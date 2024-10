Jefferson County property transfers: Real estate sales range from $62,000 to $925,000

The prices given are those indicated by state tax stamps required on all deeds. The addresses listed are those given for tax purposes. Because a tax bill may be sent to a business office or other location different from the property being transferred, some of the addresses listed may differ from the property that was transferred. Includes property square footage and date purchased.

Here are property transfers in Jefferson County, Kentucky from Aug. 12-18.

40118

801 GLENGARRY DR, AL MOHAMMEDAWI ITLAL to CORTES DAILYN GARCIA | 925 sq ft | 8/12/2024 | $200,00 0

714 DRUMMOND WAY, CREEK ROY N to DE QUESADA YATNIEL SEDENO | 1,073 sq ft | 8/12/2024 | $206,000

40204

1007 ELLISON AVE, NADLER SAMANTHA to EMBRY ELIZABETH GRACE | 1,062 sq ft | 8/14/2024 | $222,500

40205

2021 SHERWOOD AVE, SALSBURG SUSAN L to VISION DEVELOPMENTS LLC | 1,717 sq ft | 8/12/2024 | $280,000

1903 MAPLEWOOD PL, REEDS RENTALS LLC to PPPG LLC | 1,731 sq ft | 8/14/2024 | $297,000

1922 ALFRESCO PL, LUESCHER FAMILY IRREVOCABLE TRUST to MCKREE PROPERTIES LLC | 2,283 sq ft | 8/15/2024 | $345,000

40207

4006 DRUID HILLS RD, SHEPARD METZ LLC to ALLEN ARBIE WOODROW | 1,647 sq ft | 8/14/2024 | $525,000

40208

715 COMPTON ST, HUNT GINGER L to TIRADO YVANNA NAOMI | 778 sq ft | 8/12/2024 | $149,000

40209

219 E SOUTHERN HEIGHTS AVE, NAPIER EDDIE to CAHILL JORDAN | 1,164 sq ft | 8/13/2024 | $124,000

40211

1008 S 39TH ST, GATEWAY CITY HOMES LLC to GRACELAND DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 1,173 sq ft | 8/14/2024 | $62,000

40212

331 N 26TH ST, CARLES DANIEL G to ZORN NICHOLAS J |1,908 sq ft | 8/12/2024 | $107,000

320 N 27TH ST, GOSHEN 2 GOSHEN PROPERTIES INC to LIGHTHOUSE ESTATES LLC | 1,626 sq ft | 8/15/2024 | $65,000

4241 NORTHWESTERN PKWY, YAZDAN INVESTMENTS LLC to ROSENBARGER JOHN | 856 sq ft | 8/15/2024 | $180,000

40213

1248 HELCK AVE, ANDREW ERNSPIKER JR INC to BRITO MARIUSKA CRESPO | 1,198 sq ft | 8/12/2024 | $249,950

40214

173 E FRANCIS AVE, TRAN HUNG VIET to NGUYEN THI LE THUONG | 1,246 sq ft | 8/12/2024 | $157,000

6910 MANSLICK RD, ROGERS DARCEE LYNN to HOEHLER CLINT EDWARD | 1,580 sq ft | 8/13/2024 | $225,000

7102 HILLCIRCLE CT, KNEISLER WENDY M to TSUEDA CHRISTOPHER MAKOTO | 1,996 sq ft | 8/14/2024 | $430,000

110 E COLLINS CT, JBG HOLDINGS GROUP LLC to REYNOLDS LINDSEY | 749 sq ft | 8/15/2024 | $133,000

40215

825 W WHITNEY AVE, SILVER LINING INVESTMENTS to MORALES SOFIA GARCIA | 696 sq ft | 8/12/2024 | $115,000

523 BRENTWOOD AVE, SILVER LINING INVESTMENTS LLC to BLAIR CLARA | 912 sq ft | 8/12/2024 | $124,900

621 W ASHLAND AVE, KIMM JAY M to GIBSON HILARY RAYE | 1,567 sq ft | 8/12/2024 | $240,000

3154 BOHANNON AVE, BAILEY KYLE A to HOOD PHILLIP F | 864 sq ft | 8/15/2024 | $111,500

516 CAMDEN AVE, DAVIS WILLIAM R to BAITY SHAMIKA | 888 sq ft | 8/15/2024 | $150,000

40216

1506 SHARON DR, HYDE JAMES R to WILKINSON RANDALL | 1,193 sq ft | 8/12/2024 | $181,000

5333 TAHIA DR HALL, DON W to JONES LUKAS B | 1,452 sq ft | 8/12/2024 | $228,900

2618 ADRIENNE WAY, CISSELL BRANDON ASHLEY to DUARTE LUIS FRANK CASTRO | 1,000 sq ft | 8/15/2024 | $195,000

40217

2603 DELOR AVE, TETON HOLDINGS INC to CARDINALS NEST LLC | 1,006 sq ft | 8/14/2024 | $245,000

40218

3219 STARTFORD AVE, BBH REALTY LLC to GONZALEZ YAYNE PENA | 986 sq ft | 8/15/2024 | $180,000

3529 TERRIER LN, TORRES ROGER L RIVAS to BASRAQUI MOHAMED | 1,315 sq ft | 8/15/2024 | $225,000

40219

8314 SIESTA WAY, WELLINGHURST ALVAH E to MARTINEZ YUSYENI SANCHEZ | 1,100 sq ft | 8/12/2024 | $240,000

5306 ROBBS LN, MOORE CHARLES R JR to CASTELLANOS MARIO VALDES | 1,456 sq ft | 8/12/2024 | $315,000

7119 DEANNA DR, REGT HOLDINGS LLC to SANTOS YASNAY FERRER | 975 sq ft | 8/14/2024 | $200,000

5521 MINYARD DR, PATKOVIC ALISA to RODRIGUEZ OSNAYBER MENDOZA | 1,165 sq ft | 8/14/2024 | $215,000

8108 ANNELLA WAY, BAXTER MARY RITA to MOHAMMADI RAZIYEH | 1,384 sq ft | 8/14/2024 | $275,000

40220

3107 WEDGEWOOD WAY, WATSON GAWTHORPE JOE B to ZELLER COREY MICHAEL | 1,556 sq ft | 8/12/2024 | $237,000

8906 WOODED GLEN RD, SKAGGS TYLER WAYNE to HIPPOLYTE KEVIN | 1,405 sq ft | 8/12/2024 | $290,000

40229

11011 MEADOW RUN RD, LEISURE DEVELOPMENT LLC to ROGERS ALEXANDRA | 1,306 sq ft | 8/12/2024 | $287,500

40241

11104 ROCK BLUFF PL, PARAGON HOMES INC to THOMPSON SHEREE | 2,646 sq ft | 8/12/2024 | $743,710

40242

3203 DINAH CT, STEPHANIE RENNER LIVING TRUST to BROWN CHRISTOPHER GORDON | 2,509 sq ft | 8/14/2024 | $525,000

40245

14406 FOREST GLENN CT, SCOTT LAUREN to ABBOTT TREVOR EARL | 3,025 sq ft | 8/13/2024 | $690,000

4703 HOLLY FOREST CT, MERRITT STEPHEN M to YOPP DOUGLAS K | 1,782 sq ft | 8/14/2024 | $430,000

15217 CRYSTAL SPRINGS WAY, KOSZTOWNY REBECCA to SWAN FAMILY LIVING TRUST | 3,586 sq ft | 8/14/2024 | $925,000

40258

9511 SHOSHONE WAY, DOCKERY CARA DANIELLE to MILES KENYA | 1,225 sq ft | 8/12/2024 | $209,500

7218 BROWNS LN, REESOR ALEXANDER WILLIAM to COFFEY QUINNISHA LASHAE | 1,110 sq ft | 8/12/2024 | $220,000

7217 KENTUCKY AVE, JCM REALTY CO LLC to MARINO DAYAMI CESPEDES | 1,636 sq ft | 8/12/2024 | $299,900

40272

9014 ROYAL OAK DR, LONGO SHERRY S to FRENCH TIMOTHY JOHN | 1,670 sq ft | 8/12/2024 | $154,000

14400 PAULEYS GAP RD, BROWN ANTHONY W to VANDGRIFT CYNTHIA | 8/12/2024 | $250,500

9906 VEGA LN, DRAPER CHRISTOPHER to LEISENRING JOSHUA | 1,520 sq ft | 8/12/2024 | $290,000

6611 SUN RAY DR, MOORE CHARLES R JR to THOMPSON JOSEPH ALLEN | 1,498 sq ft | 8/12/2024 | $402,500

11012 TORRINGTON RD, SKAGGS BRITTNEY to REGISTRE FRANTZ | 1,105 sq ft | 8/13/2024 | $170,000

40291

7708 ANNALISA DR, SPALDING KATHERINE ANN to DE LEON CORONA LUIS | 900 sq ft | 8/12/2024 | $215,000

7306 CHESTNUT TREE LN, MANTOOTH ROY DAVID to DALTON RYAN | 1,323 sq ft | 8/12/2024 | $265,000

40299

3408 DELL RD, J&T RENTAL PROPERTIES LLC to ELLIS TIM A |1,199 sq ft | 8/12/2024 | $195,000

12302 VANHERR DR, INVESTMENT BUILDERS LLC to BASINGER NEIL BARNES | 2,614 sq ft | 8/12/2024 | $570,000

3113 ANNADALE CT, FLETCHER KRISTY SUZANNE to YATES EMILEE | 2,066 sq ft | 8/14/2024 | $390,000

Reach features news clerk Gege Reed at greed@courier-journal.com.

This article originally appeared on Louisville Courier Journal: Jefferson County property transfers: Real estate sales range from $62,000 to $925,000