Bloomington Cable Television, Nov. 6-12

Cable Channel 14/859 TV Listing

Friday, Nov. 6

6 p.m. Discover Bloomington: November 2026

6:30 p.m. Girls Soccer: St. Anthony Village at Kennedy

8 p.m. Boys Soccer: Jefferson at St. Louis Park (ParkTV Production)

10:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28

11 p.m. Bloomington Noon Rotary - Chef Antonio Cecconi

Saturday, Nov. 7

6 p.m. Discover Bloomington: November 2026

6:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28

7 p.m. Bloomington Noon Rotary - Chef Antonio Cecconi

8 p.m. Girls Soccer: Jefferson at St. Louis Park (ParkTV Production)

9:30 p.m. Girls Swimming: New Prague at Jefferson

Sunday, Nov. 8

6 p.m. Girls Soccer: Fridley at Kennedy (Senior Night)

8:30 p.m. Discover Bloomington: November 2026

9 p.m. Bloomington Noon Rotary - Special Olympics Champion

11:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28

Monday, Nov. 9

6 p.m. Discover Bloomington: November 2026

6:30 p.m. City Council Meeting: Nov. 9

11:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28

Tuesday, Nov. 10

6 p.m. Bloomington Noon Rotary - Special Olympics Champion

7:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28

8 p.m. Melbye Monthly: October 2026

8:10 p.m. Jaguar SPOTS: Nov. 4

9 p.m. Bloomington Noon Rotary - Bloomington City Manager Zach Walker

10 p.m. Bloomington Noon Rotary - MNSCU Update

11:30 p.m. Discover Bloomington: November 2026

Wednesday, Nov. 11

6 p.m. City Council Meeting: Nov. 9

10:30 p.m. Melbye Monthly: October 2026

10:40 p.m. Jaguar SPOTS: Nov. 11

11:30 p.m. Bloomington Today: Oct. 28

Thursday, Nov. 12

6 p.m. Planning Commission Meeting: Nov. 12

9 p.m. Bloomington Today: Oct. 28

9:30 p.m. Bloomington Noon Rotary - MNSCU Update

11 p.m. Bloomington Noon Rotary - Bloomington City Manager Zach Walker

The daily schedule for Bloomington TV starts at 6 p.m. and repeats every six hours for the next 24 hours (schedule subject to change). The channel is on Comcast BTV 859, available by streaming at blm.mn/btv-live and on AppleTV, Roku or Fire TV. Other local channels are BTV2 797; BEC-TV 799 (952-681-5900); and BCAT 798. Info is available at blm.mn/btv-shows or by calling 952-563-8874.