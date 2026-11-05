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NASCAR

TV LISTINGS 11-6-26

By Bill Haufe,

4 days ago

Friday, Nov. 6

WOMEN’S AUSTRALIAN RULES FOOTBALL

• AFL Postseason: Carlton at North Melbourne, First Qualifying Final, 11 p.m. (FS2).

AUTO RACING

• NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, 2:30 p.m. (FS2).

• Formula 1: Practice, 3:30 p.m. (APPLE TV).

• NASCAR Cup Series: Practice, 5:30 p.m. (TRUTV).

• Formula 1: Practice, 7 p.m. (APPLE TV).

• NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR CRAFTSMAN Truck Series Championship Race — The Chase, 7:30 p.m. (FS1).

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

• Northeastern at Virginia, 5 p.m. (ACC).

• Valparaiso at Purdue, 6:30 p.m. (BTN).

• Wofford at North Carolina, 7 p.m. (ACC).

• Saint Louis at Missouri, 7 p.m. (ESPNU).

• James Madison at Kentucky, 7 p.m. (SEC).

• St. Thomas at Minnesota, 8 p.m. (NBCSN, PEACOCK).

• UConn vs. Michigan, 8 p.m. (TNT, TRUTV).

• E. Illinois at Iowa, 8:30 p.m. (BTN).

• Wagner at Miami, 9 p.m. (ACC).

• MTSU at Kansas, 9 p.m. (ESPNU).

• North Florida at UCLA, 10:30 p.m. (BTN).

COLLEGE FIELD HOCKEY

• Big Ten Tournament: Indiana vs. Northwestern, Semifinal, 1 p.m. (BTN).

• ACC Tournament: Boston College vs. Syracuse, Championship, 3 p.m. (ACC).

• Big Ten Tournament: Iowa vs. Maryland, Semifinal, 4 p.m. (BTN).

COLLEGE FOOTBALL

• Virginia Tech at SMU, 7 p.m. (ESPN).

• South Florida at East Carolina, 7:30 p.m. (ESPN2).

• Nebraska at Illinois, 8 p.m. (FOX).

• New Mexico at Nevada, 9 p.m. (CBSSN).

• TCU at Arizona, 10:15 p.m. (ESPN).

COLLEGE SWIMMING AND DIVING

• College Swimming League: TBD, Championship, 5 p.m. (ESPNU).

GOLF

• PGA Tour: World Wide Technology Championship, Second Round, 3 p.m. (GOLF).

• LPGA Tour: TOTO Japan Classic, Third Round, 9:30 p.m. (GOLF).

• DP World Tour: Abu Dhabi Aldar Championship, Third Round, 2 a.m. Saturday (GOLF).

HORSE RACING

• NYRA: America’s Day at the Races, 12:30 p.m. (FS2).

• NYRA: America’s Day at the Races, 3:30 p.m. (FS2).

• 2026 Melbourne Cup Carnival Champions Day, 11:30 p.m. (FS1).

WOMEN’S IIHF HOCKEY

• World Championship Group Stage: Sweden vs. Canada, Group B, 9 a.m. (NHL).

• World Championship Group Stage: Switzerland vs. U.S., Group A, 1 p.m. (NHL).

NBA

• Philadelphia at Cleveland, 7:30 p.m. (PRIME VIDEO).

• Portland at L.A. Lakers, 10 p.m. (PRIME VIDEO).

NBL BASKETBALL

• Melbourne United vs. Brisbane Bullets, 3:30 a.m. Saturday (NBA).

NHL

• San Jose at Minnesota, 8 p.m. (NHL).

MEN’S SOCCER

• Saudi Pro League: Al Nassr at Al-Hazem, 9:45 a.m. (FS2).

• Serie A: Udinese at Venezia, 2:45 p.m. (CBSSN).

• English Premier League: Coventry City at Everton, 3 p.m. (USA).

TENNIS

• Paris-ATP, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals, 6 a.m. (TENNIS).

• Hong Kong-WTA Semifinals, 1 a.m. Saturday (TENNIS).

• Paris-ATP Doubles Semifinal 1, 6 a.m. Saturday (TENNIS).

Saturday, Nov. 7

AUTO RACING

• Formula 1: Practice, 2:30 p.m. (APPLE TV).

• NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series Championship Race — The Chase, 5 p.m. (CW).

• Formula 1: Qualifying, 6 p.m. (APPLE TV).

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

• TBA, 3:30 p.m. (USA).

• Providence vs. Nebraska, 7 p.m. (FS1).

• Maryland at Georgetown, 7:30 p.m. (PEACOCK).

COLLEGE FOOTBALL

• BYU at Utah, noon (ABC).

• Florida St. at Boston College, noon (ACC).

• North Carolina at UConn, noon (CBSSN).

• Texas at Missouri, noon (ESPN).

• Clemson at Syracuse, noon (ESPN2).

• Tulsa at Tulane, noon (ESPNU).

• UCLA at Minnesota, noon (FOX).

• Maryland at Purdue, 12:30 p.m. (BTN).

• Duke at N.C. State, 12:30 p.m. (CW).

• Arkansas at Auburn, 12:45 p.m. (SEC).

• Texas A&M at South Carolina, 3 p.m. (ESPN)

• Alabama at LSU, 3:30 p.m. (ABC).

• Merrimack at Wake Forest, 3:30 p.m. (ACC).

• Oregon at Ohio St., 3:30 p.m. (CBS).

• Temple at Navy, 3:30 p.m. (CBSSN).

• Cincinnati at Houston, 3:30 p.m. (FOX).

• UCF at Kansas, 3:45 p.m. (ESPN2).

• Rice at North Texas, 4 p.m. (ESPNU).

• Vanderbilt at Mississippi St., 4:15 p.m. (SEC).

• Boise St at Colorado St., 6 p.m. (USA).

• Kentucky at Tennessee, 6:15 p.m. (ESPN).

• Sam Houston St. at Jacksonville St., 7 p.m. (CBSSN).

• Colorado at Arizona St., 7:30 p.m. (ESPN2).

• Georgia at Mississippi, 7:30 p.m. (ABC).

• Louisville at Georgia Tech, 7:30 p.m. (ACC).

• Air Force at Army, 7:30 p.m. (CBS).

• Iowa at Northwestern, 7:30 p.m. (FOX).

• Miami at Notre Dame, 7:30 p.m. (NBC, PEACOCK).

• Oklahoma at Florida, 7:45 p.m. (SEC).

• Liberty at New Mexico St., 8 p.m. (ESPNU).

• Hawaii at UTEP, 9:30 p.m. (FS1).

• Fresno St. at Utah St., 9:30 p.m. (USA).

• West Virginia at Texas Tech, 9:30 p.m. (ESPN).

• Wyoming at UNLV, 10:30 p.m. (CBSSN).

• Texas St. at Oregon St., 10:30 p.m. (CW).

GOLF

• PGA Tour: World Wide Technology Championship, Third Round, 3 p.m. (GOLF).

• LPGA Tour: TOTO Japan Classic, Final Round, 9 p.m. (GOLF).

• DP World Tour: Abu Dhabi Aldar Championship, Final Round, 1:30 a.m. Sunday (GOLF).

NBA

• Denver at Indiana, 5 p.m. (NBA).

• New York at Cleveland, 8 p.m. (NBA).

MEN’S SOCCER

• English Premier League: Tottenham Hotspur at Leeds United, 7:30 a.m. (USA).

• English Premier League: Hull City at Arsenal, 10 a.m. (NBCSN).

• English Premier League: Newcastle United at Fulham, 10 a.m. (USA).

• English Premier League: TBA, 12:30 p.m. (NBC).

• Bundesliga: Werder Bremen at VfB Stuttgart, 12:30 p.m. (USA).

WOMEN’S SOCCER

• NWSL: TBA, noon (CBS).

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