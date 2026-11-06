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Schuylkill County

Schuylkill County Weather: Friday Clearing, Cooler Weekend Ahead

By Unknown,

9 days ago

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Patchy morning fog and a chance of isolated showers will give way to gradual clearing across Schuylkill County on Friday, November 6, 2026. Cooler and breezy conditions arrive Saturday, followed by a mostly dry stretch through Veterans Day.

Schuylkill County Weather Forecast for November 6–12, 2026

Schuylkill County Seven-Day Forecast — Friday, November 6, Through Thursday, November 12
Forecast PeriodConditions
Friday, November 6Isolated showers and patchy fog before 9 a.m. Otherwise, cloudy with gradual clearing during the afternoon and a high near 65°F. Calm wind. Chance of precipitation is 20%.
Friday NightPartly cloudy, with a low around 44°F. Calm wind becoming west around 5 mph after midnight.
Saturday, November 7Isolated showers between 2 and 3 p.m. Otherwise, mostly cloudy, with a high near 54°F. West wind from 5 to 7 mph, with gusts as high as 22 mph. Chance of precipitation is 20%.
Saturday NightMostly cloudy, with a low around 43°F. West wind from 7 to 9 mph, with gusts as high as 22 mph.
Sunday, November 8Mostly sunny, with a high near 57°F.
Sunday NightMostly clear, with a low around 41°F.
Monday, November 9Mostly sunny, with a high near 57°F.
Monday NightMostly clear, with a low around 38°F.
Tuesday, November 10Sunny, with a high near 61°F.
Tuesday NightMostly clear, with a low around 38°F.
Veterans Day — Wednesday, November 11Mostly sunny, with a high near 57°F.
Wednesday NightPartly cloudy, with a low around 35°F.
Thursday, November 12Partly sunny, with a high near 53°F.
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