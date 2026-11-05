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Unrivaled reveals team rosters for Season 3
By Jordan Tomiyama,3 days ago
Unrivaled is back for Season 3, and the rosters are stacked once again.
Unrivaled is a 3-on-3 basketball league that was founded by Breanna Stewart and Napheesa Collier. They started it so WNBA players wouldn’t have to go overseas to play in the offseason and still get paid a reasonable amount.
Players earn at least a six-figure salary, and Unrivaled offered equity in the league to the inaugural players. It’s played in Miami, and in 2025, players lived in a Miami apartment near the facility. The league paid for it. The 3-on-3 games are full-court but played on a smaller court.
Season 3 features 48 elite players and eight teams. It tips off November 7, 2027! Here’s who is on each team.
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Mist BC
Head Coach: Zach O’Brien
Roster:
- Breanna Stewart
- Bridget Carleton
- Veronica Burton
- Arike Ogunbowale
- Kiki Rice
- Izzy Harrison
Breeze BC
Head Coach: Jarell Christian
Roster:
- Paige Bueckers
- Kahleah Copper
- Dominique Malonga
- Kaitlyn Chen
- DiJonai Carrington
- Monique Billings
Hive BC
Head Coach: Barb Turner
Roster:
- Olivia Miles
- Sonia Citron
- Cameron Brink
- Natisha Hiedeman
- Rae Burrell
- Naz Hillmon
Laces BC
Head Coach: Andrew Wade
Roster:
- Jackie Young
- Gabby Williams
- Jess Shepard
- Marine Johannès
- Maddy Siegrist
- Satou Sabally
Lunar Owls BC
Head Coach: Pokey Chatman
Roster:
- Courtney Williams
- Marina Mabrey
- Napheesa Collier
- Skylar Diggins
- Sydney Taylor
- Temi Fágbénlé
Phantom BC
Head Coach: Roneeka Hodges
Roster:
- Kelsey Plum
- Kayla McBride
- Aaliyah Edwards
- Natasha Cloud
- Tiffany Hayes
- Li Yueru
Vinyl BC
Head Coach: Teresa Weatherspoon
Roster:
- Allisha Gray
- Rhyne Howard
- Dearica Hamby
- Jordin Canada
- Flau’jae Johnson
- Aneesah Morrow
Rose BC
Head Coach: Nola Henry
Roster:
- Chelsea Gray
- Brittney Sykes
- Shakira Austin
- Aziaha James
- Lexie Hull
- Kayla Thornton
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