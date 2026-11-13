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Celebrities
Roger Waters celebrated ‘finally a keeper’ with fifth wife – now they’re divorcing
By Roisin O'Connor,5 days ago
- Former Pink Floyd bassist Roger Waters has reportedly filed for divorce from his wife, Kamilah Chavis, after five years of marriage.
- The divorce case was lodged in New York’s Supreme Court on 10 November 2026 and has been listed as contested.
- Waters, 83, married Chavis in October 2021 after first meeting her in 2016 when she worked in transportation at the Coachella festival.
- “I’m so happy, finally a keeper,” the musician shared on Facebook after the wedding.
- This split marks the end of the musician's fifth marriage, having previously been married four times between 1969 and 2015.
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Roger Waters, 83, files for divorce from fifth wife after five years