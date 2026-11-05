Open in NewsBreak

undefined

Posts

undefined

Followers

User since undefined NaN
Basketball

Unrivaled reveals team rosters for Season 3

By Jordan Tomiyama,

3 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=3oYQ3J_1GnANY8800

Unrivaled is back for Season 3, and the rosters are stacked once again.

Unrivaled is a 3-on-3 basketball league that was founded by Breanna Stewart and Napheesa Collier. They started it so WNBA players wouldn’t have to go overseas to play in the offseason and still get paid a reasonable amount.

Players earn at least a six-figure salary, and Unrivaled offered equity in the league to the inaugural players. It’s played in Miami, and in 2025, players lived in a Miami apartment near the facility. The league paid for it. The 3-on-3 games are full-court but played on a smaller court.

Season 3 features 48 elite players and eight teams. It tips off November 7, 2027! Here’s who is on each team.

MORE: WNBA Finals drew league’s best ratings in 27 years

Mist BC

https://img.particlenews.com/image.php?url=3gPfnz_1GnANY8800
Jan 17, 2025; Miami, FL, USA; Breanna Stewart (30) of the Mist collides with Allisha Gray (15) of the Lunar Owls during the second half of the Unrivaled women’s professional 3v3 basketball league at Wayfair Arena. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

Head Coach: Zach O’Brien

Roster:

  • Breanna Stewart
  • Bridget Carleton
  • Veronica Burton
  • Arike Ogunbowale
  • Kiki Rice
  • Izzy Harrison

Breeze BC

https://img.particlenews.com/image.php?url=1IChZr_1GnANY8800
Dallas Wings guard Paige Bueckers (5) Credit: Joe Nicholson-Imagn Images

Head Coach: Jarell Christian

Roster:

  • Paige Bueckers
  • Kahleah Copper
  • Dominique Malonga
  • Kaitlyn Chen
  • DiJonai Carrington
  • Monique Billings

Hive BC

https://img.particlenews.com/image.php?url=0ADO2i_1GnANY8800
Aug 9, 2026; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Lynx guard Olivia Miles (5) brings the ball up court against the Dallas Wings at Target Center. Mandatory Credit: Jeffrey Becker-Imagn Images Credit: IMAGN IMAGES via Reuters Connect (Reuters)

Head Coach: Barb Turner

Roster:

  • Olivia Miles
  • Sonia Citron
  • Cameron Brink
  • Natisha Hiedeman
  • Rae Burrell
  • Naz Hillmon

Laces BC

https://img.particlenews.com/image.php?url=3sXTj6_1GnANY8800
Oct 9, 2026; Las Vegas, Nevada, USA; Golden State Valkyries forward Gabby Williams (1) reacts after defeating the Golden State Valkyries during game three of the second round for the 2026 WNBA Playoffs at Michelob Ultra Arena. Mandatory Credit: Candice Ward-Imagn Images Credit: IMAGN IMAGES via Reuters Connect (Reuters)

Head Coach: Andrew Wade

Roster:

  • Jackie Young
  • Gabby Williams
  • Jess Shepard
  • Marine Johannès
  • Maddy Siegrist
  • Satou Sabally

Lunar Owls BC

https://img.particlenews.com/image.php?url=2r2Z9m_1GnANY8800
Jun 9, 2026; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Lynx guard Courtney Williams (10) gestures to a teammate as Dallas Wings guard JJ Quinerly (11) defends in the fourth quarter at Target Center. Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images

Head Coach: Pokey Chatman

Roster:

  • Courtney Williams
  • Marina Mabrey
  • Napheesa Collier
  • Skylar Diggins
  • Sydney Taylor
  • Temi Fágbénlé

Phantom BC

https://img.particlenews.com/image.php?url=3Dm0Lq_1GnANY8800
Phoenix Mercury guard Kelsey Plum (0). Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images.

Head Coach: Roneeka Hodges

Roster:

  • Kelsey Plum
  • Kayla McBride
  • Aaliyah Edwards
  • Natasha Cloud
  • Tiffany Hayes
  • Li Yueru

Vinyl BC

https://img.particlenews.com/image.php?url=3EukUK_1GnANY8800
Aug 3, 2026; Brooklyn, New York, USA; Seattle Storm guard Flau’jae Johnson (4) celebrates in the third quarter against the New York Liberty at Barclays Center. Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images Credit: IMAGN IMAGES via Reuters Connect (Reuters)

Head Coach: Teresa Weatherspoon

Roster:

  • Allisha Gray
  • Rhyne Howard
  • Dearica Hamby
  • Jordin Canada
  • Flau’jae Johnson
  • Aneesah Morrow

Rose BC

https://img.particlenews.com/image.php?url=12P5T9_1GnANY8800
Jun 13, 2026; Las Vegas, Nevada, USA; Las Vegas Aces guard Chelsea Gray (12) celebrates after scoring a basket against the Minnesota Lynx during the first quarter at Michelob Ultra Arena. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Head Coach: Nola Henry

Roster:

  • Chelsea Gray
  • Brittney Sykes
  • Shakira Austin
  • Aziaha James
  • Lexie Hull
  • Kayla Thornton

Enjoy free coverage of the top news & trending stories with The Big Lead Newsletter

Add to Preferred Sources
emoji_like
5

Comments / 1