\u003cbody>\u003cdiv>\u003cp>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=3DtJOj_1H3m0oGu00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=3DtJOj_1H3m0oGu00" width="1200" height="900" >\u003c/p>\u003cp>Attendees gathered for the annual Veterans Day Luncheon at Toledo Technology Academy of Engineering in Toledo on Friday.\u003c/p>\u003cp>Click the above image to view the entire gallery.\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIFRoZSBCbGFkZSIsICJldmVudCI6ICJtcF9zdWJzY3JpcHRpb25fYnV0dG9uX2NsaWNrX2V2ZW50IiwgInVybCI6ICJodHRwczovL215LnRvbGVkb2JsYWRlLmNvbS9wdXJjaGFzZS8iLCAibWVkaWFJZCI6IDE1ODg3NzQsICJ0aXRsZSI6ICJQaG90byBnYWxsZXJ5OiBWZXRlcmFucyBEYXkgTHVuY2hlb24ifQ==" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>