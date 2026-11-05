Unrivaled reveals team rosters for Season 3

Unrivaled is back for Season 3, and the rosters are stacked once again.

Unrivaled is a 3-on-3 basketball league that was founded by Breanna Stewart and Napheesa Collier. They started it so WNBA players wouldn’t have to go overseas to play in the offseason and still get paid a reasonable amount.

Players earn at least a six-figure salary, and Unrivaled offered equity in the league to the inaugural players. It’s played in Miami, and in 2025, players lived in a Miami apartment near the facility. The league paid for it. The 3-on-3 games are full-court but played on a smaller court.

Season 3 features 48 elite players and eight teams. It tips off November 7, 2027! Here’s who is on each team.

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Mist BC

Jan 17, 2025; Miami, FL, USA; Breanna Stewart (30) of the Mist collides with Allisha Gray (15) of the Lunar Owls during the second half of the Unrivaled women’s professional 3v3 basketball league at Wayfair Arena. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

Head Coach: Zach O’Brien

Roster:

Breanna Stewart

Bridget Carleton

Veronica Burton

Arike Ogunbowale

Kiki Rice

Izzy Harrison

Breeze BC

Dallas Wings guard Paige Bueckers (5) Credit: Joe Nicholson-Imagn Images

Head Coach: Jarell Christian

Roster:

Paige Bueckers

Kahleah Copper

Dominique Malonga

Kaitlyn Chen

DiJonai Carrington

Monique Billings

Hive BC

Aug 9, 2026; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Lynx guard Olivia Miles (5) brings the ball up court against the Dallas Wings at Target Center. Mandatory Credit: Jeffrey Becker-Imagn Images Credit: IMAGN IMAGES via Reuters Connect (Reuters)

Head Coach: Barb Turner

Roster:

Olivia Miles

Sonia Citron

Cameron Brink

Natisha Hiedeman

Rae Burrell

Naz Hillmon

Laces BC

Oct 9, 2026; Las Vegas, Nevada, USA; Golden State Valkyries forward Gabby Williams (1) reacts after defeating the Golden State Valkyries during game three of the second round for the 2026 WNBA Playoffs at Michelob Ultra Arena. Mandatory Credit: Candice Ward-Imagn Images Credit: IMAGN IMAGES via Reuters Connect (Reuters)

Head Coach: Andrew Wade

Roster:

Jackie Young

Gabby Williams

Jess Shepard

Marine Johannès

Maddy Siegrist

Satou Sabally

Lunar Owls BC

Jun 9, 2026; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Lynx guard Courtney Williams (10) gestures to a teammate as Dallas Wings guard JJ Quinerly (11) defends in the fourth quarter at Target Center. Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images

Head Coach: Pokey Chatman

Roster:

Courtney Williams

Marina Mabrey

Napheesa Collier

Skylar Diggins

Sydney Taylor

Temi Fágbénlé

Phantom BC

Phoenix Mercury guard Kelsey Plum (0). Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images.

Head Coach: Roneeka Hodges

Roster:

Kelsey Plum

Kayla McBride

Aaliyah Edwards

Natasha Cloud

Tiffany Hayes

Li Yueru

Vinyl BC

Aug 3, 2026; Brooklyn, New York, USA; Seattle Storm guard Flau’jae Johnson (4) celebrates in the third quarter against the New York Liberty at Barclays Center. Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images Credit: IMAGN IMAGES via Reuters Connect (Reuters)

Head Coach: Teresa Weatherspoon

Roster:

Allisha Gray

Rhyne Howard

Dearica Hamby

Jordin Canada

Flau’jae Johnson

Aneesah Morrow

Rose BC

Jun 13, 2026; Las Vegas, Nevada, USA; Las Vegas Aces guard Chelsea Gray (12) celebrates after scoring a basket against the Minnesota Lynx during the first quarter at Michelob Ultra Arena. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Head Coach: Nola Henry

Roster:

Chelsea Gray

Brittney Sykes

Shakira Austin

Aziaha James

Lexie Hull

Kayla Thornton

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