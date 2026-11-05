Sports Betting Line

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By The Associated Press,6 days ago
NFL
Sunday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGCincinnati3½3(52½)at ATLANTALA Rams5½4½(48½)at WASHINGTONNY Giants5½3(38½)at PHILADELPHIADetroit6½7(50½)at MIAMIat KANSAS CITY9½9½(47½)NY JetsDenver32½(44½)at CAROLINAat NEW ORLEANS4½3(42½)ClevelandDallas1½5½(51½)at INDIANAPOLISHouston1½5½(40½)at LA CHARGERSat NEW ENGLAND1½3(45½)Green Bayat SAN FRANCISCO8½9½(52½)Las Vegasat SEATTLE13½8½(39½)Arizonaat CHICAGO3½6(47½)Tampa Bay
Monday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGBuffalo33½(44½)at MINNESOTA
College Football
Friday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat SMU7½6½(56½)Virginia Techat EAST CAROLINA1½2½(39½)South FloridaNebraska64½(50½)at ILLINOISNew Mexico12½10½(38½)at NEVADAat ARIZONA9½7½(46½)TCU
Saturday
FAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat BAYLOR9½9½(51½)Iowa StateTulsa32½(50½)at TULANEClemson3½2½(49½)at SYRACUSENorth Carolina9½7(54½)at UCONNUCLA6½4½(39½)at MINNESOTAFlorida State8½6½(52½)at BOSTON COLLEGEat UTAH34½(48½)BYUTexas5½2½(42½)at MISSOURIDuke6½4½(51½)at NC STATEat PURDUE6½5½(57½)Marylandat AUBURN13½10½(54½)ArkansasOklahoma State4½6½(62½)at KANSAS STATEat COASTAL CAROLINA6½6½(44½)Old Dominionat APPALACHIAN STATE3½6½(54½)Georgia Stateat ARKANSAS STATE14½14½(53½)UL MonroeDelaware31½(57½)at KENNESAW STATEat SOUTH CAROLINA4½6½(51½)Texas A&Mat HOUSTON9½11½(62½)Cincinnatiat WAKE FOREST49½47½(58½)Merrimackat WASHINGTON1½2½(44½)Penn Stateat OHIO STATE67½(46½)Oregonat LSU46½(52½)Alabamaat GEORGIA SOUTHERN8½10½(54½)Marshallat UAB10½8½(47½)CharlotteWestern Kentucky1½1½(53½)at MIDDLE TENNESSEEat NAVY7½7½(54½)Templeat KANSAS1½3(47½)UCFat SAN JOSE STATE11½10½(52½)Northern Illinoisat FLORIDA INTERNATIONAL5½4½(49½)Missouri Stateat NORTH TEXAS16½16½(65½)RiceLouisiana Tech6½5½(47½)at TROYat MISSISSIPPI STATE2½3(48½)Vanderbiltat WISCONSIN15½17½(46½)Rutgersat LOUISIANA5½7½(57½)South AlabamaBoise State19½17½(68½)at COLORADO STATEat TENNESSEE4½6½(49½)Kentuckyat JACKSONVILLE STATE14½17½(48½)Sam Houstonat MICHIGAN14½13½(39½)Michigan Stateat NORTHWESTERN1½2½(45½)Iowaat ARMY63(44½)Air Forceat NOTRE DAME6½7½(54½)Miami (FL)Georgia3½3½(56½)at OLE MISSat ARIZONA STATE3½3½(48½)ColoradoLouisville13½14½(62½)at GEORGIA TECHat FLORIDA45½(45½)OklahomaLiberty13½16½(46½)at NEW MEXICO STATEat TEXAS TECH15½17½(65½)West VirginiaHawaii11½8½(49½)at UTEPFresno State2½2½(42½)at UTAH STATEat OREGON STATE8½6½(71½)Texas Stateat UNLV8½5½(48½)Wyoming
NBA
Friday
FAVORITELINEO/UUNDERDOGat ATLANTAOFF(OFF)WashingtonBoston8½(210½)at CHARLOTTEPhiladelphia2½(228½)at CLEVELANDToronto7½(230½)at MILWAUKEEat DALLAS7½(226½)UtahMinnesota4½(229½)at NEW ORLEANSOklahoma City3½(225½)at MEMPHISat LA LAKERS2½(233½)PortlandSan Antonio15½(229½)at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Friday
FAVORITELINEUNDERDOGat BOSTON COLLEGE5½UMassat BAYLOR35½UAPBat VIRGINIA34½Northeasternat OREGON17½Eastern Washingtonat OHIO STATE25½Youngstown Stateat PURDUE19½Valparaisoat GEORGIA TECH18½Georgia Southernat KENTUCKY25½James Madisonat FLORIDA STATE22½Troyat XAVIER22½Eastern Michiganat GEORGIA20½Presbyterianat VILLANOVA31½Holy Crossat CLEMSON17½Americanat NC STATE16½East Tennessee Stateat NORTH CAROLINA22½WoffordMissouri2½at SAINT LOUISat ELON8½UNC Greensboroat UCF9½Yaleat WEST VIRGINIA24½Stetsonat BALL STATE2½Indiana Stateat KENNESAW STATE5½Austin Peayat WISCONSIN24½Delawareat ALABAMA25½Arkansas Stateat WRIGHT STATE3½Florida Atlanticat UAB12½Nicholls Stateat NORTHWESTERN13½Stony Brookat MINNESOTA14½St. Thomasat UCONN6½Michiganat UIC10½Robert Morrisat TEXAS A&M26½Northern Kentuckyat MARQUETTE32½Detroit Mercyat IOWA STATE30½Southern Missat OLE MISS18½Central ArkansasSouthern Illinois1½at UMKCat WYOMING18½Idaho Stateat IOWA35½Eastern Illinoisat ARIZONA STATE18½Northern Coloradoat KANSAS29½Middle Tennesseeat COLORADO STATE16½Idahoat KANSAS STATE10½CSU Northridgeat MIAMI (FL)33½Wagnerat BYU31½Omahaat OKLAHOMA STATE18½Queensat OREGON STATE18½Cal Baptistat SAN DIEGO5½Tarleton StatePortland1½at UT ARLINGTONat STANFORD13½Oaklandat SAN FRANCISCO9½North Dakota Stateat UCLA31½North Florida
National Hockey League (NHL)
Friday
FAVORITELINEUNDERDOGLINEat BUFFALO-180Columbus+145at CALGARY-127Anaheim+104at MINNESOTA-275San Jose+218
Consensus odds provided by Sportradar