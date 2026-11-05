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Bloomington Cable Television, Nov. 6-12
By Mike Hanks,7 days ago
Cable Channel 14/859 TV Listing
Friday, Nov. 6
6 p.m. Discover Bloomington: November 2026
6:30 p.m. Girls Soccer: St. Anthony Village at Kennedy
8 p.m. Boys Soccer: Jefferson at St. Louis Park (ParkTV Production)
10:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28
11 p.m. Bloomington Noon Rotary - Chef Antonio Cecconi
Saturday, Nov. 7
6 p.m. Discover Bloomington: November 2026
6:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28
7 p.m. Bloomington Noon Rotary - Chef Antonio Cecconi
8 p.m. Girls Soccer: Jefferson at St. Louis Park (ParkTV Production)
9:30 p.m. Girls Swimming: New Prague at Jefferson
Sunday, Nov. 8
6 p.m. Girls Soccer: Fridley at Kennedy (Senior Night)
8:30 p.m. Discover Bloomington: November 2026
9 p.m. Bloomington Noon Rotary - Special Olympics Champion
11:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28
Monday, Nov. 9
6 p.m. Discover Bloomington: November 2026
6:30 p.m. City Council Meeting: Nov. 9
11:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28
Tuesday, Nov. 10
6 p.m. Bloomington Noon Rotary - Special Olympics Champion
7:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28
8 p.m. Melbye Monthly: October 2026
8:10 p.m. Jaguar SPOTS: Nov. 4
9 p.m. Bloomington Noon Rotary - Bloomington City Manager Zach Walker
10 p.m. Bloomington Noon Rotary - MNSCU Update
11:30 p.m. Discover Bloomington: November 2026
Wednesday, Nov. 11
6 p.m. City Council Meeting: Nov. 9
10:30 p.m. Melbye Monthly: October 2026
10:40 p.m. Jaguar SPOTS: Nov. 11
11:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28
Thursday, Nov. 12
6 p.m. Planning Commission Meeting: Nov. 12
9 p.m. Bloomington Today: Oct. 28
9:30 p.m. Bloomington Noon Rotary - MNSCU Update
11 p.m. Bloomington Noon Rotary - Bloomington City Manager Zach Walker
The daily schedule for Bloomington TV starts at 6 p.m. and repeats every six hours for the next 24 hours (schedule subject to change). The channel is on Comcast BTV 859, available by streaming at blm.mn/btv-live and on AppleTV, Roku or Fire TV. Other local channels are BTV2 797; BEC-TV 799 (952-681-5900); and BCAT 798. Info is available at blm.mn/btv-shows or by calling 952-563-8874.