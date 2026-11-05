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📅 DI Needleworkers: Tuesday needlecraft meetups for adults

6 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=0B56Ob_1GnpTUx300

📅 Needlework meetups at Daniel Island Library

Love quilting, embroidery, or other needle crafts? Join DI Needleworkers on alternate Tuesdays, 11:30am–1:30pm, at the Daniel Island Library, 2301 Daniel Island Drive, Daniel Island, SC 29492.

From beginners to experts, everyone is welcome. Bring any portable needle project—like quilting, appliqué, or embroidery—and hang out to sew, make new friends, and chat.

Upcoming dates include:

  • Tuesday, November 10, 2026
  • Tuesday, November 24, 2026
  • Tuesday, December 8, 2026
  • Tuesday, December 22, 2026

This is an adult program.

Questions? Call the library at 843-471-2952. Library hours are Mon–Thu 10am–6pm and Fri–Sat 9am–5pm.

More Info: DI Needleworkers - BCLS - Library ...

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