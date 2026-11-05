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TV LISTINGS 11-6-26
By Bill Haufe,4 days ago
Friday, Nov. 6
WOMEN’S AUSTRALIAN RULES FOOTBALL
• AFL Postseason: Carlton at North Melbourne, First Qualifying Final, 11 p.m. (FS2).
AUTO RACING
• NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, 2:30 p.m. (FS2).
• Formula 1: Practice, 3:30 p.m. (APPLE TV).
• NASCAR Cup Series: Practice, 5:30 p.m. (TRUTV).
• Formula 1: Practice, 7 p.m. (APPLE TV).
• NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR CRAFTSMAN Truck Series Championship Race — The Chase, 7:30 p.m. (FS1).
MEN’S COLLEGE BASKETBALL
• Northeastern at Virginia, 5 p.m. (ACC).
• Valparaiso at Purdue, 6:30 p.m. (BTN).
• Wofford at North Carolina, 7 p.m. (ACC).
• Saint Louis at Missouri, 7 p.m. (ESPNU).
• James Madison at Kentucky, 7 p.m. (SEC).
• St. Thomas at Minnesota, 8 p.m. (NBCSN, PEACOCK).
• UConn vs. Michigan, 8 p.m. (TNT, TRUTV).
• E. Illinois at Iowa, 8:30 p.m. (BTN).
• Wagner at Miami, 9 p.m. (ACC).
• MTSU at Kansas, 9 p.m. (ESPNU).
• North Florida at UCLA, 10:30 p.m. (BTN).
COLLEGE FIELD HOCKEY
• Big Ten Tournament: Indiana vs. Northwestern, Semifinal, 1 p.m. (BTN).
• ACC Tournament: Boston College vs. Syracuse, Championship, 3 p.m. (ACC).
• Big Ten Tournament: Iowa vs. Maryland, Semifinal, 4 p.m. (BTN).
COLLEGE FOOTBALL
• Virginia Tech at SMU, 7 p.m. (ESPN).
• South Florida at East Carolina, 7:30 p.m. (ESPN2).
• Nebraska at Illinois, 8 p.m. (FOX).
• New Mexico at Nevada, 9 p.m. (CBSSN).
• TCU at Arizona, 10:15 p.m. (ESPN).
COLLEGE SWIMMING AND DIVING
• College Swimming League: TBD, Championship, 5 p.m. (ESPNU).
GOLF
• PGA Tour: World Wide Technology Championship, Second Round, 3 p.m. (GOLF).
• LPGA Tour: TOTO Japan Classic, Third Round, 9:30 p.m. (GOLF).
• DP World Tour: Abu Dhabi Aldar Championship, Third Round, 2 a.m. Saturday (GOLF).
HORSE RACING
• NYRA: America’s Day at the Races, 12:30 p.m. (FS2).
• NYRA: America’s Day at the Races, 3:30 p.m. (FS2).
• 2026 Melbourne Cup Carnival Champions Day, 11:30 p.m. (FS1).
WOMEN’S IIHF HOCKEY
• World Championship Group Stage: Sweden vs. Canada, Group B, 9 a.m. (NHL).
• World Championship Group Stage: Switzerland vs. U.S., Group A, 1 p.m. (NHL).
NBA
• Philadelphia at Cleveland, 7:30 p.m. (PRIME VIDEO).
• Portland at L.A. Lakers, 10 p.m. (PRIME VIDEO).
NBL BASKETBALL
• Melbourne United vs. Brisbane Bullets, 3:30 a.m. Saturday (NBA).
NHL
• San Jose at Minnesota, 8 p.m. (NHL).
MEN’S SOCCER
• Saudi Pro League: Al Nassr at Al-Hazem, 9:45 a.m. (FS2).
• Serie A: Udinese at Venezia, 2:45 p.m. (CBSSN).
• English Premier League: Coventry City at Everton, 3 p.m. (USA).
TENNIS
• Paris-ATP, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals, 6 a.m. (TENNIS).
• Hong Kong-WTA Semifinals, 1 a.m. Saturday (TENNIS).
• Paris-ATP Doubles Semifinal 1, 6 a.m. Saturday (TENNIS).
Saturday, Nov. 7
AUTO RACING
• Formula 1: Practice, 2:30 p.m. (APPLE TV).
• NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series Championship Race — The Chase, 5 p.m. (CW).
• Formula 1: Qualifying, 6 p.m. (APPLE TV).
MEN’S COLLEGE BASKETBALL
• TBA, 3:30 p.m. (USA).
• Providence vs. Nebraska, 7 p.m. (FS1).
• Maryland at Georgetown, 7:30 p.m. (PEACOCK).
COLLEGE FOOTBALL
• BYU at Utah, noon (ABC).
• Florida St. at Boston College, noon (ACC).
• North Carolina at UConn, noon (CBSSN).
• Texas at Missouri, noon (ESPN).
• Clemson at Syracuse, noon (ESPN2).
• Tulsa at Tulane, noon (ESPNU).
• UCLA at Minnesota, noon (FOX).
• Maryland at Purdue, 12:30 p.m. (BTN).
• Duke at N.C. State, 12:30 p.m. (CW).
• Arkansas at Auburn, 12:45 p.m. (SEC).
• Texas A&M at South Carolina, 3 p.m. (ESPN)
• Alabama at LSU, 3:30 p.m. (ABC).
• Merrimack at Wake Forest, 3:30 p.m. (ACC).
• Oregon at Ohio St., 3:30 p.m. (CBS).
• Temple at Navy, 3:30 p.m. (CBSSN).
• Cincinnati at Houston, 3:30 p.m. (FOX).
• UCF at Kansas, 3:45 p.m. (ESPN2).
• Rice at North Texas, 4 p.m. (ESPNU).
• Vanderbilt at Mississippi St., 4:15 p.m. (SEC).
• Boise St at Colorado St., 6 p.m. (USA).
• Kentucky at Tennessee, 6:15 p.m. (ESPN).
• Sam Houston St. at Jacksonville St., 7 p.m. (CBSSN).
• Colorado at Arizona St., 7:30 p.m. (ESPN2).
• Georgia at Mississippi, 7:30 p.m. (ABC).
• Louisville at Georgia Tech, 7:30 p.m. (ACC).
• Air Force at Army, 7:30 p.m. (CBS).
• Iowa at Northwestern, 7:30 p.m. (FOX).
• Miami at Notre Dame, 7:30 p.m. (NBC, PEACOCK).
• Oklahoma at Florida, 7:45 p.m. (SEC).
• Liberty at New Mexico St., 8 p.m. (ESPNU).
• Hawaii at UTEP, 9:30 p.m. (FS1).
• Fresno St. at Utah St., 9:30 p.m. (USA).
• West Virginia at Texas Tech, 9:30 p.m. (ESPN).
• Wyoming at UNLV, 10:30 p.m. (CBSSN).
• Texas St. at Oregon St., 10:30 p.m. (CW).
GOLF
• PGA Tour: World Wide Technology Championship, Third Round, 3 p.m. (GOLF).
• LPGA Tour: TOTO Japan Classic, Final Round, 9 p.m. (GOLF).
• DP World Tour: Abu Dhabi Aldar Championship, Final Round, 1:30 a.m. Sunday (GOLF).
NBA
• Denver at Indiana, 5 p.m. (NBA).
• New York at Cleveland, 8 p.m. (NBA).
MEN’S SOCCER
• English Premier League: Tottenham Hotspur at Leeds United, 7:30 a.m. (USA).
• English Premier League: Hull City at Arsenal, 10 a.m. (NBCSN).
• English Premier League: Newcastle United at Fulham, 10 a.m. (USA).
• English Premier League: TBA, 12:30 p.m. (NBC).
• Bundesliga: Werder Bremen at VfB Stuttgart, 12:30 p.m. (USA).
WOMEN’S SOCCER
• NWSL: TBA, noon (CBS).