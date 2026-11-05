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Housing Discrimination Complaints Disappear from Federal Records as Enforcement Offices Lose Staff
By Stacy M. Brown,6 days ago
Pexels.com " data-large-file="https://i0.wp.com/www.washingtoninformer.com/wp-content/uploads/2026/11/pexels-photo-7579047.jpeg?fit=768%2C1024&ssl=1" /> A new report from the National Fair Housing Alliance warns that American access to housing discrimination protections is declining due to the Trump administration withholding federal complaint data and significant staffing cuts at both federal and nonprofit levels. The post Housing Discrimination Complaints Disappear from Federal Records as Enforcement Offices Lose Staff appeared first on The Washington Informer .