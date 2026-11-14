undefined
Posts
undefined
Followers
Nov. 14 Birthdays & Anniversaries
Birthdays
Nov. 14: Matthew Howell, Laura Jefferson, Dan Satterthwaite, Cecily Satterthwaite
Nov. 15: Ginny B. Allen, Emily Andrews, Amanda Garris, Niki May, Lee Pippin, Bill Sledge, Cassandra Tripp, Frankie Jones
Nov. 16: Matthew Brady, Tommy Bullock, Michael Cobb, ChooChoo Eason, Jeffrey Allen Fisher, Jimmy Matthews, Timmy Wamer
Nov. 17: Bobbie Lynn Allen, David Briggs, George Gay, Sharah Gay, Breece Sherman, James Whitley
Nov. 18: Alan Brann, Nellie Dunn, Frank Gill, Betsy S. Lehmann, Brandon Mattox, Walter Pippin, Christopher Warren, Jennifer Williford
Nov. 19: Elizabeth Blackwood, Tommy Brady, Allan Stokes, Pat Tunstall, Virginia Peaden, Jay Johnson
Nov. 20: Bert Baldree Jr., Conley Dais, Tammy S. Edwards, Tegan Harmon, Lindsey Roberson, Cricket Sawyer, Alice Vandiford, David Joyner, Derrick Fields, Will Hobgood
Anniversaries
Nov. 18: Ginny and Bob Allen
Nov. 19: Kathy and Bentley Rouse
Nov. 20: Dawn and David Mattox, Dennis and Deborah Peaden, Edgar and Lillian Case
Send new entries and updated information to standardnews@ncweeklies.com.