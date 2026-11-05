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Bloomington-Richfield community calendar, Nov. 6-12
By Mike Hanks,6 days ago
Friday, Nov. 6
LOAVES AND FISHES DINNER
When: 5-6 p.m. weekdays
Where: Christ the King Lutheran Church, 8600 Fremont Ave., Bloomington
Info: loavesandfishesmn.org
Saturday, Nov. 7
THE U.S.-DAKOTA WAR
When: 10-11 a.m.
Where: Thomas C. Savage Visitor Center, Fort Snelling State Park, St. Paul
Info: tiny.cc/war7
PUMPKIN SMASH
When: 10 a.m. to noon
Where: Veterans Memorial Park, 6335 Portland Ave., Richfield
Info: tiny.cc/smash26
LEGO LAB
When: 10 a.m. to noon
Where: Penn Lake Library, 8800 Penn Ave., Bloomington
Info: tiny.cc/lego7
LIFE PATH WALK
When: 10 a.m. to 1 p.m.
Where: Old Cedar Ave Trailhead, 9551 Old Cedar Ave., Bloomington
Info: tinyurl.com/lifepath7
KNITTING WITHOUT NEEDLES
When: 1-4 p.m.
Where: Pond House, Pond-Dakota Mission Park, 401 E. 104th St., Bloomington
Info: blm.mn/pondhouse
READING NATURE’S SIGNS
When: 1:30-3 p.m.
Where: Thomas C. Savage Visitor Center, Fort Snelling State Park, St. Paul
Info: tiny.cc/sign7
READ WITH AN ANIMAL
When: 2-3:30 p.m.
Where: Oxboro Library, 8801 Portland Ave., Bloomington
Info: tiny.cc/read7
Sunday, Nov. 8
NATURE DISCOVERY DAY – MEET A TREE
When: 10 a.m. to noon
Where: Bloomington Visitor Center, 3815 American Blvd. E.
Info: tiny.cc/tree8
YOGA AND SOUND BATH IN THE PARK
When: 11 a.m. to 12:30 p.m.
Where: Bryant Park shelter, 1001 W. 85th St., Bloomington
Info: tinyurl.com/byoga8
WHITE-TAILED DEER
When: 1-2 p.m.
Where: Thomas C. Savage Visitor Center, Fort Snelling State Park, St. Paul
Info: tiny.cc/deer8
NATURALIST PROGRAM – DRIED LEAF ART
When: 1:30-3 p.m.
Where: Pond House, Pond-Dakota Mission Park, 401 E. 104th St., Bloomington
Info: blm.mn/naturalist
DROP-IN DISCOVERIES – STORIES BY THE CAMPFIRE
When: 3-4 p.m.
Where: Richardson Nature Center, 8737 E. Bush Lake Road, Bloomington
Info: tinyurl.com/rrnncc
Monday, Nov. 9
TAKE OFF POUNDS SENSIBLY
When: 3:30 p.m.
Where: Oak Grove Presbyterian Church, 2200 W. Old Shakopee Road, Bloomington
Info: marie@starksfam.org
VETERANS DAY PROCLAMATION RECEPTION
When: 5:30-6:15 p.m.
Where: Bloomington Civic Plaza lobby, 1800 W. Old Shakopee Road
Info: tinyurl.com/bvd119
BLOOMINGTON CITY COUNCIL
When: 6:30 p.m.
Where: Bloomington Civic Plaza, 1800 W. Old Shakopee Road
Info: tinyurl.com/blcouncil
BLOOMINGTON SCHOOL BOARD STUDY SESSION
When: 7 p.m.
Where: Educational Services Center, 1350 W. 106th St., Bloomington
Info: tinyurl.com/bschoolboard
Tuesday, Nov. 10
TAKE OFF POUNDS SENSIBLY
When: 11:30 a.m. to 1 p.m.
Where: Hayden Grove Senior Living, 8715 Portland Ave., Bloomington
Info: breyes4808@gmail.com
OPEN HOUSE
When: 4:30-5:30 p.m.
Where: Nativity of Mary School, 9901 E. Bloomington Freeway, Bloomington
Info: tiny.cc/nm2026
RICHFIELD CITY COUNCIL
When: 7 p.m.
Where: Richfield Municipal Center, 6700 Portland Ave.
Info: tinyurl.com/richfieldcc
Wednesday, Nov. 11
LOAVES AND FISHES DINNER
When: 5-6 p.m. weekdays
Where: Hope Presbyterian Church, 7132 Portland Ave., Richfield
Info: loavesandfishesmn.org
Thursday, Nov. 12
COUNTRY MUSIC JAM
When: 9 a.m. to noon
Where: Christ the King Church, 8600 Fremont Ave., Bloomington
Info: tinyurl.com/bcjam2025
FAMILY STORY TIME
When: 10-10:30 a.m.
Where: Oxboro Library, 8801 Portland Ave., Bloomington
Info: tiny.cc/read1112
FAMILY STORY TIME
When: 10:15-10:45 a.m.
Where: Augsburg Park Library, 7100 Nicollet Ave., Richfield
Info: tiny.cc/ap1112
CRIBBAGE
When: 1-3 p.m.
Where: Richfield Community Center, 7000 Nicollet Ave.
Info: 612-861-9385