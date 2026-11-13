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Thermopolis
📅 Prime Rib Dinner at HSC Senior Center Nov. 14
11 days ago
📅 Prime Rib Dinner at HSC Senior Citizens Center
Enjoy a full prime rib dinner on Saturday, November 14, 2026 from 5:30–7:00 pm at the HSC Senior Citizens Center in Thermopolis, WY.
The meal includes prime rib, baked potato, green beans, rolls, salads, and dessert.
Key details:
- Cost: $47.95 per ticket
- Tickets: Purchase at the Senior Center
- By reservation only – you must reserve a spot
- Phone: 307-864-2151 (Senior Center)
You can also enter your email on the Chamber site to get a reminder.
For general Chamber info:
- Thermopolis-Hot Springs Chamber of Commerce
- 220 Park Street, Thermopolis, WY 82443
- Phone: 307-864-3192 or 877-864-3192
- Email: info@thermopolischamber.org
More Info: Prime Rib Dinner - Nov 14, 2026 - Thermopolis-Hot ...
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