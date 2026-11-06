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Schuylkill County
Schuylkill County Weather: Friday Clearing, Cooler Weekend Ahead
By Unknown,9 days ago
Patchy morning fog and a chance of isolated showers will give way to gradual clearing across Schuylkill County on Friday, November 6, 2026. Cooler and breezy conditions arrive Saturday, followed by a mostly dry stretch through Veterans Day.
Schuylkill County Weather Forecast for November 6–12, 2026
|Forecast Period
|Conditions
|Friday, November 6
|Isolated showers and patchy fog before 9 a.m. Otherwise, cloudy with gradual clearing during the afternoon and a high near 65°F. Calm wind. Chance of precipitation is 20%.
|Friday Night
|Partly cloudy, with a low around 44°F. Calm wind becoming west around 5 mph after midnight.
|Saturday, November 7
|Isolated showers between 2 and 3 p.m. Otherwise, mostly cloudy, with a high near 54°F. West wind from 5 to 7 mph, with gusts as high as 22 mph. Chance of precipitation is 20%.
|Saturday Night
|Mostly cloudy, with a low around 43°F. West wind from 7 to 9 mph, with gusts as high as 22 mph.
|Sunday, November 8
|Mostly sunny, with a high near 57°F.
|Sunday Night
|Mostly clear, with a low around 41°F.
|Monday, November 9
|Mostly sunny, with a high near 57°F.
|Monday Night
|Mostly clear, with a low around 38°F.
|Tuesday, November 10
|Sunny, with a high near 61°F.
|Tuesday Night
|Mostly clear, with a low around 38°F.
|Veterans Day — Wednesday, November 11
|Mostly sunny, with a high near 57°F.
|Wednesday Night
|Partly cloudy, with a low around 35°F.
|Thursday, November 12
|Partly sunny, with a high near 53°F.