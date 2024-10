8-bedroom manor in Little Compton sold for $2.5 million. See latest Newport County sales

JAMESTOWN

20 Beach Ave, $1,250,000, B: Fernando Sarmento & Stephanie Sarmento, S: Beach Ave LLC

14 Narragansett Ave, $1,700,000, B: 1601 Mineral Spring Ave L, S: Epic Prop LLC

401 Sampan Ave, $380,000, B: Julian Rlty Grp LLC, S: Cynthia J Flagg Irt & Cynthia J. Flagg Tr

66 Sloop St, $870,000, B: Heather M Gottlieb Lt & Heather M. Gottlieb Tr, S: Niels S. Gunnarsson

16 Wildflower Ln, $890,000, B: Robert Plishka & Patricia Plishka, S: Ralph H. Aresti & Susan R. Aresti

LITTLE COMPTON

301 W Main Rd, $2,550,000, B: Karina D. Butler, S: Patricia Ross

MIDDLETOWN

1170 Aquidneck Ave, $610,000, B: Hugo A. Gonzales & Kevin A. Sarceno, S: Michael J. Valentine & Rebecca L. Cody

29 Center Ave, $1,100,000, B: Authiernewport LLC, S: Bruce S. Burns & Sandra Burns

1 Collins Ter, $720,000, B: Joseph F. Fournier & Courtney E. Fournier, S: Steven R. Mcintosh & Jennifer K. Mcintosh

34 Fairview Ave, $567,000, B: Patricia W. Mcgrath, S: Amy M. Burnes

20 Samson Ln, $814,000, B: Rachel Brown & Joshua Brown, S: David M. Jones & Katherine C. Jones

46 Sherman Ln, $265,000, B: Southeastern Hld LLC, S: Wjc Real Estate LLC

195 Wolcott Ave, $735,000, B: Walid Simaan, S: Claire C. Hosch & Mary J. Griggs

NEWPORT

14 Ayrault St, $1,650,000, B: Marguerite M. Dorn, S: Sharon Danis

5-A Beacon Hill Rd Unit C1, $1,350,000, B: Kevin Donovan & Erica Donovan, S: Jill E Urban RET 2008 & Anika E. Marriott Tr

70 Carroll Ave Unit 1005, $385,000, B: Cynthia A. Kerr, S: William Stiefel

39 Connection St, $600,000, B: Coastal Customs LLC, S: Eo Homes LLC

4 Gladding Ct, $675,000, B: Julie Dolan & Thomas J. Dolan, S: John Rao Jr & Linda A. Perrotta

17 Grafton St, $1,035,000, B: Michael D. Drew Sr & Marie Drew, S: Sharon A. Evans

111 Harrison Ave Unit 10, $1,475,000, B: David J Marley RET & David J. Marley Tr, S: Harrison Crest LLC

9 Mount Vernon St, $1,900,000, B: Benjamin J. Rosenthal & Victoria Z. Rosenthal, S: William E. Trautvetter Tr

426 Spring St Unit 104, $951,000, B: Vacanza East LLC, S: Michael E. Barker & Maureen A. Barker

PORTSMOUTH

68 Albert St, $605,000, B: Hughes Ft & Matthew A. Hughes Tr, S: Jeffrey S. Scatterday

42 Depot Ave, $70,000, B: Jonatan H. Harris, S: Elizabeth A. Harris

379 Freedom Trail Dr Unit 379, $799,900, B: Christopher E. Newell, S: Island View Partners LLC

11 Hillcrest Rd, $685,000, B: Kelly Catalan & Marvin C. Reyes, S: Vicki L. Hayes

72 Long Meadow Rd, $20,000, B: Richard S. Hart, S: Richard Alegria

168 Newport Beach Dr Unit 168, $1,375,000, B: Jason S. Richman & Danielle M. Richman, S: Newport Beach Club LLC

98 Newport Beach Dr Unit 4T, $1,425,000, B: Erik C. Hacker & Cheryl D. Hacker, S: Newport Beach Club LLC

113 Newport Harbor Dr Unit 113, $1,550,000, B: Edward L. Lyons Jr & Marcia K. Lyons, S: Marguerite M. Dorn

55 Ormerod Ave, $46,660, B: River Properties LLC, S: Silvia Thomas J Est & Barbara Asher

221 Riverside St, $1,030,000, B: Kathleen Li & Justin Wong, S: Jason Decosta & Cynthia Decosta

41 Soares Dr, $877,000, B: Leonard J. Brown Jr & Julie J. Brown, S: Andre J. Carrier & Penny L. Carrier

192 Spring Hill Rd, $880,000, B: George L. Grassi, S: Kevin D. Pierson & Verity J. Pierson

275 Turnpike Ave, $565,000, B: Erik Sinks & Diana J. Sinks, S: Marvin C. Reyes & Kelly G. Catalan

TIVERTON

15 Bay St, $365,000, B: Michele Cabral, S: Rent Ri Today LLC

153 Beardsworth Rd, $410,000, B: Alexander J. Corey, S: Sandra L. Lindberg

16 Blue Jay St, $310,000, B: Marguerite Corscadden, S: Robert E. Allen & Karen Allen

301 Bulgarmarsh Rd Unit 19, $260,000, B: Walter L. Keith 4th & Erin B. Keith, S: Karen Blier

15 E James M Beardsworth Rd, $335,000, B: Claudia Caouette, S: Albert J. Corbell & Kathleen J. Corbell

Lake Rd, $150,000, B: Antonio E. Medeiros & Barbara Medeiros, S: T & Alice Mandros Ft & Alice Mandros Tr

84 Laura Ln, $1,500,000, B: Elizabeth F Lazzaro Lt & Elizabeth F. Lazaro Tr, S: Davis Stephen E Est & Carolyn W. Erksine

110 Leger Ln, $417,500, B: Alisha Kazen & Amanda Kazen, S: Steven Jackson

289 Village Rd Unit 289, $885,000, B: Andre J. Carrier & Penny L. Carrier, S: Caroline F Beard T & Noah Duffey Tr

Property transactions are provided by the Warren Group.

