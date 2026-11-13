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TV LISTINGS 11-14-26
By Bill Haufe,9 days ago
Saturday, Nov. 14
ARIZONA FALL LEAGUE BASEBALL
• AFL Playoffs: TBD, Championship, 8 p.m. (MLB).
WOMEN’S AUSTRALIAN RULES FOOTBALL
• AFL Postseason: Hawthorn at Carlton, Semifinal, 3 a.m. (FS2).
MEN’S COLLEGE BASKETBALL
• Loyola of Chicago at Colorado St., 1:30 p.m. (USA).
• LSU vs. Gonzaga, 3:30 p.m. (USA).
• Colorado at Providence, 6 p.m. (NBCSN, PEACOCK).
WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
• DePaul vs. Notre Dame, 1 p.m. (NBC).
COLLEGE FOOTBALL
• SIAC Tournament: Kentucky St. at Benedict, Championship, 10:30 a.m. (ESPNU).
• Duke at Miami, noon (ABC).
• Syracuse at N.C. State, noon (ACC).
• James Madison at UConn, noon (CBSSN).
• Wake Forest at SMU, noon (ESPN).
• Auburn at Mississippi St., noon (ESPN2).
• Northwestern at Ohio St., noon (FOX).
• Wisconsin at Maryland, noon (FS1).
• Cincinnati at Iowa St., noon (TNT, TRUTV).
• Nebraska at Rutgers, 12:30 p.m. (BTN).
• Georgia Tech at Clemson, 12:30 p.m. (CW).
• Alabama at Vanderbilt, 12:45 p.m. (SEC).
• Kansas St. at TCU, 2 p.m. (ESPNU).
• Tennessee at Texas A&M, 3 p.m. (ESPN).
• Missouri at Georgia, 3:30 p.m. (ABC).
• California at Virginia, 3:30 p.m. (ACC).
• Southern Cal at Indiana, 3:30 p.m. (CBS).
• MTSU at Liberty, 3:30 p.m. (CBSSN).
• Arizona St. at UCF, 3:30 p.m. (ESPN2).
• Baylor at BYU, 3:30 p.m. (FOX).
• Michigan at Oregon, 3:30 p.m. (FS1).
• Boston College at Notre Dame, 3:30 p.m. (NBC, PEACOCK).
• Fresno St. at Texas St., 4 p.m. (CW).
• Washington at Michigan St., 4:15 p.m. (BTN).
• Mississippi at Oklahoma, 4:15 p.m. (SEC).
• Kansas at West Virginia, 5:30 p.m. (ESPNU).
• Oregon St. at Boise St., 6 p.m. (USA)
• Florida at Kentucky, 6:15 p.m. (ESPN).
• San Jose St. at Air Force, 7 p.m. (CBSSN).
• Louisville at North Carolina, 7 p.m. (ESPN2)l
• Minnesota at Penn St., 7 p.m. (FS1).
• Texas at LSU, 7:30 p.m. (ABC).
• Stanford at Virginia Tech, 7:30 p.m. (ACC).
• UNLV at New Mexico, 7:30 p.m. (CW).
• Utah at Arizona, 7:30 p.m. (FOX).
• Purdue at Iowa, 7:30 p.m. (NBC, PEACOCK).
• South Carolina at Arkansas, 7:45 p.m. (SEC).
• North Texas at UTSA, 9 p.m. (ESPNU).
• Texas Tech at Oklahoma St., 9:30 p.m. (ESPN).
• Utah St. at San Diego St., 9:30 p.m. (USA).
• Wyoming at UTEP, 10 p.m. (FS1).
• Colorado St. at Washington St., 10:30 p.m. (CBSSN).
• Idaho St. at Montana, 10:30 p.m. (ESPN2).
• N. Dakota St. at Hawaii, 11 p.m. (CW).
WOMEN’S COLLEGE VOLLEYBALL
• Michigan St. at Minnesota, 8 p.m. (BTN).
• Washington at Southern Cal, 10 p.m. (BTN).
FIGURE SKATING
• ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, 11 a.m. (NBCSN).
• ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, 3 p.m. (NBCSN).
GOLF
• LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Third Round, 2 p.m. (CNBC).
• PGA Tour: Austin Championship presented by Compliance Solutions, Third Round, 2 p.m. (GOLF).
• PGA Tour Champions: Charles Schwab Cup Championship, Third Round, 5 p.m. (GOLF).
• DP World Tour: DP World Tour Championship, Final Round, 1:30 a.m. Sunday (GOLF).
HORSE RACING
• NYRA: America’s Day at the Races, 2 p.m. (FS2).
• NYRA: America’s Day at the Races, 8 p.m. (FS2).
NBA
• Detroit at Miami, 8 p.m. (NBA).
NBA G LEAGUE BASKETBALL
• Greensboro at Westchester, 3 p.m. (NBA).
NBL BASKETBALL
• SE Melbourne Phoenix vs. Melbourne United, 3:30 a.m. (NBA).
NHL
• Seattle vs. Carolina, 1 p.m. (NHL).
• Edmonton at Toronto, 7 p.m. (NHL).
MEN’S SOCCER
• UEFA Nations League Group Stage: Norway vs. Wales, Group D, 11:50 a.m. (FS2).
• UEFA Nations League Group Stage: Portugal vs. Denmark, Group D, 2:30 p.m. (FS2).
• CONCACAF Nations League: Haiti vs. U.S., Quarterfinal — Leg 1, 4:30 p.m. (TNT, TRUTV).
WOMEN’S SOCCER
• FA Super League: Manchester City at Chelsea, 8:25 a.m. (CBSSN).
• NWSL Postseason: Utah at Washington, Semifinal, noon (CBS).
TENNIS
• Stockholm-ATP; Singles Final, 8 a.m. (TENNIS).
• WTA Finals: Indian Wells; Singles & Doubles Semifinals, 3 p.m. (TENNIS).
• ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin, 5:30 a.m. Sunday (TENNIS).
• ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin, 6 a.m. Sunday (TENNIS).
Sunday, Nov. 15
AUTO RACING
• NHRA: Qualifying, (taped) 11 a.m. (FS1).
• NHRA: In-N-Out Burger NHRA Finals, 5 p.m. (FS1).
MEN’S COLLEGE BASKETBALL
• Boise St. vs. Nebraska, 1 p.m. (BTN).
• Louisville at Memphis, 1 p.m. (ESPN).
• Niagara at Iowa St., 1 p.m. (ESPN2).
• Missouri vs. Marquette, 2:30 p.m. (NBCSN, PEACOCK).
• Baylor vs. Texas, 3 p.m. (ESPN).
• High Point at Saint Louis, 3 p.m. (ESPN2).
• Creighton vs. Iowa, 3 p.m. (FS1).
• San Diego St. vs. New Mexico St., 4 p.m. (CW).
• New Haven at Penn St., 4:30 p.m. (NBCSN).
• Syracuse vs. St. John’s, 7 p.m. (NBCSN, PEACOCK).
• Coastal Carolina at Wisconsin, 8 p.m. (BTN).
• Texas St. at UTSA, 8 p.m. (ESPN2).
WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
• E. Michigan at Kentucky, noon (SEC).
• Southern Cal vs. South Carolina, 1 p.m. (ABC).
• Vanderbilt vs. Iowa, 1 p.m. (FS1).
• Oklahoma St. at S. Dakota St., 2 p.m. (CBSSN).
• Marshall at Duke, 3 p.m. (ACC).
• Stetson at Clemson, 5 p.m. (ACC).
• UConn at Louisville, 5:30 p.m. (ESPN).
• Princeton at UCLA, 6 p.m. (BTN).
• Canisius at Syracuse, 7 p.m. (ACC).
MEN’S COLLEGE SOCCER
• Big East Tournament: Akron vs. Georgetown, Championship, 2 p.m. (ESPNU).
• Big Ten Tournament: Washington vs. Indiana, Championship, 3 p.m. (BTN).
• ACC Tournament: North Carolina vs. SMU, Championship, 4 p.m. (ESPNU).
WOMEN’S COLLEGE SOCCER
• ACC Tournament: Virginia vs. North Carolina, Championship, noon (ESPNU).
• SEC Tournament: Texas vs. South Carolina, Championship, 2:30 p.m. (SEC).
WOMEN’S COLLEGE VOLLEYBALL
• Duke at North Carolina, 1 p.m. (ACC).
• Louisville at Pittsburgh. 8 p.m. (ESPN).
FIGURE SKATING
• ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, noon (NBC).
• ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, 2 p.m. (NBC).
GERMAN LEAGUE BASKETBALL
• Mitteldeutscher BC vs. Bayern Munich, 10:30 a.m. (NBA).
GOLF
• LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, 1:30 p.m. (CNBC).
• PGA Tour: Austin Championship presented by Compliance Solutions, Final Round, 2 p.m. (GOLF).
• PGA Tour Champions: Charles Schwab Cup Championship, Final Round, 5 p.m. (GOLF).
• PGA Jr. League Championship: Final Round, 6 p.m. (ESPN2).
HORSE RACING
• NYRA: America’s Day at the Races, 12:30 p.m. (FS2).
WOMEN’S IIHF HOCKEY
• World Championship: TBD, Semifinal, 9 a.m. (NHL).
• World Championship: TBD, Semifinal, 1 p.m. (NHL).
NBA G LEAGUE BASKETBALL
• Rio Grande Valley at Texas, 4 p.m. (NBA).
NFL
• New England vs. Detroit, 9:30 a.m. (FOX).
• Regional Coverage: Kansas City at Atlanta, Miami at Indianapolis or Buffalo at N.Y. Jets, 1 p.m. (CBS).
• Regional Coverage: Houston at Cleveland, Minnesota at Green Bay, Jacksonville at Tennessee or Carolina at New Orleans, 1 p.m. (FOX).
• Regional Coverage: Seattle at Las Vegas or L.A. Rams at Arizona, 4:05 p.m. (CBS).
• San Francisco at Dallas, 4:25 p.m. (FOX).
• Pittsburgh at Cincinnati, 8:20 p.m. (NBC, PEACOCK).
NHL
• Florida at Dallas, 8 p.m. (NHL).
MEN’S SOCCER
• UEFA Nations League Group Stage: Cyprus vs. Montenegro, Group J, 8:50 a.m. (FS2).
• UEFA Nations League Group Stage: France vs. Turkey, Group A, 2:30 p.m. (FS2).
• CONCACAF Nations League: Panama vs. Curaçao, Quarterfinal — Leg 2, 5:50 p.m. (FS2).
WOMEN’S SOCCER
• FA Super League: Birmingham City at Aston Villa, 8:55 a.m. (CBSSN).
• FA Super League: London City at Arsenal, 11:25 a.m. (CBSSN).
• NWSL Postseason: Kansas City at NJ/NY Gotham FC, Semifinal, 3 p.m. (ABC).
TENNIS
• ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin, 5:30 a.m. (TENNIS).
• ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin, 6 a.m. (TENNIS).
• ATP Finals: Turin; ATP Finals: Singles Round Robin, 8 a.m. (TENNIS).
• ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin, noon (TENNIS).
• WTA Finals: Indian Wells; Singles & Doubles Finals, 3 p.m. (TENNIS).
• ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin, 5:30 a.m. Monday (TENNIS).
• ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin, 6 a.m. Monday (TENNIS).
WNBA
• WNBA Draft Lottery 2027, 7:30 p.m. (ESPN).