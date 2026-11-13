On Friday, November 13, 2026, Signal Mountain Public Works crews are working on Rainbow Lake Trail maintenance, sidewalk replacement on James Blvd. and Tennessee Ave., leaf pick-up in Area 3, garbage pick-up in Area 5, and brush pick-up in Area 4. The Recycle Center is open 9:00am–6:00pm, and the Town Gym is open 3:00pm–9:00pm. For area maps, see the Public Works Area Service Map: Public Works Area Service Map and for help call 423-886-2177 (Option 2) or email publicworks@signalmountaintn.gov.

This content is adapted from materials provided by Signal Mountain Public Works