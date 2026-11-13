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Orange
Death notices, services
By Obituaries,11 days ago
DANIEL MILO LOWRY
Daniel Milo Lowry, 78, of Orange, Texas, passed away on November 6, 2026, Claybar Funeral Home Orange.
WILLIAM JAMES RIGBY, SR.
William James Rigby, Sr., 84, of Bridge City, Texas, passed away on November 3, 2026, Claybar Funeral Home Bridge City.
RONNIE FAYE CROUCH
Ronnie Faye Crouch, 79, of Orange, Texas, passed away on November 4, 2026, Claybar Funeral Home Orange.