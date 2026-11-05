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El Dorado

Main Street El Dorado Opens Applications for 2026 New Business Mini-Grant Program

By Jax Sanford,

6 days ago

El Dorado, AR – Main Street El Dorado is excited to announce the opening of applications for the 2026 New Business Mini-Grant Program, an initiative designed to support new businesses and encourage continued growth in historic Downtown El Dorado. The program provides financial assistance to businesses that open within the downtown district in 2026. Through […]

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