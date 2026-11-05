Weekend hikes and wildlife programs at Panola

Panola Mountain State Park is offering several family programs this weekend, including a Guided Mountain Hike on Saturday, 9:00 AM–12:00 PM ($10 per person, recommended ages 10+), Creature Features on Saturday and Sunday, 2:00–2:30 PM (free, recommended ages 5–12), and a Salamander Meander on Sunday, 10:00–11:30 AM ($5 per person, ages 5+). A Homeschool Archaeology 101 program is also scheduled for Wednesday, November 11, 10:00–11:30 AM at Panola Mountain State Park for middle and high school students ($8 per student). Register for any program by calling 770-389-7801.

This content is adapted from materials provided by Panola Mountain State Park