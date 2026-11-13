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La Joya
La Joya ISD Diabetes Awareness Walk Nov. 14
7 days ago
La Joya ISD will hold a Diabetes Awareness Walk on Saturday, November 14 at 8:00 AM at La Joya ISD PACK Stadium. Families and friends are invited to wear blue, walk together to support diabetes awareness, and join Zumba activities during the event.
This content is adapted from materials provided by La Joya ISD
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