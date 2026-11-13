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Sports Betting Line
By The Associated Press,9 days ago
NFL
Sunday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat DETROIT1½2½(49½)New EnglandKansas City4½3½(47½)at ATLANTAHouston5½4½(40½)at CLEVELANDJacksonville2½10½(46½)at TENNESSEEat NEW ORLEANS1½2½(49½)Carolinaat INDIANAPOLIS6½3½(38½)Miamiat GREEN BAY4½2½(42½)MinnesotaBuffalo77½(51)at NY JETSSeattle76½(40½)at LAS VEGASLA Rams10½9½(39½)at ARIZONASan Francisco1½4(55½)at DALLASat CINCINNATI3½3½(49½)Pittsburgh
Monday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat BALTIMORE2½4½(38½)LA Chargers
College Football
Saturday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat MIAMI (FL)20½13½(54½)Dukeat SMU3½1½(60½)Wake ForestJames Madison1½4½(57½)at UCONNWisconsin7½9½(42½)at MARYLANDat IOWA STATE1½3(58½)CincinnatiSyracuse2½2½(53½)at NC STATEat OHIO STATE9½14(44½)NorthwesternAuburn5½2½(51½)at MISSISSIPPI STATEat CLEMSON13½14½(47½)Georgia TechNebraska13½15½(51½)at RUTGERSAlabama18½14½(48½)at VANDERBILTat COASTAL CAROLINA1½1½(52½)Arkansas Stateat TEMPLE3½2½(47½)UABEast Carolina11½11½(45½)at CHARLOTTEat TCU8½13½(44½)Kansas StateKennesaw State7½7½(46½)at SAM HOUSTONat RICE1½3½(48½)Tulaneat MISSOURI STATE1½1½(49½)New Mexico StateTennessee8½1½(44½)at TEXAS A&Mat DELAWARE4½3½(54½)Florida Internationalat GEORGIA12½15½(47½)MissouriJacksonville State3½7½(54½)at WESTERN KENTUCKYat UCF4½3½(47½)Arizona Stateat VIRGINIA11½11½(47½)Calat LIBERTY20½21(53½)Middle Tennesseeat NOTRE DAME30½29½(51½)Boston CollegeNevada10½5½(47½)at NORTHERN ILLINOISat INDIANA10½9½(50½)USCat OREGON13½10½(38½)MichiganGeorgia Southern4½6½(56½)at GEORGIA STATEat TEXAS STATE10½9½(59½)Fresno Stateat OKLAHOMA42½(49½)Ole MissWashington4½2½(44½)at MICHIGAN STATEat LOUISIANA TECH18½17½(56½)Southern Missat WEST VIRGINIA3½2½(68½)KansasAppalachian State2½1½(54½)at MARSHALLat BOISE STATE4½16½(63½)Oregon Stateat KENTUCKY1½2½(52½)Floridaat PENN STATE712½(42½)MinnesotaLouisville33½(57½)at NORTH CAROLINAat SOUTH ALABAMA33(55½)Troyat AIR FORCE10½13½(48½)San Jose StateUtah2½1½(55½)at ARIZONAat VIRGINIA TECH15½15½(58½)Stanfordat IOWA15½17½(47½)Purdueat LSU4½4½(46½)Texasat NEW MEXICO13½16½(46½)UNLVSouth Carolina9½7½(51½)at ARKANSASNorth Texas1½2½(76½)at UTSAat OKLAHOMA STATE2½3½(73½)Texas TechUtah State2½2½(44½)at SAN DIEGO STATEWyoming107½(40½)at UTEPat WASHINGTON STATE5½9½(65½)Colorado StateNorth Dakota State8½7(38½)at HAWAII
NBA
Saturday
FAVORITELINEO/UUNDERDOGDenver11½(234½)at NEW ORLEANSat CLEVELANDOFF(OFF)DallasDetroit4½(225½)at MIAMIat MINNESOTAOFF(OFF)Chicagoat MEMPHISOFF(OFF)Brooklyn
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
FAVORITELINEUNDERDOGat CORNELL1½UNC Greensboroat AKRON12½Tulaneat NORTH DAKOTA1½Montanaat GEORGE MASON12½Bradleyat TEXAS TECH39½StonehillDrexel3½at MAINESt. Thomas7½at ARMYat COLORADO STATE9½Loyola Chicagoat QUEENS7½WoffordMiami (OH)8½at EVANSVILLEat SOUTH FLORIDA27½Coppin Stateat SOUTH CAROLINA25½Gardner-Webbat SFA11½Riceat NORTH FLORIDA3½Citadelat BELLARMINE1½Northern Illinoisat WINTHROP7½Jackson StateWyoming7½at DENVERat GONZAGA5½LSUat NORTHERN KENTUCKY3½Central Michiganat EAST CAROLINA16½Delaware Stateat NAVY1½Hamptonat SAINT BONAVENTURE15½Lafayetteat GEORGIA TECH16½UNC AshevilleToledo11½at DETROIT MERCYat OLD DOMINION7½Longwoodat WAKE FOREST18½Southern Utahat SOUTH DAKOTA STATE4½Northern Coloradoat PACIFIC12½Air Forceat CAMPBELL9½South Carolina Upstateat OAKLAND1½Northern Iowaat CAL15½Utah Techat LOYOLA (MD)1½Morgan Stateat LE MOYNE3½Manhattanat FRESNO STATE4½UC Riversideat PROVIDENCE12½Coloradoat NORTH TEXAS7½South AlabamaMarshall1½at YOUNGSTOWN STATEat SAINT JOSEPH'S (PA)4½Pennsylvaniaat UTAH3½Washingtonat SIENA9½Brownat CHARLESTON SOUTHERN3½West Georgiaat WESTERN CAROLINA3½Lipscombat SAN FRANCISCO11½Portland Stateat DAVIDSON8½Howardat FAIRFIELD11½NJITat WICHITA STATE12½Austin PeayUAB3½at JACKSONVILLE STATEat VILLANOVA36½Riderat UT ARLINGTON4½UT Rio Grande Valleyat DUQUESNE15½BinghamtonIU Indianapolis2½at MOREHEAD STATECincinnati7½at DAYTONat TOWSON9½UMBCat GRAND CANYON31½UL Monroeat NICHOLLS STATE1½Louisiana Techat LITTLE ROCK9½Northwestern Stateat SACRAMENTO STATE3½UC Davisat BELMONT2½FurmanNew Mexico1½at SANTA CLARAat NEVADA9½Utah Valleyat SEATTLE U16½Idaho State
National Hockey League (NHL)
Saturday
FAVORITELINEUNDERDOGLINEat CAROLINA-385Seattle+293Winnipeg-161at CHICAGO+131at TAMPA BAY-225Detroit+180Minnesota-123at BOSTON+101New Jersey-122at WASHINGTON+100Ottawa-130at PITTSBURGH+107at ST. LOUIS-115Florida-106at COLUMBUS-138Philadelphia+114Edmonton-157at TORONTO+128at MONTREAL-118Colorado-103at DALLAS-142Buffalo+117at UTAH-209San Jose+169at LOS ANGELES-178Calgary+145at ANAHEIM-116N.Y Islanders-106
Consensus odds provided by Sportradar