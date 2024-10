Who are the stat leaders through nine weeks? Marion-area HS football leaderboard

Here are the high school football statistical leaders from around the Marion area through nine weeks of the regular season:

Passing

PLAYER C-A YD TD INT Chase Ebert, RV 202-406 2,474 23 11 A.J. Bower, N'mor 87-127 1,773 24 3 Kolton Stover, High. 120-223 1,621 13 8 Connor Pennington, MH 141-246 1,600 11 15 Owen Lowry, Ple. 106-189 1,251 10 8 Journey Williamson, Card. 24-61 504 2 5 Cole Fricke, MG 24-53 437 5 5 Nickolas Hajjar, NU 46-81 436 3 8 Zack Bowers, Elg. 18-45 155 2 6

Receiving

PLAYER NO YD TD Eli Snyder, RV 64 742 6 Luke Axline, RV 35 615 6 Parker Davis, MH 49 590 5 Jax Wenger, N'mor 21 534 8 Bo Landin, N'mor 20 520 4 Cowin Becker, N'mor 26 474 9 Kadyn Reichenbach, High. 24 457 5 Kort Sears, High. 24 422 2 Ray J Scott-Harbolt, MH 41 411 2 Kolton Lang, RV 26 367 6 Alec Columber, Ple. 33 324 3 Griffin Osborne, NU 24 314 2 Dylan Holloway, MH 27 305 3 Keonte' Scott, MH 20 298 0 Carter Park, RV 35 284 1 Zach Church, High. 32 265 1 Kalin Briggs, Card. 11 249 2

Rushing

PLAYER NO YD TD Wyatt Denney, Card. 171 1,352 13 Quinten Harrison, Elg. 189 1,098 12 Cam Vickers, MG 186 1,047 6 Drew Neiderhouser, Ple 155 800 7 Gavin Rhodes, Elg. 91 648 2 Cowin Becker, N'mor 82 629 8 Nick Vanhoose, NU 127 574 2 Michael Deas, Rid. 123 539 4 Carson Campbell, N'mor 97 535 14 Chase Ebert, RV 110 533 5 Carson Barnum, MG 93 532 2 Jack Van Gundy, Elg. 98 485 3 Tyler Krebehenne, NU 108 444 5 Ray J Scott-Harbolt, MH 107 410 4 Kolton Stover, High. 100 324 3 Zach Church, High. 67 310 4 Owen Lowry, Ple. 98 307 4 Carson Trainer, MG 36 279 2 Kalin Briggs, Card. 39 270 3 Sam Hernandez, High. 64 254 1

Scoring

PLAYER TD 2PT FG XPT PT Cowin Becker, N'mor 18 0 0 0 108 Wyatt Denney, Card. 13 4 0 0 86 Carson Campbell, N'mor 14 0 0 0 84 Quinten Harrison, Elg. 12 5 0 0 72 Jax Wenger, N'mor 10 0 0 0 60 Drew Niederhouser, Ple. 9 0 0 0 54 Cam Vickers, MG 7 5 0 0 52 Kalin Birggs, Card. 8 0 0 0 48 Eli Snyder, RV 8 0 0 0 48 Hudson Pollock, RV 0 0 5 32 47 Tyler Krebehenne, NU 7 0 0 4 46 A.J. Bower, N'mor 0 0 1 42 45 Luke Axline, RV 6 0 0 0 36 Zach Church, High. 6 0 0 0 36 Kolton Lang, RB 6 0 0 0 36 Ray J Scott-Harbolt, MH 6 0 0 0 36 Carson Trainer, MG 6 0 0 0 36 Journey Williamson, Card. 4 6 0 0 36 Chase Van Oosten, Ple. 0 0 4 22 34 Wyatt Long, MG 5 1 0 0 32 Kadyn Reichebbach, High. 5 1 0 0 32

Kicking

PLAYER FG XPT PT Hudson Pollock, RV 5 32 47 A.J. Bower, N'mor 1 42 45 Chase Van Oosten, Ple. 4 22 34 Jackson Shipley, MH 3 16 25 Malin Fichtner, High. 1 21 24

Punting

PLAYER NO AVG Hudson Pollock, RV 27 41.9 Cam Vickers, MG 22 41.4 Jackson Shipley, MH 39 40.7 Wyatt Denney, Card. 18 39.1 Carson Campbell, N'mor 12 38.1 Gavin Wiggand, High. 35 33.0 Chase Van Oosten, Ple. 17 32.2 Quinten Harrison, Elg. 10 30.0 Ayden Salyer, Rid. NA 28.0 Tyler Krebehenne, NU 24 27.3

Tackles

PLAYER NO Tyson Waddle, RV 128 Brenna Ringer, Ple. 119 Michael Deas, Rid. 117 Jace Tractenberg, Ple. 116 Wyatt Denney, Card. 114 Landen Keller, MH 114 Lucas Keller, MH 113 Justin Long, MH 113 Eli Snyder, RV 110 Landon Shepard, Elg. 105 Cam Vickers, MG 103 Christopher Kinsey, Card. 97 Sam Mentzer, Ple. 93 Hayden Kanagy, RV 91 Evan Ricketts, Rid. 89 Britton Pottkotter, Rid. 81 Noah Wirick, RV 81 Landon Adams, MH 80 Gavin Wiggand, High. 80 Garrett Deisch, N'mor 75 J.J. Slaughterbeck, Rid. 75 Nick Vanhoose, NU 75 Shane Carpenter, MG 72 Harrison Bradley, RV 67 Miles Marlette, NU 66 Harrison Mohr, Ple. 66 Issac Lust, Rid. 65 Jack Van Gundy, Elg. 64 Ashton Clark, N'mor 62 Carson Barnum, MG 60 Cameron Goldbach, N'mor 60 Kane Stover, High. 60

Tackles for Loss

PLAYER NO Landon Shepard, Elg. 30 Sam Mentzer, Ple. 28 Lucas Keller, MH 22 Brennan Ringer, Ple. 20 Cam Vickers, MG 20 Wyatt Denney, Card. 18 Evan Ricketts, Rid. 17 Colton Long, Elg. 16 Landon Adams, MH 14 Ryan Green, RV 14 Caleb Young, Ple. 14 Justin Long, MH 13 Tyson Waddle, RV 13 Carson Barnum, MG 12 Drew Brown, Elg. 12 Ashton Clark, N'mor 12 Harrison Bradley, RV 11 Quinten Harrison, Elg. 11 Hayden Kanagy, RV 11 Jack Van Gundy, Elg. 11 Gavin Rhodes, Elg. 10 Jace Tractenberg, Ple. 10 Cameron Goldbach, N'mor 9.5 Kolten Sibrel, MH 9 Noah Wirick, RV 9 Michael Deas, Rid. 8 Christopher Kinsey, Card. 8 Trenor Kyte, NU 8 Clai Mitchell, High. 8 Boe Sayers, MG 8 Fisher Schuman, Card. 8 Jamarie Starks, MH 8 Brayden Townsend, Rid. 8

Sacks

PLAYER NO Sam Mentzer, Ple. 22 Shane Carpenter, MG 10 Lucas Keller, MH 9 Colton Long, Elg. 9 Landon Adams, MH 7 Justin Long, MH 7 Kolten Sibrel, MH 7 Evan Ricketts, Rid. 6 Gauge Shipman, MG 6 Caleb Young, Ple. 6

Interceptions

PLAYER NO Carson Trainer, MG 5 Alec Columber, Ple. 4 Kolton Lang, RV 4 Wyatt Arver, NU 3 Luke Axline, RV 3 Kalin Briggs, Card. 3 Caiden Daniels, Rid. 3 Sam Hernandez, High. 3 Ayden Salyer, Rid. 3 Jax Wenger, N'mor 3 Zach Church, High. 2 Jaden Griffith, MH 2 Hayden Kanagy, RV 2 Griffin Osborne, NU 2 Adam Scowden, Ple. 2 Eli Snyder, RV 2 Kartel Stinson, MH 2 Kolton Stover, High. 2 Jace Tractenberg, Ple. 2

