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See who took home Missouri state swimming and diving championships
By The Kansas City Star,12 days ago
Half of this year’s state championships for Missouri high school swimming and diving are in the books at the City of St. Peters Rec-Plex near St. Louis.
Class 2 teams and individuals competed in the pool through Friday; their Class 1 peers competed Friday-Saturday.
Here are the top results, plus local finishers:
2026 Missouri boys state swimming & diving championships
All race distances in yards
CLASS 2 (Thursday/Friday)
Team scores: 1. Chaminade, 429; 2. Rockhurst, 367.5; 3. Liberty, 265.5; 4. Park Hill South, 180; 5. Lee’s Summit, 128; 6. Blue Springs South, 101.5; 7. Marquette, 95; 8. St. Louis University High, 85; 9. Pembroke Hill, 83; 10. Lee’s Summit West, 75; 11. Park Hill, 70; 12. Columbia Rock Bridge, 65; 13. Columbia Hickman, 58; 14. Ozark, 52; 15. St. Joseph Central, 44; 16. Pattonville, 38.5; 17. Columbia Battle, 30; 18. Lindbergh, 28; 19. Blue Springs, 23; 20. Francis Howell, 20; 21. Oak Park, 15; 22. Liberty (Wentzville), 12; 23. Lee’s Summit North, 10; 24. Francis Howell North, 4.
Championship finals (1-8) and KC-area consolation finals (9-16) results
200 medley relay: 1. Chaminade, 1:30.15; 2. Liberty, 1:30.28; 3. Rockhurst, 1:32.99; 4. Lee’s Summit, 1:35.38; 5. Park Hill South, 1:37.48; 6. Rock Bridge, 1:38.85. 7. Blue Springs South, 1:39.68. DQ. SLUH. 10. Park Hill, 1:39.29, 13. Lee’s Summit West, 1:42.43; 15. Blue Springs, 1:43.92.
200 freestyle: 1. Tobin, Liberty, 1:38.26; 2. Mura, Chaminade, 1:40.30; 3. Cunneen, Chaminade, 1:41.37; 4. Costello Jr., Chaminade, 1:41.61; 5. McMillan, Marquette, 1:41.90; 6. Searls, Liberty, 1:42.61; 7. Elder, Park Hill South, 1:43.02; 8. Roberts, Rockhurst, 1:47.42. 10. Kearns, Rockhurst, 1:46.69; 14. Reece, Blue Springs South, 1:49.12; 16. Ellis, Blue Springs South, 1:51.22.
200 individual medley: 1. Finley, Chaminade, 1:50.23; 2. Bucci, Chaminade, 1:50.74; 3. DeWilde, Rockhurst, 1:51.25; 4. Lutman, Rockhurst, 1:54.57; 5. Collins, Hickman, 1:55.07; 6. Riggs, Liberty, 1:57.07; 7. Houck, Liberty, 1:57.38; 8. Kim, Lee’s Summit, 1:57.46. 9. Sifers, Rockhurst, 1:58.58; 12. Gillis, LS West, 2:03.60; 14. Realina, Park Hill, 2:04.56.
50 freestyle: 1. Wiles, Lee’s Summit, 20.12; 2. Henderson, Liberty, 20.54; T3. Purcell, Chaminade, 20.88; T3. Bachtel, LS West, 20.88; T3. Yamakawa, Chaminade, 20.88; 6. White, Battle, 20.95; 7. Honson, St. Joseph Central, 21.39; 8. Townsend, Rockhurst, 21.59. 9. Walden, Pembroke Hill, 21.70; 10. Diehl, Blue Springs South, 21.90; 12. Nachlinger, Park Hill South, 22.04; 13. Claxton, Rockhurst, 22.07; 15. Meyer, Lee’s Summit, 22.36; 16. Stewart, Park Hill, 22.44.
One-meter diving (top 16 make finals): 1. Bailey, Chaminade, 484.90 points; 2. Van Stone, Chaminade, 467.05; 3. Diehl, Blue Springs South, 445.40; 4. Klumpp, Rockhurst, 401.35; 5. Griggs, Rockhurst, 378.70; 6. Petersen, Park Hill South, 378.30; 7. Quest, Liberty (Wentzville), 371.15; 8. Anderson, Rockhurst, 340.20; 9. Deering, Park Hill South, 334.45; 10. Dougherty, Park Hill, 330.05; 11. Bland, Pattonville, 321.25; 12. LeTourneau, Blue Springs South, 318.85; 13. Hafner, Blue Springs South, 313.55; 14. Russell, Park Hill South, 313.40; 15. Anderson, Rockhurst, 299.80; 16. Guidry, Chaminade, 247.60.
100 butterfly: 1. Finley, Chaminade, 47.33; 2. Searls, Liberty, 49.69; 3. Tomsic, Rockhurst, 50.23; 4. Hassenstab, SLUH, 50.48; 5. Kim, Lee’s Summit, 51.14; 6. Newell, Rockhurst, 51.42; 7. Tate, Rock Bridge, 51.79; 8. Routher, Chaminade, 52.08. 9. Sifers, Rockhust, 52.34; 12. Foot, Park Hill South, 53.5; 15. Floersch, Blue Springs, 54.32; 16. Gillis, LS West, 55.08.
100 freestyle: 1. Tobin, Liberty, 45.09; 2. Purcell, Chaminade, 45.79; 3. Bachtel, LS West, 46.19; 4. White, Battle, 46.33; 5. Yamakawa, Chaminade, 47.12; 6. Elder, Park Hill South, 47.32; 7. Honson, St. Joseph Central, 47.65; 8. Townsend, Rockhurst, 47.85. 9. Stewart, Park Hill, 48.05; 10. Nachlinger, 48.35; 11. McIntosh, 48.38; 12. Claxton, Rockhurst, 48.43; 13. O’Hara, Park Hill South, 48.60; T15. Reece, Blue Springs South, 48.92; T15. Starr Jr., Liberty, 48.92.
500 freestyle: 1. Mura, Chaminade, 4:34.82; 2. Bucci, Chaminade, 4:37.74; 3. McMillan, Marquette, 4:38.04; 4. Hassenstab, SLUH, 4:45.87; T5. Kearns, Rockhurst, 4:47.71; T5. Barry, Pattonville, 4:47.71; 7. Meyer, Oak Park, 4:50.94; 8. Newell, Rockhurst, 5:00.94. 9. Parkes, Park Hill, 4:55.68; 11. Landuyt, Park Hill South, 4:57.50; 13. Messick, 4:58.05; 14. Bergin, Liberty, 5:02.19.
200 freestyle relay: 1. Liberty, 1:22.83; 2. Chaminade, 1:23.39; 3. Rockhurst, 1:24.97; 4. Lee’s Summit, 1:25.66; 5. Park Hill South, 1:26.81; 6. Pembroke Hill, 1:28.36; 7. Blue Springs South, 1:29.11; 8. Marquette, 1:29.29. 13. Lee’s Summit North, 1:33.83. DQ. Park Hill.
100 backstroke: 1. Henderson, Liberty, 48.39; 2. Cunneen, Chaminade, 49.18; 3. Costello Jr., Chaminade, 51.06; 4. Walden, Pembroke Hill, 51.74; 5. Tomsic, Rockhurst, 51.92; 6. DeWilde, Rockhurt, 52.35; 7. Yates, SLUH, 53.14; 8. Floersch, Blue Springs, 54.02. 9. O’Hara, Park Hill South, 53.09; 11. Waters, Park Hill, 55.03; 12. Grant, Pembroke Hill, 55.18; 14. Meyer, Oak Park, 56.67; 16. Meyer, Lee’s Summit, 58.29.
100 breaststroke: 1. Wiles, Lee’s Summit, 55.97; 2. Lutman, Rockhurst, 56.59; 3. Houck, Liberty, 57.69; 4. Riggs, Liberty, 58.36; 5. Gaul, Rockhurst, 58.58; 6. Corbett, SLUH, 58.76; 7. Roberts, Rockhurst, 58.78; 8. Collins, Hickman, 59.54. 12. McIntosh, Blue Springs South, 1:00.64; 14. Realina, Park Hill, 1:01.12; 15. Rowlamd, Rockhurst, 1:01.25; 16. Sanderson, Blue Springs South, 1:01.98.
400 freestyle relay: 1. Chaminade, 3:06.41; 2. Rockhurst, 3:10.84; 3. Park Hill South, 3:10.92; 4. Lee’s Summit West, 3:14.39. 5. Pembroke Hill, 3:17.84; 6. Marquette, 3:18.90; 7. Liberty, 3:20.74. DQ. St. Louis University High. 9. Park Hill, 3:18.32; 14. Blue Springs, 3:28.73; 15. Blue Springs South, 3:29.35; 16. Lee’s Summit North, 3:29.79.
CLASS 1 (Friday/Saturday)
Top 10 and KC-area team scores: 1. Parkway West, 237; 2. Kirkwood, 222; 3. Webster Groves, 163; 4. Parkway Central, 155; 5. Notre Dame (Cape Girardeau), 148; 6. Hannibal, 114; 7. Christian Brothers College, 103; 8. Westminster Christian Academy, 95; 9. Eureka, 91; 10. Springfield Central, 89; 19. William Chrisman, 47; 23. Kearney, 29; T26. St. Pius X, 20; T34. Grain Valley, 11; T39. Belton, 1.
Championship finals (1-8) and KC-area consolation finals (9-16) results
200 medley relay: 1. Parkway West, 1:35.37; 2. Notre Dame (Cape Girardeau), 1:35.39; 3. Parkway Central, 1:37.31; 4. Kirkwood, 1:37.47; 5. Eureka, 1:38.58; 6. Ladue Horton Watkins, 1:40.12; 7. Hannibal, 1:40.19; 8. Westminster Christian Academy, 1:40.87. 14. Kearney, 1:43.39.
200 freestyle: 1. Montgomery, Webster Groves, 1:39.44; 2. Kim, Clayton, 1:43.78; 3. Kundel, MICDS, 1:44.08; 4. Moellering, Parkway West, 1:44.17; 5. Brown, Kirkwood, 1:44.20; 6. Hough, Hillcrest, 1:44.61; 7. Langdon, Kirkwood, 1:45.75; 8. Shawhan, William Chrisman, 1:49.36.
200 individual medley: 1. Muran, Parkway Central, 1:51.19; 2. Cracraft, Notre Dame (Cape Girardeau), 1:52.68; 3. Strom, Webster Groves, 1:54.15; 4. Smith, Kirkwood, 1:57.58; 5. Jacobsen, Hannibal, 1:58.43; 6. Frost, Westminster Christian Academy, 1:58.62; 7. Pradham, Ladue Horton Watkins, 1:59.63; 8. Bernsen, Kirkwood, 2:00.23.
50 freestyle: 1. Dennis, Notre Dame (Cape Girardeau), 20.45; 2. Wardlow, William Chrisman, 21.03; 3. Waser, Rockwood Summit, 21.31; 4. Atkins, Parkway West, 21.59; 5. Stanley, Parkway South, 21.62; 6. Durnal, St. Francis Borgia, 21.64; 7. Snarey, Monett, 21.68; 8. Hepko, Seymour, 22.38.
One-meter diving (top 16 make finals): 1. Estal, Ft. Zumwalt South, 453.10 points; 2. Marren, Christian Brothers College, 400.70; 3. Chambers, Christian Brothers College, 374.05; 4. Burgard, Ft. Zumwalt North, 369.55; 5. Finlinson, Parkway West, 364.40; 6. McGruder, Sedalia Smith-Cotton, 358.90; 7. Purk, Westminster Christian Academy, 340.50; 8. English, Grain Valley, 333.45; 9. Liebermann, Clayton, 322.55; 10. Monteleon, Springfield Glendale, 317.65; 11. Cain, Glendale, 314.10; 12. Kuhlman, MICDS, 313.50; 13. Duvall, Parkway Central, 308.60; 14. Ortinau, Eureka, 307.50; 15. Pitney, Lafayette (Wildwood), 304.10; 16. Hill, Belton, 301.00.
100 butterfly: 1. Stanley, Parkway South, 49.58; 2. Cracraft, Notre Dame (Cape Girardeau), 49.96; 3. Adams, Kirkwood, 50.73; 4. Burle III, Missouri Military Academy, 51.47; 5. Moellering, Parkway West, 51.98; 6. McIntyre, Hannibal, 52.89; 7. Lawrence, Central (Cape Girardeau), 53.44; 8. Teson, St. Pius X, 53.78. 13. Mallonee, Kearney, 54.33.
100 freestyle: 1. Dennis, Notre Dame (Cape Girardeau), 44.91; 2. Montgomery, Webster Groves, 45.39; 3. Wardlow, William Chrisman, 45.77; 4. Kundel, MICDS, 47.55; 5. Frost, Westminster Christian Academy, 47.57; 6. Seavey, Parkway West, 47.70; 7. Russell, Nevada, 47.72; 8. Jacobsen, Hannibal, 47.94. 14. Shawhan, William Chrisman, 49.22
500 freestyle: 1. Hough, Hillcrest, 4:40.93; 2. Brown, Kirkwood, 4:41.72; 3. Strom, Webster Groves, 4:45.02; 4. Kraft Jr., Westminster Christian Academy, 4:49.30; 5. Murawski, Parkway West, 4:49.37; 6. Stith, McCluer North, 4:52.29; 7. Johnson, John Burroughs, 4:52.84; 8. Ringhofer, Parkway West, 4:57.14.
200 freestyle relay: 1. Notre Dame (Cape Girardeau), 1:27.24; 2. Webster Groves, 1:27.26; 3. Parkway Central, 1:28.10; 4. Kirkwood, 1:29.15; 5. Springfield Central, 1:29.65; 6. Hannibal, 1:30.04; 7. DeSmet Jesuit, 1:31.31; 8. Monett, 1:33.20. 15. Kearney, 1:35.34.
100 backstroke: 1. Atkins, Parkway West, 50.26; 2. Seavey, 51.95; 3. Mueller, Hannibal, 52.31; 4. Mallonee, Kearney, 53.01; 5. Morris, Christian Brothers College, 54.22; 6. Bernsen, Kirkwood, 54.74; 7. Myers, Springfield Central, 54.91; 8. Russell, Nevada, 55.64. 9. Hames, St. Pius X, 54.63.
100 breaststroke: 1. Muran, Parkway Central, 56.52; 2. Bextermueller, Christian Brothers College, 56.93; 3. Waser, Rockwood Summit, 57.21; 4. Kim, Clayton, 58.56; 5. Langdon, Kirkwood, 58.56; 6. Kraft Jr., Westminster Christian Academy, 59.74; 7. Kunzler, Eureka, 59.88; 8. Smith, Kirkwood, 1:00.82.
400 freestyle relay: 1. Webster Groves, 3:11.65; 2. Parkway West, 3:12.68; 3. Kirkwood, 3:13.49; 4. Springfield Central, 3:19.45; 5. Parkway South, 3:20.05; 6. Eureka, 3:21.15; 7. DeSmet Jesuit, 3:21.56; 8. John Burroughs, 3:22.48.