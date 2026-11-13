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First SC high school basketball top player rankings announced for 2026-27 season
By Lou Bezjak,10 days ago
The start of the high school basketball season is next week. The S.C. Basketball Coaches Association on Friday released its top players for the 2026-27 season.
The girls and boys basketball players will take part in the SCBCA annual media day on Wednesday at Brookland-Cayce. The SCBCA annual preseason team rankings will be released Monday.
The top players are listed by top seniors in each division, plus “elite boys” and “elite girls,” which are the top players regardless of classification.
SCBCA Elite Boys
RJ Davis, Ridge View; Colt Fowler, Byrnes; DJ Wylie, Ridge View; CJ Moore, Ridge View; Jaden Johnson, Dorman; Aaden Bruton-Smith, Dorman; Milton McCray, CA Johnson; Josh Leonard, Wilson
SCBCA Elite Girls
Ja’Nyia Cunningham, South Pointe; Khalia Hartwell, Westside; Kaleigh Lucas, South Pointe; Ashlyn Evans, Byrnes; Maddie Dates, Goose Creek; Alania Carter, Berkeley; Tiania Marshall, Westside; Lailah Singletary, Irmo; Ashley Walker, North Augusta; Delaney Caldwell, Landrum; Nay’Dia Shaw, Kingstree; Harmony Bostick, South Florence
Class 5A Top 5 Senior Boys
Samajae Govan, Dutch Fork; Sam Mills, Lexington; Jayden Rowe, Gray Collegiate; Jackson Terrell, West Ashley; Bryce Ward, James Island
Class 5A Top 5 Senior Girls
Aneya Britt, Gray Collegiate; Trinity Crumlin, Dutch Fork; Jameson Foley, Ashley Ridge; Makayla Moore, Dorman; Imani Levy, Berkeley
Class 4A Top 5 Senior Boys
Cylan McLeod, Westwood; Christian Brown, Irmo; Tucker Scholl, Greenville; Josh Gamble, Wilson; Tristan Anderson, North Augusta
Class 4A Top 5 Senior Girls
Harmoni Earl, Westside; Jade Hailstock, Westside; Amirah Brown, Beaufort; Tianah Hooper, Gaffney; Madison Vereen, North Myrtle Beach
Class 3A Top 5 Senior Boys
Deron Ross, Darlington; Kayson Dawson, Hartsville; Drey Jackson, Wren; James Epting, Daniel; Aaron Mitchell, Georgetown
Class 3A Top 5 Senior Girls
Opal Maralit, Blue Ridge; Lila Mann, Daniel; Shala Williams, Daniel; Olivia Allen, Bishop England; Braylin Mungo, Camden
Class 2A Top 5 Senior Boys
Samuel Ross, Pendleton; Justin Downs, Carolina High; Jayce Brown, Andrew Jackson; David Kearse Jr, Horse Creek; Jack Mevold, Philip Simmons
Class 2A Top 5 Senior Girls
Arielle Wilson, Orangeburg-Wilkinson; Aysia Moore, Manning; Kemaria Shelton, Clinton; Khw-Nylahi McKinnon, Dillon; Ja’Bria Brunson, Saluda
Class A Division I Top 5 Senior Boys
Dakarai Worley, Mullins; Juel Mack, Burke; Elijah McClain, Cheraw; Atreyveon Banchs-Echemendia, Eau Claire; Braylen Davis, Batesburg Leesville
Class A Division I Top 5 Senior Girls
Camryn Folk, Bamberg-Ehrhardt; Jessica Ham, Blacksburg; Lyric Jones, Hampton County; Camaria Gibson, Andrews; Jazmine McMillian, Fairfield Central
Class A Division II Top Senior Boys
Ti’Zhier Scott, Lee Central; Christian Rivera, Denmark-Olar; Tommy Suchanek, The Governor’s School; Kejuan Giunyard, Bethune-Bowman; De’Auje Bacchus, Hannah-Pamplico
Class A Division II Top 5 Senior Girls
Serenity Williams, Lee Central; Zakeria Waters, Lake View; Joy Johnson, Denmark-Olar; Stella Eichhorn, Ware Shoals; Zaniyah Pelzer, Bethune Bowman