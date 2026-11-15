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1st quarter honor rolls for Perquimans County Schools
By From staff reports,4 days ago
Following are the school honor rolls for the first quarter:
Perquimans Intermediate A Honor Roll
Third Grade - Willow Ambrose, Kori Benton, Elijah Bogue, Tripp Caldwell, Logan Collins, Tesla Dancy, Marissa Guertin, Karson Harris, Annabelle Lane, Landon Langhorne, Isaac Moore, Scarlett Ravenscraft, Lenox Reeves, Lukas Richardson, Sophie Roberts, Carter Stallings, Beck Thomas.
Fourth Grade - Ethan Berninger, Talion Cobos, Melvin Daniels, Michael Diaz, Henry Donohue, Savanna Falenski, Abby Fite, Riley Hale, Harris Harrell, Olivia Holcomb, Delton Horton, Malachi Hughes, Tristan Jones, Robert Kearly IV, Eden Lamb, Zadie Lassiter, Erianne Lassiter, Emery Martin, Henley Miller, Henry Milligan, Peyton Owens, Sophie Phelps, Caleb Pomerleau, Aniveah Powell, James Rash, Finnegan Ravenscraft, Olivia Rhodes, Laila Richardson, Hayley Smith, Charlotte Swinney, Kathryn Winslow, Lincoln Younger.
Fifth Grade - Ayla Alderson, Eli Bunn, Lilah Copeland, Saya Craft, William East, Marshall Evans, Adalyn Ferebee, Sarin Gilchrist, Haven Godfrey, Sadie Harris, Hiram Harris, Kaiden Harris, Addison Hawes, Kharter Jackson, Hudson Jethro, Reagan Lamb, McClain Milham, William O’Kelley, Brynlee Owens, Hayden Parsons, James Ramirez Nieto, Brianna Resendiz, Thomas Stanley, Cason Stevenson, Soren Stockdale, Brayden Sutherland, Barron Watts, Madelyn Winslow, Gretel Zuniga.
Sixth Grade - Brayden Boyce, Ethan Brady, Collin Brown, Kai Brown, Olivia Carlton, Charley Colson, Aray Crump, Harlyn Daniels, Logan Davenport, Ela DePaz, Phoenix Duncan, Lilly Hale, Erica Kellar, Mallory Klamer, Rylee Layden, Briella Long, Khloei Lyons, Paige McGee, Remington Meulenberg, Grant Meulenberg, Mattox Miller, Mary O’Campo, Gunner Repko, Catherine Rook, Lyla Shepherd, Brayden Stallings, Harper Stallings, Grady Sweeney, Santana Swinney, Jon Vogt.
Seventh Grade - Claire Baker, Kaylee Bateman, Reed Berninger, Owen Blocker, Alizabeth Byrum, Caroline Caddy, Ellie Copeland, Julius East, William Harriss, Adilene Hernandez Ramos, Taurie Kee, Alyssa Mulch, Bryce Ravenscraft, Drew Roberts, Jed Roberts, Taylor Rountree, J’Teyah Sutton, Isla Sweeney, Dallas Sweeney, Rylee Townsend-Mills, Lillian Wharton, Kaiden Winslow, Christopher Winslow, Evelyn Workman.
Eight Grade - Klaryssa Agosto, Shirley Augustine, Joseph Biggs, Quinton Caddy, Penelope Cake, Tenley Colbert, Hadley Colson, Hayley Cowell, Ariel Craddock, Owen Dail, Nathan Dail, Noah Dail, Abigail Davis, Julia Etheridge, Kathryn Gardner, Hannah Godfrey, Lilly Lane, Ava Lee, Ian Lemus, Nolan McArthur, Maelyn McLawhorn, Lila Miller, Zavier Ortiz, Stella Peters, Violet Pollock, Ayden Pomerleau, Isabelle Preciado, Everleigh Rice, Emily Sawyer, Peyton Spruill, Jackson Stallings, McKinley Stevens, Peyton Stottlemyer, Mya Taylor, Drake Thornton, Leah Vega, Jasmine Ward, Alexis White, Makenzie Wilkins, Mark Williams, Colt Winslow.
A/B Honor Roll
Third Grade - Leonida Adams, Connor Aydlette, Tanner Boyce, Melanie Byrum, Sawyer Cornelius, Lara Craft, Ingrid Davis, Casher Edwards, McKenna Elkie, Emma Gregory, Aleyna Hernandez Ramos, Peyton Hodge, Riley Holcomb, Della Hopkins, Ava Jones, Jaxxon Kline, Deacon Langley, Charles Layden, Mason Lovingood, Ephraim McGee, Isla Milham, Alexis Moore, Kai Parker, Aurora Parker, Eric Parsons, Christopher Reel, Neil Rountree, Bentley Smith, Briauna Spellman, Cullen Stevenson, Sarah Wharton, Oliver Winslow.
Fourth Grade - Aurora Adams, Savannah Adams, Bentley Allen, Avery Black, Gracen Brickhouse, Olivia Burket, Vivianne Casas, Parker Christiansen, Carney Coltrain, Grace Comoroski, Emily De La Luz Gutierrez, Jackson Forbes, Amari Griffin, Tristan Jacobs, Elise Johnson, Makani Kennedy, Emerson Lamb, William Lane IV, Keelin Lee Jr, Zi Hao Lin, Kalahn Lyons, Elijah Massallo, Elyzabeth McClenney, London Miller, Ariel Moore, Brooke Pappas, Nolan Pippins, Lilly Piwowarski, Keegan Pomerleau, Bella Price, Sarah Putt, Carter Richardson, Ella Roberts, Emma Robinson, Sa’King Royster, Ethen Rucker, Brayden Skipper, Demitri Swinney, Annabelle Terry, Christian Toon, Elsie Vandyne, Justis White, Gabriel White, London White.
Fifth Grade - Caleb Aydlette, Ryland Chappell, Kohen Cullipher, Cameron Custer, Tyler Dowery, Malayla Elliott, Collins Eure, Avery Foster, Holden Godfrey, Tinlee Gurganus, Jacob Herron, Zaidyn Lamb, Liam Lane, Clinton Lane, Reese Lawson, Edyn McClenney, Fisher Midgett, Brisan Mitchell, Elizabeth Norman, Aiden Northrop, Adalyn O’Connor, Gwenyth Owings, Noah Parker, Christopher Peters, Kasmir Powell, Noah Raynor, Ella Rice, Neil Ridgeway, Bailey Ritayik, Logan Rountree, Aiden Sawyer, Tobias Scott, Austin Somersd, Abigail Stallings, Benson Stallings, Bailynn Thornton, Ceciley White, Nathaniel White, Emerson Woodley.
Sixth Grade - Cayden Applegate, Zenas Bateman, Machi Bethea, Cash Caldwell, Gavin Charles, Sophia Diaz, Sofia Ferrer-Cedeno, Grace Fite, Alejandra Fuentes Orozco, Brooklynn Griffin, Zoe Gunther, Aeilah Harrell, Justice Hurdle, Brayden Jacobs-Mack, Brodie Lamb, Rowyn Lamb, Matilyn Langhorne, Bryson Lewis, Emily Long, Sadie Martin, Ava Nelson, Carlos Nunez, Mason O’Fallon, Ryder Pipes, Joselyn Ramirez, Kamryn Rankins, Ty Roberson, Brodie Sawyer, Ethan Sawyer, Avery Sousa, Gabriel Spruill, Lane Stevenson, Slade Stockdale, Houston Tenda, Richard Thomas III, Luca Tyndall, Bryleigh Walters, Clinton Whitley, Gabrielle Williams, Carla Williams, Wyatt Williamson, Tilsyn Woodard.
Seventh Grade - Ellie Bell, Khai Billip, Charlotte Branham, Ella Brower, Pierce Caldwell, Aubree Davis, Maeve Edwards, Brody Ferebee, Gavyn Gilbert, Travell Gordon, Amiyah Green, Aubree Gregory, Chandler Griffin, Addisyn Harrell, Ford Harris, Chase Hollmier, Aaryn Hunter, Xyla Jmaes, Jackson Langley, Scarlett Lassiter, Emily Lassiter, Isabelle Lattimer, Joselyn McClenney, Grace McClintock, Valeria Mendoza-Ordaz, Liam Milham, Charles Milligan, Hudson Myrick, Landon Rhodes, Eric Spencer, Jaxon Spruill, Reid Story, Halston VanDyne, Josiah White, Kaelin Whitehurst, Deklin Whitfield, Hadley Williams, James Winslow.
Eight Grade - Paisley Adams, Gracie Besso, Andrew Carlton, Kendall Cavanaugh, Isaac Clayton, Zachary Darden, Alto Dawkins, Brayden Delarosa, Kaden Elliott, Caleb Fielder, Lillyana Freeman, Delayna Froehlich, Zane Gunther, Elijah Harrell, Skylar Hinkley Lopez, Khyla Howell, Layne Hudson, Daniyah Hunter, Korea Johnson, David Jones, Baylee Jones, Jared Jones, Persephone Kurian, Penny Layden, Zion Leary, Jeffrey Miller, Derek Mitchell, Stella Myrick, Connor Passwaters, Abigail Proctor, Alyssa Rash, Ceila Saleem, Brady Smith, Isabelle Somers, Hailey Sutton, Star Waterfield, Shanyia White, Zhea’Onnah White, Colin Woodley.
Perquimans High School
A Honor RollNinth Grade - Aubrey Ashley, Matilyn Barefoot, Madisyn Brinkley, Hayley Colson, Masyn Colson, Easton Conway, Ryder DeBerry, Colton Dickson, Haylee Gilbert, Sarah Gooch, Blaire Gregory, William Harrell, Faith Jackson, Hannah McClenney, Noah Miller, Mychal Moore, Jr., Ryan Moreland, Tiner Passwaters, Kallie Repko, Carlos Rojas, Olivia Ross, Emily Russell, Myah Seel, London Skinner, Allissa Talmadge, Krystal Tiemann, Avery Waters, Lila West.
Tenth Grade - Steven Adams, Angelica Ainslie, Chase Baker, Jacob Brewer, Brody Dail, Blake Darden, Ethan, Drew, Alex Etheridge, Cassidey Graham, Marliey Hodge, Laciana Hodges, Christian Jacobs, Eliza Jethro, Carlee Jones, Jacob Layden, Owen Lauyden, Kiara Lemus, Allison Manning, Kaela Overton, Izaak Pollock, Lillian Riddick, Alie Ridgeway, Emily Rucker, Aamir Stallings, Ellie Thomas, Alayna VanHorn, Gabriella Ward, Whitney White, Kaylee Winslow.
Eleventh Grade - Macy Baccus, Emerald Bailey, Carlie Byrum, Jaden Carver, Lilly Chappell, Marleigh Christy, Landon Damron, Dylan Herron, Kaylah Johnson, William Jones, Anne Konrad, Terahji Lee, Kelly Linton, Gwendolyn Maupin, Nakayla McArthur, Cassie McNutt, Walker Meads, Ava Miller, Bryce Moreland, Brianna Mulch, Graham Nixon, Luis Olguin-Mendoza, Talan Pettus, Serenity Riddick ,Jasmine Ritter, Clara Santos, Jameson Smith, Mallorie Stallings, Harley Tenda, Haylea Tiemann, Alek VanGelder, Timothy Vidal,, Ellissa Waters, Jaiyana White, Marli Wiggins, Nixon Winslow, Ja’mari Woodard, McKenzie Young.
Twelfth Grade - Wriston Adcock, Bailey Cavanaugh, Cole Clayton, Hayden Dail, Elizabeth Eich, Za’erha Gordon, Colby Harris, Paeten Hobson, Mahalia Hodges, Eleanor Howell, Zane Larson, Kelvin Linton, Caleb Manos, Kimberlyn Phares ,Carly Phelps, Adrianna Preciado, Chloe Riddick, Brianna Ross, Giada Salupo, Hayleigh Solesbee, Addisyn Stallings, Jason Vanscoy, Alyssa Winslow, Caden Winslow, Nora Winslow.
A/B Honor RollNinth Grade - Farrah Adams, Isabelle Biter, Temperance Branham, Alivia Bright, Amari Brown, Logan Brown, Joshua Chestnut, Kamarien Coulter, Benjamin Dail. Andrew Davis, Na’Taria Downing, Corbin Eure, Emanuel Fuentes, Jaylah Harrell, Avante Harris, Jesse Hinkley Lopez, John McCracken, Liam McClean, Jason Moore, David Nixon, Gabrielle Overton, Venetia Owings, Zi’Yonna Parker, Liliann Phares, Trinity Pledger, Landon Reynolds, Ky’Niere Saunders, Bailey Sawyer, Wyatt Sawyer, Jazmaile Spellman, Aubree Spivey, Rebecca Stacy, Aiden VanGelder, Mckenzie Vanscoy, Adyson Vargo, Hayden Ward, Caryss White, Rory White, Jorden Wille.
Tenth Grade - Carden Atchison, Landon Campbell, Phoebe Darden, Brilee Forbes, Zachary Foster, Alex Gardner, Franco Gutierrez, Darci Henning, Jamarion Hunter, Amelia Kneut, Savanna Layden, Mitchel Meads, Andrew Mountjoy Trinity Peters, Quenari Riddick, Trevor Rountree, Mali-Ann Seabury, Brycen Smith, Everista Stallings, L9illie Stallings, Jocelyn Thompson, Jayden Whitehurst D’laina Wilson.
Eleventh Grade - Jaxson March, Marisa McNutt, Ella Miller, Lucas Miller, Maylin Miller, Kaydence Moehring, Juan Moya Ordunez, Ariana Mummert, Tyson Peters, Skylee Ploeger, Roy Powell, JR, Aiden Robeson, Camille Rogers, Jstice Stacy, Brody Stallings, Peyton Story, Benty Suis, Kaitlyn Sutton, Mckenzie Talmadge, Logan Tayoor, Logan Tinney, Brennon Trueblood, Andre Woodard.
Twelfth Grade - Michael Beyer, Annjolene Boone, Wyatt Bradley, Tyler Byrum, Emily Coppersmith, Langdon Dail, Julian Dance, Trevor Doman, Steven Elliott, Jr., Cheyenne Freeman, Bradley Gilbert, Fernanda Gomez Lopez, Hayden Gutierrrez, Jehan Holmes, Seth Jackson, Nyheem Kearse-Lee, Samuel Lane, Kara Layne, Quinten Manning, Taylor Matthews, Richard Mills, Kaylen Moore, Brandon Murphy Russell, Megan Paris, Gloria Perez-Garcia, Calvin Pierce, Candence Reel, Mariyah Roller, Gavin Thompson, Jer’naisa Whidbee.