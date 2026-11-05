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Schiller Park
⚠️ Last week for street sweeping & yard waste pickup
2 days ago
⚠️ Seasonal street & yard services ending soon in Schiller Park
Several village services are wrapping up for the season:
- Street sweeping – even-numbered addresses ends Monday, November 23rd
- Street sweeping – odd-numbered addresses ends Wednesday, November 25th
- Yard waste pickup ends Tuesday, November 24th
- Branch pickup ends Wednesday, November 25th
If you have leaves, yard waste, or branches to set out, or if you rely on street sweeping near your home, try to get everything done before these dates. After these days, these services will pause until next season.
More Info: Season Endings Coming Up • Schiller Park, IL
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