Jefferson County property transfers: Real estate sales range from $30,500 to $1.4M

The prices given are those indicated by state tax stamps required on all deeds. The addresses listed are those given for tax purposes. Because a tax bill may be sent to a business office or other location different from the property being transferred, some of the addresses listed may differ from the property that was transferred. Includes property square footage and date purchased.

Here are property transfers in Jefferson County, Kentucky from Aug. 5-11.

40118

702 FAIRDALE RD, CHARLES E MORGAN REVOCABLE TRUST to HINOJOSA SERGIO SAUCEDO | 2,097 sq ft | 8/9/2024 | $135,000

40204

1244 EVERETT AVE, RHODES KENNETH F JR to SMITH BRANDON G | 2,532 sq ft | 8/9/2024 | $508,905

40206

101 N CRESTMOOR AVE, WARD SUZANNE to SHACKLETTE STEPHANIE M | 2,395 sq ft | 8/6/2024 | $389,000

216 CLAREMONT AVE, JONES FOSTER V III to DEANGELIS DENISE | 1,604 sq ft | 8/6/2024 | $401,000

40207

302 BLANKENBAKER LN, MURPHY CHRIS A to 302 BLANKENBAKER LANE LAND TRUST | 2,701 sq ft | 8/6/2024 | $628,000

111 TRIBAL RD, KAMINKSI MARK to BRINGARDNER BRADLEY C | 4,355 sq ft | 8/9/2024 | $1,400,000

40212

2915 W MARKET ST, CMV PROPERTIES LLC to LIGHTHOUSE ESTATES LLC | 1,338 sq ft | 8/6/2024 | $30,500

40214

7820 NOTTOWAY CIR, RUDOLPH FAMILY LIVING TRUST to HTOO SAW BORIS | 1,511 sq ft | 8/7/2024 | $286,500

906 PALATKA RD, HALL SHERRI L to MCGUFFIN PATRICIA | 864 sq ft | 8/8/2024 | $140,700

3855 S 5TH ST, HARDIN BARBARA A to RODRIGUEZ LEONARDO OLIVA | 1,086 sq ft | 8/9/2024 | $95,000

40215

1122 LEHIGH AVE, DUNN HARRY A to SERRANO KIRENIA PILOTO | 884 sq ft | 8/6/2024 | $160,000

828 W EVELYN AVE, GRAFF WILLIAM GEORGE to MOODY WILLIAM | 936 sq ft | 8/8/2024 | $162,000

40217

1125 FORREST ST, FLOTTMAN MOLLY OTOOLE to WILSON JACK | 1,500 sq ft | 8/6/2024 | $299,999

40218

2514 GOLDSMITH LN, JUETT BLAKE to WIEDMEYER DENNIS | 1,308 sq ft | 8/7/2024 | $279,000

40220

3030 WEDGEWOOD WAY, MORRISON SUZANNE L to KEYS SAM | 1,982 sq ft | 8/6/2024 | $315,000

40228

10508 EVANWOOD DR, CHEN MICHELLE to BURTON MIRANDA H | 2,210 sq ft | 8/6/2024 | $315,000

8005 RED BUD HILL DR, REVERMAN JOSEPH S to JOHNSON JAMES A JR | 1,490 sq ft | 8/6/2024 | $345,000

40241

10923 KEENE RD, WALKER GREGORY T to KORIPELLI RAMA S | 2,677 sq ft | 8/7/2024 | $395,000

5200 SILVERTON LN, NELSON THOMAS to MOUNTAIN SANDS HOLDINGS LLC | 1,482 sq ft | 8/8/2024 | $290,000

40245

15208 BECKLEY SPRINGS DR, THIENEMAN SEITZ CONSTRUCTION LLC to SEITZ PATRICIA THIENEMAN | 2,839 sq ft | 8/9/2024 | $875,000

40258

5007 COLUMBIA AVE, MARVEL COULTER J III to EDWARDS BRANDON THOMAS | 1,344 sq ft | 8/6/2024 | $183,000

40272

4716 PALMA RD, HAWKINS JON DOUGLAS to SIMMONS BRITNI |1,026 sq ft | 8/6/2024 | $198,000

9101 POMONA PL, ROWE ANDREW K to POGUE TYLER A | 1,554 sq ft | 8/6/2024 | $250,500

10311 RANCHO DR, TITUS ERIC to HOUSTON MELISSA R | 1,181 sq ft | 8/7/2024 | $209,400

10308 VILLA DR, THOMPSON ALLAN to LANE CARRIE LYNN Multiple | 8/7/2024 | $300,000

9810 VALLEY FARMS BLVD, PARKER SAMANTHA R to CRUMMEL LAKEYSHIA NISHELLE | 1,834 sq ft | 8/8/2024 | $335,000

40291

8642 RUNNING FOX CIR, PRICE ASHLEY to GOLDMAN DEBORAH S | 1,107 sq ft | 8/6/2024 | $267,500

9201 HARVESTER PL, SUPERIOR BUILDERS INC to PEREZ HERIBERTO GOMEZ | 2,163 sq ft | 8/6/2024 | $399,900

7405 STONE BLUFF CT, STRECK MATTHEW S to JOYA DEYME MERCEDES JIMENEZ | 1,796 sq ft | 8/7/2024 | $280,000

8804 ELI DR, WIELAND ANDREW S to LEE KRISTEN DANIELLE | 2,245 sq ft | 8/7/2024 | $335,000

40299

3403 ETHELWOOD DR, BERRY AMANDA C to WHEELER KELLY M | 988 sq ft | 8/6/2024 | $205,000

10813 BROOKSIDE DR, GLENN MARK ADAM to KEMP ALEXANDER | 925 sq ft | 8/6/2024 | $259,000

10801 CHERRY GROVE CT, LANHAM BENJAMIN to ALKADHIMI HIBA | 1,506 sq ft | 8/7/2024 | $185,000

10207 WATTERSON TRL, SIMON NICHOLAS F to PPPG LLC | 1,820 sq ft | 8/8/2024 | $225,000

10913 COLE THOMPSON LN, BHANDARU CHAITANYA to LARGE VERNON P | 1,228 sq ft | 8/8/2024 | $320,000

3005 GRAND LAKES DR, ALFARO JOSE L to DHAKAL KRISHNA | 2,793 sq ft | 8/8/2024 | $600,000

