrest 373; 18. Graford 436; 19. Pioneer Tech & Arts 490; 20. Abilene TLCA 511; 21. Olney 523; 22. Fate PTA 587; 23. Omaha Pewitt 678.

Top 10 medalists – 1. Marco Cunningham, Waco Meyer, 16:35.61; 2. Francis Patanpatan, Hawley, 16:58.53; 3. Michael Flores, Itasca, 17:00.38; 4. Nolan Schreiber, Windthorst, 17:01.41; 5. Canyon Savell, Era, 17:12.07; 6. Aidan Ramirez, Meyer, 17:14.86; 7. Jose Garcia, Harts Bluff, 17:27; 8. Johnathan Diaz, Harts Bluff, 17:28.14; 9. Taylor Weiland, Chico, 17:28.14; 10. Kolton Rodgers, Windthorst, 17:29.91.

Other individual qualifiers – 11. Owen Clark, Hawley, 17:31.05; 12. Landon Cobb, Graford, 17:38.77; 13. Karl Patanpatan, Hawley, 17:40.59; 14. Angel Olvera, Wolfe City, 17:46.6; 15. Cristiano Tinoco, Bosqueville, 17:47.29.

OTHER LOCAL RESULTS

Windthorst (83) – 16. Braiden Messineo, Windthorst, 17:54.61; 17. Jackson Zicarelli, Windthorst, 17:56.5; 42. Luke Zicarelli, 19:04.59; 127. Carson Anderle, 22:08.89; 149. Harrison Humpert, 23:56.45.

Nocona (358) – 41. Freddy Duran, 19:02.9; 52. Andrew Perez, Nocona, 19:32.73; 63. Omar Salinas, 19:56.75; 115. Emilio Rocha, 21:27.3; 125. Corbyn Patton, 21:58.41; 135. Brady Cunningham, 22:56.57; 166. Anthony Burrows, 29:16.86.

Olney (523) – 81. Adrian Gonzalez, 20:24; 93. Jaxxon Laurent, 20:44.89; 134. Caden Lane, 22:52.2; 140. Jose Mealcher, 23:03.49; 141. Sawyer Edgington, 23:03.55.

Electra – 87. Thomas Rodgers, 20:37.76.

Seymour – 132. Maddex Guerra, 22:44.4.

GIRLS (3,200 meters)

Team standings – 1. Hamilton, 15; 2. Hico 146; 3. Crawford 159; 4. Santo 171; 5. Harts Bluff 180; 6. Cisco 196; 7. Muenster 200; 8. Slidell 237; 9. Collinsville 262; 10. Meridian 278; 11. Petrolia 303; 12. Merit Bland 308; 13. Wolfe City 349; 14. Seymour 350; 15. Como-Pickton 383; 16. Haskell 386; 17. Valley Mills 402; 18. Hawley 415; 19. Maud 422; 20. Cooper 558; 21. Cumby 606; 22. Bogata Rivercrest, 663; 23. Electra 676.

Top 10 medalists – 1. Presley Long, Hamilton, 11:49.29; 2. Chaska Downs, Hamilton, 11:57.17; 3. Anna Pearcy, Hamilton, 12:05.26; 4. Kaitlyn Walton, Hamilton, 12:14.28; 5. Kate Lengefield, Hamilton, 12:14.92; 6. Kearsie Kolar, Slidell, 12:24.75; 7. Alexa Arzate, Harts Bluff, 12:34.59; 8. Gracie Sides, Santo, 12:36.38; 9. Vicky Zuniga, Hico, 12:49.07; 10. Elena Ramirez, Merit Bland, 12:47.55.

Other individual qualifiers – 12. Sadie Soto, Merit Bland, 12:49.52; 13. Jessica Otwell, De Leon, 12:51.78; 14. Allison Weathers, Slidell. 12:53.58; 15. Lola Hart, Cisco, 12:54.59; 16. Bayler Smith, Nocona, 12:54.65; 17. Reese Perkins, Tom Bean, 12:55.86; 18. Holland Thornton, Santo, 12:58.16; 19. Abby Brennan, Valley Mills, 13:01.52.

OTHER LOCAL RESULTS

Petrolia (303) – 43. London Rodgers, 13:42.77; 69. Sadie Baber, 14:08.19; 70. Misty Carmen, 14:11.81; 78. Ainsley Goodin, 14:21.29; 104. Kaydence Barger, 14:48.01; 155. Kelly Daniels, 16:58.07; 174. Holland Horton, 19:27.61.

Seymour (350) – 32. Allie McGuire, 13:28.44; 81. Lauren Hostas, 14:25.62; 112. Madeline Glass, 14:59.78; 120. Brylan Dockins, 15:12.47; 127. Ella Miller, 15:21.91.

Electra (676) – 130. Awbree Howard, 15:29.03; 162. Kara Staley, 17:32.28; 165. Keionna Gaines-Jones, 17:55.49; Mallorie Bradshaw, 18:21.35; 168. Rylee Wilson, 18:22.8; 172. Vanessa Esparza, 18:38.17.

Olney – 84. Halee Craven, 14:27.92; 86. Ava Stewart, 14:28.94.

Region II-A Meet

at Lynn Creek Park, Grand Prairie

BOYS

Team standings – 1. Jayton, 36; 2. Westbrook 141; 3. Rankin 154; 4. Munday 167; 5. Balmorhea 168; 6. Veribest 171; 7. Knox City 175; 8. Hamlin 207; 9. Irion County 214; 10. Buena Vista 216; 11. Lorraine 238; 12. Roby 282; 13. Marfa 324; 14. Rotan 337; 15. Paint Creek 348; 16. Harrold 427; 17. Grandfalls-Royalty, 458; 18. Lohn 478; 19. Sierra Blanca 501.

Top 10 medalists – 1. Hayden King, Eula, 17:32.55; 2. Sean Stanaland, Jayton, 18:09.47; 3. Colton Bilyeu, Bronte, 18:16.89; 4. Griff Reel, Jayton, 18:23.94; 5. Camden Lummus, Roby, 18:27.28; 6. Kaden Lees, Marathon, 18:32.15; 7. Zech Mosley, Jayton, 18:44.26; 8. Francisco Rosas, Marfa, 18:59.26; 9. Reece Rainey, Hamlin, 19:07.77; 10. Marco Brionez, Marathon, 19:15.6.

Other individual qualifiers – 12. Izaiah Trevino, Knox City, 19:21.23; 13. Ethan Alambar, Trent, 19:23.57; 14. Hayden Luft, Ira, 19:34.79.

OTHER LOCAL RESULTS

Munday (167) – 37. Haiden Bowman, 21:03.95; 38. Kyson Shahan, 21:09.22; 42. Edgar Perez, 21:22.74; 43. Eder Perez, 21:23.07; 58. Casein Lee, 22:17.93; 97. AJ Diaz, 24:08.26; 100. Connor Willison, 24:37.08.

Knox City (175) – 36. Joe Adam Morelos, 21:00.27; 45. Seth Logsdon, 21:29.48; 49. Jerry Grayson, 21:35.03; 88. Zander Abila, 23:34.92.

Harrold (427) – 86. Aiden Butler, 23:33.17; 105. Kevin Granados, 24:58.04; 113. Joaquin Zambrano 25:44.71; 116. Luke Rios, 26:40.39; 133. Kayden Enloe, 30:01.69.

Crowell – 18. Adyn Villa, 19:56.05; 41. Haygen Hermes, 21:19.85.

Northside – 89. Rance Teague, 23:38.87.

GIRLS

Team standings – 1. Eula 58; 2. Blackwell 100; 3. Garden City 138; 4. Jayton 153; 5. Roby 159; 6. Buena Vista 202; 7. Crowell 207; 8. Menard 210; 9. Irion County 248; 10. Sanderson 254; 11. Westbrook 281; 12. Munday 325; 13. Highland 338; 14. Hamlin 374; 15. Knox City 422; 16. Marfa 431; 17. Eden 442; 18. Terlingua 456; 19. Balmorhea 481; 20. Rotan 485; 21. Lohn 508; 22. Ranger 649.

Top 10 medalists – 1. Jace Chisum, Jayton, 11:56.35; 2. Danni Ruiz, Menard, 12:02.67; 3. Hailie Cauthen, Eula, 12:07.39; 4. Camryn Gray, Eula, 12:19.46; 5. Lilly Benson, Roby, 12:28.56; 6. Kinley Cummings, Blackwell, 12:29.57; 7. Euphemie Daillet, Sanderson, 12:39.65; 8. Berkeley Callaway, Irion County, 12:53.08; 9. Bailee Henderson, Lueders-Avoca, 12:54.44; 10. Addysun Villa, Crowell, 12:57.31.

Other individual qualifiers – 11. Brooke Jenks, Terlingua, 13:00.42; 12. Saylor Smith, Roby, 13:05.72; 13. Taytum Chambless, Menard, 13:06.84; 18. Clarissa Rios, Hermleigh, 13:18.13.

OTHER LOCAL RESULTS

Crowell (207) – 28. Jeslyn Morcom, 13:36.34; 56. Kylie Pauly, 14:28.89; 61. Cayna Martinez, 14:44.12; 137. Athnie Skidmore, 18:12.06.

Munday (325) – 45. Jasmin Diaz, 14:10.26; 81. Addyson Evans, 15:31.95; 84. Jenniffer Lopez, 15:36.12; 89. Michelle Lopez, 15:44.52; 116. Hannah Mong, 16:32.52; 132. Olivia Myers, 17:48.56.

Knox City (422) – 21. Paisley Morrow, 13:23.92; 50. Naveah Martinez, 14:24.93; 130. Bailey Espinosa, 17:38.44; 140. Kateleigh Carr, 18:22.45.

Harrold – 67. Abrianna Albineda, 15:01.21.

Region III-A Meet

at Lynn Creek Park, Grand Prairie

BOYS

Team standings – 1. Miller Grove 45; 2. Saltillo 86; 3. Saint Jo 91; 4. Garner 122; 5. Woodson 220; 6. Coolidge 258; 7. Blanket 264; 8. Perrin-Whitt 289; 9. Avery 297; 10. Neches 304; 11. Sidney 309; 12. Lingleville 321; 13. Huckabay 324; 14. Blum 327; 15. Oakwood 344; 16. Cross Plains 357; 17. Avalon 358; 18. Bellevue 412; 19. Walnut Springs 439; 20. Midway 455.

Top 10 medalists – 1. Ryker Haivala, Miller Grove, 17:20.37; 2. Brett Maclas, Neches, 18:12.42; 3. Nicholas Romo, Woodson, 18:21.53; 4. Adrian Don Juan, Saltillo, 18:25.77; 5. Dominique Green, Ector, 18:29.85; 6. Drew Lester, Miller Grove, 18:44.88; 7. Joseph Roberson, Miller Grove, 18:47.82; 8. Alex Valdes, Blanket, 18:53.38; 9. Hagan Pontremoli, Garner, 18:54.95; 10. Jack Sullivan, Woodson, 18:59.89.

Other individual qualifiers – 16. Aiden Scott, Blum, 19:33.01; 17. Ty McComack, Bryson, 19:37.32; 20. Reese Miller, Sidney, 20:04.24; 21. Misael Palacios, Avalon, 20:04.93; 22. Josh Stout, Prairie Valley, 20:05.57.

OTHER LOCAL RESULTS

Saint Jo (91) – 12. Barrett Johnson, 19:05.65; 13. Jayden Curry, 19:07.58; 15. Elijah Young, 19:17.28; 18. Julian Luna, 19:57.1; 46. Ayden Giambruno, 21:52.95; 66. Dominic Luna, 23:03.97; 71. Trent Gaston, 23:20.31.

Bellevue (412) – 47. River Trail, 21:55.04; 96. Brycen Bancroft, 25:27.12; 112. Ryan Jones, 26:42.77; 119. Evan Chavez, 28:00.54; 125. Cowyn Langford, 28:50.69; 139. Aaron Allison, 37:51.58; 140. Bryce Ramsey, 37:52.16.

Midway (455) – 103. Grady Rater, 25:43.73; 104. Clayton Coker, 25:43.78; 111. Logan Wilson, 26:40.06; 115. Blake Waters, 27:03.58; 118. Jaxon Tiller, 27:26.43; 128. Emilio Leal, 29:25.50.

Forestburg – 36. Jesse Wadsworth, 21:03.73.

GIRLS

Team standings – 1. Sulphur Bluff, 83; 2. Gorman, 112; 3. Woodson 144; 4. Newcastle 147; 5. Saint Jo 151; 6. Miller Grove 158; 7. Neches 167; 8. Saltillo 176; 9. Coolidge 253; 10. Avery 286; 11. Bellevue 292; 12. Cross Plains 315; 13. Rising Star 331; 14. May 338; 15. Three Way 363; 16. Avalon 396; 17. Penelope 411; 18. Milford 421; 19. Midway 453; 20. Covington 566.

Top 10 medalists – 1. Mattie Broussard, Bellevue, 12:36.07; 2. Joslyn Whitfill, Bryson, 12:55.98; 3. Mattie Dollar, Newcastle, 12:58.45; 4. Lydia Essary, Ector, 13:04.88; 5. Ella Sullivan, Woodson, 13:08.96; 6. Hadli Hampton, Gorman, 13:14.7; 7. Allison Melton, Newcastle, 13:17.37; 8. Jaelynn Miller, Saltillo, 13:23.59; 9. Savannah Hill, Saint Jo, 13:28.57; 10. Yisset Moreno, Saltillo, 13:36.36.

Other individual qualifiers – 11. Linzie Priddy, Prairie Valley, 13:37.7; 12. Addison Weeks, Dodd City, 13:42.3; 14. Joely Jenkins, Neches, 13:44.74; 15. Laynee Allgood, Rising Star, 13:46.98.

OTHER LOCAL RESULTS

Newcastle (147) – 22. Catherine Youngblood, 14:07.74; 64. Kenzie King, 15:25.06; 79. Sarah Northington, 15:50.98; 115. Raelyn Bennett, 17:42.28;

Saint Jo (151) – 20. Taylor Patrick, 14:00.21; 45. Abigail Carter, 14:41.33; 51. Jordyn O’Neal, 14:55.45; 56. Mercedes Diaz, 15:07.27; 57. Kaycee Clark, 15:07.54;

Bellevue (292) – 67. Brittany Gill, 15:29.81; 83. Tristan Shook, 15:56.29; 88. Brooklyn Shook, 16:14.96; 99. Mary Grace Broussard, 16:42.9; 103. Callie Martin, 17:05.62; 113. Kaycee Conner, 17:37.58.

Midway (453) – 82. Hailey Montenez, 15:56.23; 84. Kylie Kirby, 15:57.28; 98. Addie Rice, 16:35.94; 129. Alexis Russell, 19:31.81; 132. Ashley Burns, 19:55.51.

This article originally appeared on Wichita Falls Times Record News: Windthorst, Holliday claim regional cross country championships