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Sports Wire for Friday, Nov. 13, 2026
By Editorials,12 days ago
Sports Wire includes scoring information in partnership with VarsityNC.com.
Friday, November 13
HIGH SCHOOL FOOTBALL
NCHSAA playoffs, second round
5-A: Fike 28, Greene Central 17
5-A: Hunt 39, Montgomery Central 34
5-A: Northside-Jacksonville 43, Southern Nash 35
4-A: SW Edgecombe 40, Central Davidson 21
3-A: Northeastern 54, Greene Central 28
1-A: Wilson Prep 40, Rosman 28
1-A: Sallie B. Howard 29, KIPP Pride 0
HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL
Wilson Christian 66, LifeSpring Academy 36
WCA (1-1): Jayden Simms 19 pts; Wyatt Clark 14 pts, 7 rebs, 3 assist; Noah Bass 14 pts; Colby Robbins 7 pts, 3 rebounds, 4 assists, 5 steals
North Johnston 42, Wilson’s Mills 26
Community Christian 68, Coastal Brigade 61
CCS (1-0): Pierce Stone 30 points, 3 rebounds, 4 steals; Evan Gattis 18 points, 3 rebounds, 3 assists, 3 steals
HoopState 252 Tip-Off — Greenfield 73, Cresset Christian 60
HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL
Cape Fear Academy 40, Wilson Christian 17
WCA (1-1): Cassidy Reynell 10 pts
North Johnston 67, Wilson’s Mills 52
Coastal Brigade 54, Community Christian 26
CCS (0-1): Libby Bass 10 pts
HIGH SCHOOL JV BOYS BASKETBALL
Community Christian at Coastal Brigade, 5 p.m.
MIDDLE SCHOOL BOYS BASKETBALL
Community Christian 45, Coastal Brigade 29
CCS (1-0): Nathan Massey 16 pts, 5 assists, 3 steals; Alex Bradshaw 8 pts, 5 assists, 3 steals; Asher Murphy 6 pts, 3 assists, 2 steals; Jackson Manning 9 pts, 2 steals.