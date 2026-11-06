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Scappoose

📅 Pokémon Club meets Nov 5, 4–5 PM at library

9 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=3JfirB_1GoZd7YY00

📅 Pokémon Club at Scappoose Library – Nov 5

Kids who love Pokémon are invited to Pokémon Club at the Scappoose Public Library.

  • Date: Thursday, November 5, 2026
  • Time: 4:00–5:00 PM
  • Where: Scappoose Public Library
  • Who: Pokémon fans (great for kids and families)

The club meets on the first Thursday of each month from 4:00–5:00 PM. Just drop in and let your kids hang out with other Pokémon fans.

More Info: 2026-11-05 — Scappoose Public Library

This article includes content summarized and organized with AI tools, which can make mistakes. Learn more.

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