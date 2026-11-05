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Bloomington

Bloomington-Richfield community calendar, Nov. 6-12

By Mike Hanks,

6 days ago

Friday, Nov. 6

LOAVES AND FISHES DINNER

When: 5-6 p.m. weekdays

Where: Christ the King Lutheran Church, 8600 Fremont Ave., Bloomington

Info: loavesandfishesmn.org

Saturday, Nov. 7

THE U.S.-DAKOTA WAR

When: 10-11 a.m.

Where: Thomas C. Savage Visitor Center, Fort Snelling State Park, St. Paul

Info: tiny.cc/war7

PUMPKIN SMASH

When: 10 a.m. to noon

Where: Veterans Memorial Park, 6335 Portland Ave., Richfield

Info: tiny.cc/smash26

LEGO LAB

When: 10 a.m. to noon

Where: Penn Lake Library, 8800 Penn Ave., Bloomington

Info: tiny.cc/lego7

LIFE PATH WALK

When: 10 a.m. to 1 p.m.

Where: Old Cedar Ave Trailhead, 9551 Old Cedar Ave., Bloomington

Info: tinyurl.com/lifepath7

KNITTING WITHOUT NEEDLES

When: 1-4 p.m.

Where: Pond House, Pond-Dakota Mission Park, 401 E. 104th St., Bloomington

Info: blm.mn/pondhouse

READING NATURE’S SIGNS

When: 1:30-3 p.m.

Where: Thomas C. Savage Visitor Center, Fort Snelling State Park, St. Paul

Info: tiny.cc/sign7

READ WITH AN ANIMAL

When: 2-3:30 p.m.

Where: Oxboro Library, 8801 Portland Ave., Bloomington

Info: tiny.cc/read7

Sunday, Nov. 8

NATURE DISCOVERY DAY – MEET A TREE

When: 10 a.m. to noon

Where: Bloomington Visitor Center, 3815 American Blvd. E.

Info: tiny.cc/tree8

YOGA AND SOUND BATH IN THE PARK

When: 11 a.m. to 12:30 p.m.

Where: Bryant Park shelter, 1001 W. 85th St., Bloomington

Info: tinyurl.com/byoga8

WHITE-TAILED DEER

When: 1-2 p.m.

Where: Thomas C. Savage Visitor Center, Fort Snelling State Park, St. Paul

Info: tiny.cc/deer8

NATURALIST PROGRAM – DRIED LEAF ART

When: 1:30-3 p.m.

Where: Pond House, Pond-Dakota Mission Park, 401 E. 104th St., Bloomington

Info: blm.mn/naturalist

DROP-IN DISCOVERIES – STORIES BY THE CAMPFIRE

When: 3-4 p.m.

Where: Richardson Nature Center, 8737 E. Bush Lake Road, Bloomington

Info: tinyurl.com/rrnncc

Monday, Nov. 9

TAKE OFF POUNDS SENSIBLY

When: 3:30 p.m.

Where: Oak Grove Presbyterian Church, 2200 W. Old Shakopee Road, Bloomington

Info: marie@starksfam.org

VETERANS DAY PROCLAMATION RECEPTION

When: 5:30-6:15 p.m.

Where: Bloomington Civic Plaza lobby, 1800 W. Old Shakopee Road

Info: tinyurl.com/bvd119

BLOOMINGTON CITY COUNCIL

When: 6:30 p.m.

Where: Bloomington Civic Plaza, 1800 W. Old Shakopee Road

Info: tinyurl.com/blcouncil

BLOOMINGTON SCHOOL BOARD STUDY SESSION

When: 7 p.m.

Where: Educational Services Center, 1350 W. 106th St., Bloomington

Info: tinyurl.com/bschoolboard

Tuesday, Nov. 10

TAKE OFF POUNDS SENSIBLY

When: 11:30 a.m. to 1 p.m.

Where: Hayden Grove Senior Living, 8715 Portland Ave., Bloomington

Info: breyes4808@gmail.com

OPEN HOUSE

When: 4:30-5:30 p.m.

Where: Nativity of Mary School, 9901 E. Bloomington Freeway, Bloomington

Info: tiny.cc/nm2026

RICHFIELD CITY COUNCIL

When: 7 p.m.

Where: Richfield Municipal Center, 6700 Portland Ave.

Info: tinyurl.com/richfieldcc

Wednesday, Nov. 11

LOAVES AND FISHES DINNER

When: 5-6 p.m. weekdays

Where: Hope Presbyterian Church, 7132 Portland Ave., Richfield

Info: loavesandfishesmn.org

Thursday, Nov. 12

COUNTRY MUSIC JAM

When: 9 a.m. to noon

Where: Christ the King Church, 8600 Fremont Ave., Bloomington

Info: tinyurl.com/bcjam2025

FAMILY STORY TIME

When: 10-10:30 a.m.

Where: Oxboro Library, 8801 Portland Ave., Bloomington

Info: tiny.cc/read1112

FAMILY STORY TIME

When: 10:15-10:45 a.m.

Where: Augsburg Park Library, 7100 Nicollet Ave., Richfield

Info: tiny.cc/ap1112

CRIBBAGE

When: 1-3 p.m.

Where: Richfield Community Center, 7000 Nicollet Ave.

Info: 612-861-9385

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