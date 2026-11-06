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Scappoose
📅 Pokémon Club meets Nov 5, 4–5 PM at library
9 days ago
📅 Pokémon Club at Scappoose Library – Nov 5
Kids who love Pokémon are invited to Pokémon Club at the Scappoose Public Library.
- Date: Thursday, November 5, 2026
- Time: 4:00–5:00 PM
- Where: Scappoose Public Library
- Who: Pokémon fans (great for kids and families)
The club meets on the first Thursday of each month from 4:00–5:00 PM. Just drop in and let your kids hang out with other Pokémon fans.
More Info: 2026-11-05 — Scappoose Public Library
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