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Baseball

BREAKING NEWS: South Arkansas Now Partners With South Arkansas College for Stars Baseball

By Sandy Sanford,

7 days ago

EL DORADO, AR – South Arkansas Now and ArkLaTex Digital, LLC are proud to announce a new partnership with South Arkansas College that will make SouthArk Stars baseball available to an even larger audience beginning with the 2027 season. Under the new agreement, South Arkansas Now will serve as a streaming partner for South Arkansas […]

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