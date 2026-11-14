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High school football playoff scores: Latest results from Central Section (Nov. 13)
By Anthony Galaviz,12 days ago
The semifinals and quarterfinals of high school football playoffs in the Central Section.
Follow along with The Bee with updated scores.
Central Section playoffs
Friday
Division I-AA semifinals
No. 4 Bakersfield 44, No. 1 Central East 35, final
No. 2 Buchanan 37, No. 6 Clovis West 26, final
Division I-A semifinals
No. 1 Garces 21, No. 5 Tulare Union 7, final
No. 2 Bakersfield Christian 20, No. 6 Sanger 19, final
Division II quarterfinals
No. 9 Centennial 20, No. 1 Independence 16, final
No. 4 Kingsburg 31, No. 12 San Joaquin Memorial 24, final
No. 3 Redwood 24, No. 6 Arroyo Grande 14, final
No. 2 Tulare Western 26, No. 7 San Luis Obispo 14, final
Division III quarterfinals
No. 1 Shafter 21, No. 8 Highland 14, final
No. 4 Kerman 27, No. 5 Kennedy 17, final
No. 3 Nipomo 70, No. 11 Madera 63, final
No. 2 Immanuel 40, No. 7 Lompoc 13, final
Division IV quarterfinals
No. 8 McLane 21, No. 1 Chowchilla 7, final
No. 4 Wasco 35, No. 12 Mission Prep 34, final
No. 14 Atascadero 29, No. 6 North 15, final
No. 10 Roosevelt 28, No. 2 Coalinga 7, final
Division V quarterfinals
No. 1 Foothill 42, No. 9 Sierra Pacific 7, final
No. 4 Reedley 44, No. 12 Caruthers 30, final
No. 3 Orosi 21, No. 6 Chavez 17, final
No. 7 East Bakersfield 47, No. 2 Selma 8, final
Division VI quarterfinals
No. 1 Boron 28, No. 8 Fowler 21, final
No. 4 Granite Hills 25, No. 5 Mendota 19, final
No. 3 Minarets 14, No. 6 McFarland 8, final
No. 2 Taft 33, No. 7 Mira Monte 12, final
8-player semifinals
No. 1 Mammoth 30, No. 5 Alpaugh 10, final
No. 2 Immanuel Christian 12, No. 3 Laton 0, final