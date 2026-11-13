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Stoughton
⚠️ Nov 19 virtual Disabilities Commission meeting on Zoom
7 days ago
📅 Join the Disabilities Commission virtual meeting
The Stoughton Disabilities Commission will meet on Thursday, November 19, 2026 at 7:00 PM.
This meeting will be held online via Zoom.
- Date: Thursday, November 19, 2026
- Time: 7:00 PM
- Location: Virtual, on Zoom
- Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84803441613?pwd=bPHLaIXtICw9BnZNnp3BXubBXhxvuX.1
- Meeting ID: 848 0344 1613
- Passcode: 108324
Anyone interested in disability-related issues in Stoughton can log in and listen or participate, following the usual meeting rules.
More Info: Calendar • Disabilities Commission (PDF)
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