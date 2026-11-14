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Sports Betting Line
By The Associated Press,2 days ago
NFL
Sunday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat DETROIT1½2½(49½)New EnglandKansas City4½3(47½)at ATLANTAHouston5½4½(40½)at CLEVELANDJacksonville2½10½(46½)at TENNESSEEat INDIANAPOLIS6½4½(37½)Miamiat NEW ORLEANS1½2½(49)Carolinaat GREEN BAY4½2½(42½)MinnesotaBuffalo77½(51½)at NY JETSSeattle76½(40½)at LAS VEGASLA Rams10½9½(39½)at ARIZONASan Francisco1½4½(56½)at DALLASat CINCINNATI3½3½(49½)Pittsburgh
Monday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat BALTIMORE2½4½(38½)LA Chargers
College Football
Sunday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat OKLAHOMA2½2½(48½)Ole Miss
NBA
Sunday
FAVORITELINEO/UUNDERDOGat PHILADELPHIA7½(224½)IndianaLA Lakers2½(227½)at PHOENIXat LA CLIPPERS1½(215½)CharlotteSan Antonio17½(223½)at UTAHNew York4½(217½)at TORONTOat BOSTON13½(217½)DallasHouston9½(222½)at WASHINGTONAtlanta7½(232½)at MILWAUKEEOklahoma City10½(221½)at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
FAVORITELINEUNDERDOGQuinnipiac4½at CENT. CONN. ST.at DELAWARE1½Colgateat IOWA STATE38½Niagaraat GEORGIA STATE11½Norfolk Stateat AMERICAN1½Harvardat BOSTON UNIVERSITY2½Dartmouthat NEBRASKA9½Boise StateLouisville8½at MEMPHISat BOSTON COLLEGE22½New HampshireAlbany (NY)2½at HOLY CROSSat RHODE ISLAND7½Princetonat NORTH DAKOTA STATE4½CSU Bakersfieldat CHARLESTON (SC)17½South Carolina Stateat LA SALLE1½Templeat MICHIGAN29½William & Maryat UTAH3½Washingtonat MARQUETTE1½Missouriat SAINT LOUIS6½High PointPurdue Fort Wayne3½at EASTERN ILLINOISTexas4½at BAYLORat IOWA3½Creightonat LOYOLA MARYMOUNT18½Chicago Stateat SAN DIEGO STATE12½New Mexico Stateat SEATTLE U16½Idaho Stateat PENN STATE24½New HavenWestern Michigan7½at SOUTHERN INDIANAat OREGON13½Pepperdineat BUFFALO14½Canisiusat MONTANA STATE7½Cal Polyat USC43½UAPBat ST. JOHN'S12½Syracuseat UTEP19½Florida A&Mat WISCONSIN29½Coastal CarolinaTexas State4½at UTSAat SAN JOSE STATE11½Alabama State
National Hockey League (NHL)
Sunday
FAVORITELINEUNDERDOGLINEEdmonton-155at PHILADELPHIA+127at DALLAS-134Florida+111at ANAHEIM-156Calgary+127Nashville-170at SAN JOSE+139at VEGAS-441Vancouver+328
Consensus odds provided by Sportradar